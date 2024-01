escuchar

JERUSALÉN.- El Ejército de Israel anunció este martes la captura de un comando militar de Hamas en un barrio de la Ciudad de Gaza, lugar que fue escenario de combates subterráneos en túneles excavados bajo el área de Sheij Radwan, al tiempo que intensificó sus ataques en el sur del enclave palestino y redujo su ofensiva en el norte.

Los militares israelíes tomaron el conocido como Puesto Oriental, integrado por 37 edificios “en el corazón de una población civil, cerca de edificios residenciales, escuelas y hospitales”, donde había “salas de operaciones usadas para dirigir los combates en toda la Franja de Gaza”.

#عاجل قواتنا تسيطر على معقل الاستخبارات والتحكم التابع لمنظمة حماس الإرهابية في مدينة غزة



⭕️قامت قواتنا بعملية مداهمة دقيقة للمبنى الرئيسي التابع لـ "الموقع الشرقي" في مدينة غزة. "الموقع الشرقي" يشكل مركزًا استراتيجيًا تابعًا لمنظمة حماس الإرهابية في مدينة غزة، ويحتوي على غرف… pic.twitter.com/yNvk1mPcAi — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 2, 2024

“Los militares descubrieron un búnker subterráneo de control de la organización terrorista Hamas”, indicó el Ejército, que especificó que “el complejo subterráneo está a una profundidad de 20 metros e incluye salas de operaciones y zonas para habitar a largo plazo que pertenecen a comandantes de la rama militar de Hamas”.

Los soldados encontraron cinco túneles “conectados entre sí” que “generaban una extensa ruta de túneles que permite el acceso a la sala de control y al espacio subterráneo”, en uno de los cuales “hubo combates con el enemigo”, según comunicó el Ejército de Israel.

“Al final de los combates, todos los terroristas fueron eliminados y toda la ruta de túneles fue destruida”, aseguró.

Además, el Ejército llevó adelante otra operación en un edificio de esta zona en el que había presuntos miembros de Hamas, lo que derivó en un “intenso intercambio de fuego”, enfrentamientos que se extendieron a otros edificios en este área y que se saldaron también con “la eliminación de un escuadrón terrorista”.

Soldados israelíes operando en la Franja de Gaza en medio de continuas batallas entre Israel y el grupo Hamas AFP

El ejército de Israel lanzó su ofensiva contra el enclave palestino tras los ataques de Hamas, que dejaron más de 1400 muertos y cerca de 240 secuestrados. Las autoridades del enclave, controladas por el grupo terrorista, denunciaron hasta ahora cerca de 22.000 palestinos muertos por la ofensiva israelí.

En tanto, la aviación y los tanques israelíes intensificaron sus ataques en el sur de Gaza durante la noche, según residentes, tras anunciar sus planes de retirar algunas tropas, una medida que, según Estados Unidos, indica un cambio gradual hacia operaciones de menor intensidad en el norte del enclave.

Si bien Israel afirma que a la guerra en Gaza le quedan muchos meses por delante el lunes un responsable israelí anunció una nueva fase de su ofensiva: el Ejército reduciría sus tropas en Gaza este mes y pasaría a una fase de varios meses de operaciones de “limpieza” más localizadas.

Despliegue de tanques israelíes cerca de la frontera con la Franja de Gaza. (JACK GUEZ / AFP) JACK GUEZ - AFP

El responsable israelí dijo que la reducción de tropas permitiría a algunos reservistas volver a la vida civil, apuntalar la economía de Israel, afectada por la guerra, y liberar unidades en caso de un conflicto más amplio en el norte con Hezbollah, apoyada por Irán, en el Líbano.

Un alto cargo estadounidense declaró que la decisión parecía indicar el inicio de un cambio hacia operaciones de menor intensidad en el norte del enclave palestino. Washington ha estado instando a Israel a reducir la intensidad de su operación militar, en medio de llamamientos internacionales a un alto el fuego a medida que aumenta el número de muertos en el enclave palestino.

Los residentes del distrito de Sheij Radwan, en la Ciudad de Gaza, en la parte norte del enclave en la que se centró primero la ofensiva israelí, dijeron que los tanques se habían retirado tras lo que describieron como los 10 días de guerra más intensos desde que comenzó el conflicto.

”Los tanques estaban muy cerca. Podíamos verlos fuera de las casas. No podíamos salir a llenar agua”, dijo Nasser, un padre de siete hijos que vive en Sheij Radwan.

Las Fuerzas Armadas de Israel han informado de que han comenzado ya la retirada de cinco brigadas -miles de militares- de la Franja de Gaza, aunque han subrayado que la operación militar contra el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) sigue adelante FUERZAS ARMADAS DE ISRAEL - FUERZAS ARMADAS DE ISRAEL

Los tanques también se retiraron del distrito de Al-Mina de la Ciudad de Gaza y de partes del distrito de Tel al-Hawa, aunque mantuvieron algunas posiciones en el suburbio que controla la principal carretera costera del enclave, dijeron residentes.

Sin embargo, los residentes afirmaron que los aviones y tanques israelíes intensificaron los bombardeos sobre las zonas este y norte de Khan Yunis, en el sur de Gaza.

“La sensación de que estamos a punto de detenernos no es correcta. Si no prevalecemos claramente, no podremos resistir en Medio Oriente”, afirmó el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, durante una inspección de las tropas desplegadas en la Franja.

“La guerra está ahora en Khan Yunis. Nos estamos esforzando en varios pasajes, tanto por encima de los túneles como en profundidad. Le llegamos [a los líderes de Hamas] desde todas las direcciones”, agregó.

Un niño sostiene un plato mientras está sentado entre los escombros en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el 2 de enero de 2024 - - AFP

Los indicios de una reducción del ritmo en el norte de Gaza se produjeron cuando la Marina estadounidense anunció que el portaaviones Gerald R. Ford regresaba a su puerto de origen en Virginia tras haber sido desplegado en el Mediterráneo oriental tras el estallido de las hostilidades.

En un segundo frente del conflicto, el buque de guerra iraní Alborz entró en el Mar Rojo, informó el lunes la agencia de noticias semioficial Tasnim, en un momento de crecientes tensiones en la ruta marítima clave con los ataques de los hutíes de Yemen, apoyados por Irán, que respaldan a Hamas.

El fuego de artillería entre Hezbollah e Israel ha sacudido la frontera desde el inicio del conflicto de Gaza y el ejército israelí afirmó haber llevado a cabo un ataque aéreo el lunes. El representante israelí afirmó que “no se permitirá que continúe” la situación en la frontera libanesa.

Cualquier nueva escalada conlleva un mayor riesgo de una guerra regional más amplia. Las fuerzas estadounidenses ya han sido atacadas por grupos militantes respaldados por Irán en Siria, Irak y el Líbano.

Los palestinos se abren camino por un camino embarrado pasando por tiendas de campaña en un campamento improvisado que alberga a palestinos desplazados, en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza - - AFP

El lunes, el brazo armado de Hamas afirmó haber matado a 15 soldados israelíes tras activar un campo de minas explosivo al este del barrio de Tuffah, en la ciudad de Gaza.

Los tanques permanecieron en otras partes del norte de Gaza y los combates en las zonas centrales del enclave no cesaron, dijeron residentes, citando bombardeos de tanques en partes del campo de refugiados de Al-Bureij, en el centro de Gaza.

Hamas también demostró que seguía siendo capaz de atacar a Israel tras más de 12 semanas de guerra, lanzando una andanada de cohetes contra Tel Aviv.

Agencias DPA, Reuters y ANSA

LA NACION