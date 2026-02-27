Guerra entre Pakistán y Afganistán: qué es la Línea Durand, clave en el conflicto

ISLAMABAD, Pakistán.– Pakistán ha sido el aliado más cercano de los talibanes afganos durante décadas. Fue Islamabad quien ayudó a dar origen al movimiento talibán a inicios de la década de 1990, como una forma de otorgarle a Pakistán “profundidad estratégica” en su rivalidad con la India.

Sin embargo, en una fuerte escalada tras meses de enfrentamientos fronterizos entre los vecinos islámicos, Pakistán bombardeó el viernes distintos puntos de Afganistán, entre ellos Kabul, la capital, y Kandahar, la ciudad del sur del país donde reside el líder supremo del régimen talibán, el jeque Haibatullah Akhundzada, según informaron funcionarios en Islamabad y Kabul.

Un miembro de las fuerzas de seguridad hace guardia frente a fieles musulmanes ARIF ALI� - AFP�

Los ataques aéreos y terrestres, que alcanzaron puestos militares talibanes, cuarteles generales y depósitos de municiones en múltiples sectores a lo largo de la frontera, se produjeron después de que Afganistán lanzara un ataque contra fuerzas fronterizas paquistaníes, dijeron los funcionarios.

Ambas partes informaron de fuertes pérdidas en los combates, que el ministro de Defensa de Pakistán calificó como una “guerra abierta”.

Un soldado paquistaní hace guardia en la zona fronteriza de Chaman tras los enfrentamientos ABDUL BASIT� - AFP�

Las tensiones han ido en aumento desde que Pakistán lanzó ataques aéreos contra objetivos militantes en Afganistán el fin de semana pasado.

En octubre, enfrentamientos fronterizos entre los dos países dejaron decenas de soldados muertos, hasta que negociaciones facilitadas por Turquía, Qatar y Arabia Saudita pusieron fin a las hostilidades y establecieron un frágil alto el fuego.

A continuación, algunas claves para entender la escalada del conflicto, una novedad en la historia de apoyo de Islamabad a los talibanes.

¿Por qué se enfrentan los vecinos?

Pakistán celebró el regreso al poder de los talibanes en 2021, y el entonces primer ministro Imran Khan afirmó que los afganos habían “roto las cadenas de la esclavitud”. Pero Islamabad pronto comprobó que los talibanes no eran tan cooperativos como esperaba.

Islamabad sostiene que la cúpula del grupo terrorista Tehreek–e–Taliban Pakistan (TTP) y muchos de sus combatientes tienen base en Afganistán, y que insurgentes armados que buscan la independencia de la provincia suroccidental paquistaní de Baluchistán también utilizan Afganistán como refugio.

La actividad del grupo ha aumentado cada año desde 2022, con un crecimiento de los ataques del TTP y de insurgentes baluches, según Armed Conflict Location & Event Data, una organización global de monitoreo.

Personas participan en las oraciones fúnebres por soldados paramilitares, en la zona de Waziristán, en Pakistán, el 27 de febrero de 2026 S.B. Shah� - AP�

Por su parte, Kabul ha negado reiteradamente permitir que militantes utilicen territorio afgano para lanzar ataques en Pakistán.

Los talibanes afganos afirman que Pakistán alberga combatientes de su enemigo, el grupo Estado Islámico (EI), acusación que Islamabad rechaza.

Islamabad sostiene que el alto el fuego alcanzado el año pasado no duró debido a la continuidad de ataques terroristas en Pakistán provenientes de Afganistán, y desde entonces se han producido enfrentamientos reiterados y cierres fronterizos que han perturbado el comercio y la circulación a lo largo de la accidentada frontera.

¿Qué desencadenó los últimos enfrentamientos?

El día previo a los bombardeos del fin de semana pasado, fuentes de seguridad paquistaníes dijeron tener “pruebas irrefutables” de que militantes en Afganistán estaban detrás de una reciente ola de ataques y atentados suicidas dirigidos contra el Ejército y la policía de Pakistán, incluido un atentado suicida en noviembre que mató a una docena de personas en un tribunal de Islamabad.

Las fuentes enumeraron siete ataques planificados o ejecutados por militantes desde fines de 2024 que, según afirmaron, estaban vinculados con Afganistán.

Un agente de policía hace guardia en el techo de una mezquita mientras musulmanes realizan la segunda oración del viernes, en Lahore, Pakistán, el 27 de febrero de 2026 K.M. Chaudary� - AP�

Los talibanes han negado albergar a grupos militantes, aun cuando los ataques de los talibanes paquistaníes se han intensificado desde que el movimiento volvió al poder en Afganistán. Algunos funcionarios afganos han reconocido en privado la presencia de los talibanes paquistaníes en su país.

Un ataque la semana pasada que mató a 11 miembros de las fuerzas de seguridad y a dos civiles en el distrito de Bajaur –cerca de la frontera occidental de Pakistán– fue perpetrado por un ciudadano afgano, según fuentes de seguridad paquistaníes. Ese atentado fue reivindicado por el TTP.

¿Qué es la Línea Durand?

La controvertida frontera entre Afganistán y Pakistán, conocida como la “Línea Durand”, fue creada en 1893 a partir de un acuerdo entre Sir Mortimer Durand, secretario del gobierno de la India británica -de cuando el gigante asiático todavía estaba bajo el control de la metrópolis- y Abdur Rahman Khan, por entonces, emir de Afganistán.

La delimitación pretendía separar al país mayormente musulmán de Afganistán del mayormente hindú de India, en un intento británico de evitar conflictos étnicos y religiosos.

A medida que India se acercaba a su independencia en 1947, las tensiones entre hindúes y musulmanes escalaron, lo que llevó al Imperio Británico a separar al subcontinente asiático en dos nuevas entidades administrativas, India y Pakistán.

A partir de entonces, la Línea Durand a funcionado como el límite entre Pakistán y Afganistán, incluso cuando este último nunca reconoció la legitimidad de la frontera.

Los ciudadanos afganos resistieron y rechazaron la Línea Durand como frontera oficial desde que Rahman Khan aceptó el límite, ya que desconocían la autoridad del emir, impuesto por los británicos, para negociar el acuerdo fronterizo. Sin embargo, tanto Pakistán como la comunidad internacional han reconocido siempre a la separación como el límite oficial entre ambos países.

¿Quiénes son los talibanes paquistaníes?

El TTP fue formado en 2007 por varios grupos militantes activos en el noroeste de Pakistán. El grupo es comúnmente conocido como los talibanes paquistaníes.

El TTP ha atacado mercados, mezquitas, aeropuertos, bases militares y comisarías, y también ha ganado territorio —principalmente a lo largo de la frontera con Afganistán, pero también en el interior de Pakistán, incluido el valle de Swat—. El grupo estuvo detrás del ataque en 2012 contra la entonces estudiante Malala Yousafzai, quien recibió el Premio Nobel de la Paz dos años después.

Agentes de policía hacen guardia mientras musulmanes realizan la segunda oración del viernes, en Lahore, Pakistán, el 27 de febrero de 2026 K.M. Chaudary� - AP�

El TTP también combatió junto a los talibanes afganos contra las fuerzas lideradas por Estados Unidos en Afganistán y dio refugio a combatientes afganos en Pakistán. Pakistán ha lanzado operaciones militares contra el TTP en su propio territorio con éxito limitado, aunque una ofensiva que terminó en 2016 redujo drásticamente los ataques hasta hace algunos años.

¿Qué puede pasar ahora?

Es probable que Pakistán intensifique su campaña militar, dicen los analistas, mientras que la represalia de Kabul podría materializarse en incursiones contra puestos fronterizos y en más ataques guerrilleros transfronterizos dirigidos contra fuerzas de seguridad.

Sobre el papel, existe una marcada asimetría en las capacidades militares de ambas partes. Con 172.000 efectivos, los talibanes cuentan con menos de un tercio del personal de Pakistán.

Un soldado paquistaní hace guardia en un búnker en la frontera entre Pakistán y Afganistán, en Chaman, el 27 de febrero de 2026 ABDUL BASIT� - AFP�

Los talibanes poseen al menos seis aeronaves y 23 helicópteros, pero se desconoce su estado operativo y no cuentan con cazas ni con una fuerza aérea eficaz.

Las fuerzas armadas de Pakistán incluyen más de 600.000 efectivos en servicio activo, más de 6000 vehículos blindados de combate y más de 400 aeronaves de combate, según datos de 2025 del International Institute for Strategic Studies. El país, además, posee armas nucleares.

Agencia Reuters y diario The New York Times