Irán dijo que las conversaciones en Islamabad fracasaron porque Estados Unidos no generó confianza

ISLAMABAD, Pakistán.– Funcionarios iraníes dijeron que, si bien Irán había encarado las negociaciones de buena fe, el equipo estadounidense no logró ganarse la confianza de la delegación iraní.

Funcionarios iraníes subrayaron el domingo la falta de confianza en los negociadores estadounidenses, aunque parecieron dejar la puerta abierta a una futura diplomacia después de que unas maratónicas conversaciones de paz en Pakistán terminaran sin acuerdo.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla con los periodistas antes de abordar el Air Force JACQUELYN MARTIN - POOL

El principal negociador de Irán y presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, dijo en una declaración en redes sociales que, aunque Irán había encarado las negociaciones de buena fe, el equipo estadounidense no había logrado “ganarse la confianza de la delegación iraní”.

Señaló el precedente que había establecido Estados Unidos: en el último año, había atacado a Irán en dos ocasiones en medio de negociaciones. Aun así, indicó que futuras conversaciones eran una posibilidad, al afirmar que ahora era momento de que Washington “decida si puede ganarse nuestra confianza o no”.

Las declaraciones de Ghalibaf, las primeras desde que terminaron las conversaciones, llegaron después de comentarios desafiantes del líder de la delegación estadounidense, el vicepresidente JD Vance. Antes de partir de Islamabad, Vance dijo que Estados Unidos había presentado su “oferta final y mejor”, y dijo a los periodistas que Irán había “elegido no aceptar nuestros términos”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, habla en una conferencia de prensa semanal, en Teherán Sha Dati - XinHua

La actitud de Vance no pasó inadvertida. Mohammad Javad Zarif, quien era ministro de Relaciones Exteriores de Irán cuando el país alcanzó un acuerdo nuclear con Estados Unidos en 2015, dijo en redes sociales que los comentarios de Vance reflejaban la razón por la cual había fracasado la última ronda de conversaciones.

“Estados Unidos debe aprender: no se le pueden imponer condiciones a Irán”, afirmó. Pero añadió que “todavía no es demasiado tarde para aprender”. “Todavía”.

Las conversaciones fueron la reunión cara a cara de más alto nivel entre líderes estadounidenses e iraníes desde 1979.

Los tres principales puntos de fricción, según dos funcionarios iraníes familiarizados con las negociaciones, fueron el estrecho de Ormuz, el destino del uranio altamente enriquecido de Irán y las reparaciones por los daños causados por seis semanas de intensos ataques de Estados Unidos e Israel.

Masoud Pezeshkian, el presidente iraní, le dijo por teléfono al presidente ruso, Vladimir Putin, que el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo era el “totalitarismo” de Estados Unidos, según la emisora estatal iraní IRIB. “Si Estados Unidos se ajusta a los marcos legales internacionales”, un acuerdo no estará lejos, dijo Pezeshkian.

Una delegación iraní de alto nivel encabezada por el presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf (c), llega a Islamabad de Pakistán para participar en las próximas conversaciones con la parte estadounidense, en las primeras horas del 11 de abril de 2026 Wang Shen - XinHua

Ali Gholhaki, un analista conservador cercano a funcionarios iraníes, dijo que Estados Unidos también se había negado a comprometerse a detener los bombardeos israelíes sobre el Líbano, y añadió que parecía que “los estadounidenses no vinieron a negociar”. Un informe de la televisión estatal iraní sostuvo de manera similar que los “excesos y exigencias irrazonables” de Estados Unidos habían trabado las conversaciones.

Aun así, funcionarios iraníes sugirieron que no estaban cerrados a una futura diplomacia. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, dijo a los medios estatales iraníes que Irán “seguirá trabajando para acercar las posiciones de estadounidenses e iraníes”.

Las negociaciones se habían llevado a cabo “después de una guerra de 40 días y en un clima de desconfianza y escepticismo”, dijo Baqaei. “Naturalmente, nunca deberíamos haber esperado alcanzar un acuerdo en una sola sesión”.

Una mujer lleva una bandera nacional iraní envuelta alrededor de sus hombros mientras está de pie junto a un hombre que porta una bandera nacional, en una concentración progubernamental en Teherán, Irán Vahid Salemi - AP

Trump dijo en una entrevista el domingo con Maria Bartiromo, de Fox News, que los iraníes “no se han levantado” de la mesa de negociación.

Atribuyó a su amenaza de arrasar con la civilización iraní el haberlos llevado a negociar en primer lugar, y dijo que sentía que Estados Unidos iba a conseguir “todo” lo que quería de Irán.