Los talibanes de Afganistán lanzan ataques contra Pakistán y afirman haber tomado puestos militares

KABUL.– La disputa fronteriza entre Afganistán y Pakistán, dos países gobernados por regímenes islámicos sunnitas, se acrecentó este jueves luego de que el régimen de los talibanes afganos atacara a tropas paquistaníes en la frontera en respuesta a bombardeos aéreos, y además afirmara haber capturado puestos paquistaníes.

“En respuesta a las repetidas violaciones por parte del ejército paquistaní, se lanzaron operaciones ofensivas a gran escala contra bases e instalaciones militares” de Pakistán, declaró en X el vocero del gobierno talibán, Zabihullah Mujahid.

Un vocero militar dijo que las fuerzas afganas en las provincias orientales de Nangarhar y Kunar habían iniciado “intensos ataques contra puestos paquistaníes”.

“Hasta ahora, no hay bajas del lado afgano”, indicó Wahidullah Mohammadi, vocero del ejército en el este de Afganistán.

Funerales de los policías que murieron en ataques militantes en Bannu, provincia pakistaní de Khyber Pakhtunkhwa KARIM ULLAH� - AFP�

La relación entre estos dos países vecinos se deterioró en los últimos meses.

Aunque hace poco más de cuatro años Pakistán celebró la llegada de los talibanes al poder en Kabul y la partida de las tropas norteamericanas, paulatinamente comenzaron a surgir las diferencias.

Un conflicto histórico

Uno de los mayores puntos de conflicto es la llamada “Línea Durand”, una frontera de 2640 kilómetros trazada en 1893 por el diplomático británico Henry Mortimer Durand y el gobernante afgano Amir Abdur Rahman Khan. La línea fue creada para servir intereses británicos, principalmente como un amortiguador contra Rusia, y fue impuesta sin estudios topográficos ni consentimiento local, dividiendo tribus afganas pastunes de la noche a la mañana.

Pakistán reconoce esta línea como su frontera internacional, pero Afganistán la rechaza como una división colonial ilegítima que separa a familias pastunes. Desde 2017, Pakistán ha cercado gran parte de la frontera.

Por su parte Pakistán acusa al régimen de los talibanes de apoyar en la frontera al grupo radical separatista paquistaní Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP). Pero Kabul niega esa acusación.

Acciones militares “en marcha”

Este jueves, La oficina del gobernador y residentes de la provincia afgana de Kunar también dijeron a la agencia AFP que estaba en marcha una acción militar.

Hamdullah Fitrat, vocero adjunto del gobierno talibán, afirmó que “se han capturado 15 puestos” por parte de las fuerzas afganas.

De su lado, el ministerio paquistaní de Información, dijo en la red X que la acción de Afganistán encontró una “respuesta inmediata y efectiva”.

Voluntarios trasladan a un herido en la explosión de una bomba a un hospital en Bannu, el noroeste de Pakistán, el lunes 16 de febrero de 2026. Ammad Khattak - AP

Esta operación militar se produce tras los bombardeos paquistaníes en las provincias de Nangarhar y Paktika el sábado y domingo, que, según la misión de la ONU en Afganistán, dejaron al menos 13 civiles muertos.

El gobierno talibán dijo que al menos 18 personas murieron y negó el anuncio de Pakistán de que la operación militar había dejado más de 80 víctimas.

Importantes pasos fronterizos permanecen cerrados desde los enfrentamientos de octubre, en los que murieron más de 70 personas en ambos lados.

Agencias AFP y AP