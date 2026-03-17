Guerra en Medio Oriente: Israel dio detalles del operativo que montaron para matar a dos altos generales de Irán

Durante la madrugada del martes, el gobierno de Benjamin Netanyahu confirmó la muerte de Ali Larijani y Gholam Reza Soleimani durante un bombardeo. En diálogo con LN+, Roni Kaplan, vocero del ejército israelí, relató cómo fue el ataque que terminó con la vida de ambos líderes militares.

Roni Kaplan, vocero del ejercito israeli en LN+

Kaplan defendió el bombardeo de las fuerzas armadas de Israel, que alcanzó la posición de Ali Larijani, y sostuvo: “Era el líder de facto del régimen terrorista de Irán desde que fue eliminado Alí Jamenei, el pasado 28 de febrero".

Luego, agregó: “Estamos hablando de una persona que era el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. De quien llevó al régimen a lanzar misiles de racimo que cayeron en Israel, alcanzando a centros de población civil en todo Oriente”.

En cuanto a la cronología del bombardeo, relató: “Él estaba adentro de su oficina, así que fue un ataque directo con fuerza aérea e inteligencia precisa“.

En la misma línea, Kaplan mencionó cómo fue el ataque al jefe de la policía de la represión iraní, Gholamreza Soleimani. “Su adjunto y él estaban en una tienda de campaña, se estaban escondiendo porque no querían estar en su oficina”, reconstruyó el funcionario.

Asimismo, remarcó la importancia de esa avanzada: “Es un símbolo muy importante. Tenemos la esperanza de que el pueblo iraní salga a las calles y pueda conseguir su libertad“.

El portavoz militar también defendió los ataques de los Estados Unidos y las declaraciones de Donald Trump sobre el pueblo iraní: ”Hace un mes y medio ya habían salido a las calles, y el presidente estadounidense dijo que esperen porque la ayuda estaba en camino. La esperanza está ahí”.

Ali Larijani, líder de facto del régimen terrrorista de Irán tras la muerte de Alí Jamenei Bilal Hussein - AP

En cuanto a los objetivos del gobierno israelí, el representante oficial sostuvo: “El objetivo es claro: degradar al régimen iraní y a sus capacidades militares de tal manera que no representen nunca más una amenaza existencial para el Estado de Israel“.

“En la primera semana de guerra logramos superioridad aérea en 24 horas y la eliminación de una parte importante de altos funcionarios. Además, logramos destruir una parte considerable de los sistemas de defensa aérea y plataformas de lanzamiento de misiles”, apuntó Kaplan.

Para concluir, Kaplan alertó: “Estamos en un momento histórico, y por ese motivo, cada persona que tenga el objetivo de terminar con el Estado de Israel, es un objetivo para nosotros”.