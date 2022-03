Guerra Rusia-Ucrania: Moscú se ensaña con Mariupol y Kharkiv en medio de un tibio avance diplomático

LVIV.- ¿La luz al final del túnel? Aunque hoy trascendió un borrador de un posible acuerdo entre las partes en pugna en esta guerra que cumplió tres semanas, que implicaría la renuncia de Ucrania a sus ambiciones de adherir a la OTAN a cambio de garantías de seguridad, seguía reinando gran cautela en ámbitos diplomáticos y escepticismo sobre el terreno.

“¿Qué nos importa la OTAN y cómo podemos pensar en un acuerdo cuando los rusos siguen masacrando a inocentes, mujeres y niños?”, se preguntaba la mayoría de los ucranianos de a pie, en una enésima jornada marcada por cruentos ataques contra civiles.

Mariupol, la ciudad portuaria “mártir” sobre el Mar de Azov, donde se habla de más de 2500 muertos desde el inicio de la invasión, hace exactamente tres semanas, volvió a ser noticia.

Luego de haber sufrido un ataque a un hospital materno-infantil la semana pasada, el famoso Teatro de Drama donde “centenares” de civiles, mujeres y niños, se estaban refugiando, fue víctima de un enésimo bombardeo ruso. Pero no fue todo. También hubo un ataque aéreo contra un polideportivo llamado Neptun, asimismo utilizado como refugio para mujeres embarazadas y madres con niños pequeños, según aseguró el jefe de la administración militar regional de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, en Telegram, según Ukrinform.

“Están tratando de destruir físicamente a los residentes de Mariupol, que durante mucho tiempo han sido un símbolo de nuestra resistencia –dijo–. Hoy lanzaron un ataque aéreo contra la piscina de Neptun. Las mujeres embarazadas y las mujeres con niños ahora están bajo los escombros”.

Como en toda guerra, la información era confusa y era imposible verificar el número de víctimas. Las imágenes del teatro en cuestión, antes y después del ataque, de todos modos, eran impresionantes.

“Estos bastardos no podían no saber que hay ente 1000 y 1500 mujeres, niños y ancianos en el Teatro del Drama de Mariupol. Centenares de almas inocentes murieron en el instante. Esta masacre opaca las atrocidades de los fascistas alemanes. ¡Las sanciones existentes no son suficientes! ¡Necesitamos una prohibición total del comercio con la Rusia fascista de Putin!”, clamó en su Facebook Anton Gerashenko, exdiputado y actual asesor del Ministerio del Interior ucraniano. “¡Dennos misiles antiaéreos! ¡Dennos más armas! ¡Nos vengaremos!”, agregó.

En esa misma ciudad, el Ejército ucraniano denunció que los impactos de cohetes Grad contra un convoy de civiles que abandonaban Mariupol causaron un número indeterminado de muertos y heridos.

Como en días pasados, reflejando que también hay una guerra de información y propaganda en curso, Moscú negó haber bombardeado el teatro de Mariupol. Según el Ministerio de Defensa ruso, detrás del ataque habría estado una milicia ultranacionalista ucraniana del batallón Azov.

En este clima, era lógico que pocos creyeran en una tregua en ciernes. Según el Financial Times, entre los 15 puntos del supuesto borrador de acuerdo hay un cese del fuego y la retirada de las fuerzas rusas siempre y cuando Ucrania declare su neutralidad y acepte límites a sus Fuerzas Armadas.

Kiev debería además prometer que no hospedaría más bases militares o armas extranjeras a cambio de protección de aliados como Estados Unidos, el Reino Unido y Turquía. Aunque también trascendió que el borrador salido a la luz “solo representa los reclamos de Rusia”.

El consejero del presidente, Volodimir Zelensky, Mykhailo Podoliak, hizo saber, en efecto, que “Ucrania tiene sus posiciones y lo único que confirmamos en esta fase son el cese del fuego, la retirada de las tropas rusas y garantías de seguridad de parte de un cierto número de países”. ¿Qué pasará con Crimea –tomada por Rusia en 2014– y la región del Donbass, en el sudeste, casi toda bajo control del Kremlin?

En una jornada también marcada por una intervención muy conmovedora de Zelensky ante el Parlamento de Estados Unidos, las fuerzas militares rusas siguieron avanzando en el frente sur atacando también, desde el mar, a la estratégica ciudad de Odessa, en el Mar Negro, así como en otros centros urbanos como Kiev y Kharkiv.

El presidente ucraniano Volodymir Zelenskyy pronuncia un mensaje por video al Congreso estadounidense (Drew Angerer, foto compartida vía AP)

En la capital –donde rige un toque de queda de 36 horas que culminará mañana–, los misiles rusos destruyeron diversas casas privadas del distrito de Podilsky, según denunció en su Telegram el exboxeador y alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko. Este también indicó que hubo daños en un gasoducto de baja presión.

Fuentes ucranianas acusaron también a las fuerzas rusas de matar a al menos 10 civiles que hacían fila para comprar pan en Chernhiv, al norte de Kiev, cerca de la frontera de Bielorrusia. En esta localidad también hubo otros cinco muertos, entre los cuales, tres niños, en un bombardeo que destruyó un edificio.

Según el gobierno ucraniano ya hay al menos 103 niños muertos. En estas tres semanas, por otro lado, fueron atacadas 400 escuelas, de las cuales 59 fueron destruidas. La única buena nueva fue que el alcalde de la ciudad de Melitopol –que se encuentra al oeste de Mariupol– Ivan Fedorov, que había sido secuestrado el viernes pasado por agentes rusos, fue liberado gracias a un blitz de las fuerzas ucranianas.

“Señor presidente, buenas noches. Gracias por no haberme abandonado. Necesito un día o dos para reponerme y después estaré listo para volver bajo sus órdenes, de modo que el día de nuestra victoria llegue lo antes posible. La bandera ucraniana volvió a Melitopol”, le dijo Fedorov a Zelensky, en un video de la llamada que fue difundido por Telegram por el vicejefe de la oficina presidencial, Kirill Tymoshenko.

Furia

En Lviv, ciudad considerada “el alma” de Ucrania donde de noche siguen sonando sirenas de alerta antiaérea, llena de check-points y barricadas y donde van creciendo los negocios que tapian sus vidrieras con planchas de madera como si estuviera por llegar un huracán, en el ambiente se palpaba una creciente rabia por el altísimo precio que está pagando en vidas y destrucción la gente de esta exrepública soviética.

En un centro humanitario que abrió la comuna en la calle Copérnico, en el centro histórico, al lado del bellísimo Palacio Ducal y donde antes funcionaba un museo de arte moderna, Anastasia, una monja ucraniana que trabaja allí como voluntaria, no ocultaba su indignación. “¿Occidente, Europa y Estados Unidos no quieren cerrar los cielos y evitar esta masacre? Entonces ellos también, al igual que Putin, son culpables de este genocidio, porque es el pueblo, la gente, la que está muriendo”, comentó, en diálogo con la nacion.

La religiosa explicó antes que en este centro humanitario comunal donde impresiona el inmenso movimiento de refugiados, está muy bien organizado. Las familias que en Lviv abrieron sus puertas a los refugiados llegados hasta ahora a esta ciudad de 1 millón de habitantes –que suman 200.000–, pueden señalar, incluso por internet, qué necesitan.

“Pueden pedir desde colchones a pañales, ropa de diversos tamaños, zapatos, artículos de limpieza, cochecitos para bebes, que, por otro lado, muchos otros ciudadanos vienen constantemente a donar. Tenemos un inventario, hay muchísimos voluntarios trabajando y, si por ejemplo en este momento no hay una sillita para un bebé, quizás dentro de dos horas llegará y tenemos listas con teléfonos o e-mails de los solicitantes”, explicó la religiosa, que destacó la enorme ola de solidaridad que se está viviendo.

“Pero la verdad es que, aunque Occidente está enviando mucha ayuda humanitaria y dinero –siguió– al final hace lo mismo que Putin, porque al negarse a establecer una zona de exclusión aérea, deja a nuestro pueblo a merced de las bombas: ellos ayudan con guantes blancos y nos matan con guantes blancos”.