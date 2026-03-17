Un analista internacional explicó en detalle qué hay detrás de los asesinatos de dos militares poderosos de Irán

Fuerzas armadas de Israel bombardearon esta mañana Irán y afirmaron haber matado a Ali Larijani, el jefe de del Consejo Superior de Seguridad Nacional, y a Gholam Reza Soleimani, jefe de la comandancia Basij. En diálogo con LN+, el analista internacional Andrés Repetto explicó la importancia de estos líderes terroristas dentro del régimen interno del país.

De acuerdo con la información que trascendió, ambos funcionarios murieron durante la noche, según informó el gobierno de Benjamin Netanyahu, mientras Teherán enviaba misiles y drones a Tel Aviv. Según el analista, los líderes iraníes cumplían roles fundamentales en la represión interna, responsables del asesinato de miles de personas.

Andres Repetto en LN+

Sobre el accionar de Israel ante los líderes supremos de Irán, Repetto afirmó: “Se busca eliminar a quienes dan las ordenes para continuar los ataques de Irán en toda la región.” Y agregó: “La pregunta es: ¿Estos militares saben que pueden ser asesinados? ¿Ya esta preparada la estructura del después de un eventual asesinato?“.

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