Guerra Rusia-Ucrania, en vivo: últimas noticias del conflicto y el minuto a minuto

02:01 Más de 35 mil millones de dólares de daños al ambiente

El ministro de Defensa, Oleksiy Reznikov, afirmó que la invasión rusa generó daños por un valor de 35.300 millones de dólares al medio ambiente en Ucrania. El ministro agregó que millones de hectáreas de reservas naturales están amenazadas, según citó The Kyiv Independent.

El ministro de Defensa Oleksii Reznikov. (Sergei Kholodilin/BelTA Pool Photo via AP) Sergei Kholodilin - BelTA

“El artículo 55 del Protocolo I (de los Convenios de Ginebra de 1949) prohíbe hacer la guerra contra el medio ambiente natural a modo de represalia, pero a Rusia no le importa”, escribió Reznikov en Twitter.

A principios de diciembre, la Inspección Estatal de Medio Ambiente de Ucrania informó que, debido a la guerra de Rusia en Ucrania, más de 291 millones de metros cuadrados de tierra en el país habían sido contaminados y más de 8 mil millones de metros cuadrados estaban llenos de basura.

El organismo de control estimó los daños a los recursos de la tierra en más de $ 12 mil millones.

01:10 Ucrania busca a la arquitecta detrás del financiamiento ruso

El Servicio de Seguridad de Ucrania puso en la lista de personas más buscadas a Elvira Nabiullina, directora del Banco Central de Rusia, a quien acusa de financiar la introducción de las tropas rusas en su territorio. Conocida como “la mayor banquera de Putin”, Nabiulina lleva más de 20 años al lado del presidente de Rusia y ahora se volvió una figura clave para drenar recursos para la guerra.

Según el organismo ucraniano, citado por el medio independiente Meduza, se sospecha que Nabiulina promovió la utilización de la moneda ruso “el rublo” en las regiones ocupadas por el Kremlin dentro de Ucrania. Así, la creación de una “zona rublo” fue clave para el sostenimiento de la avanzada bélica. En las zonas en las que se desplazó a las autoridades locales, se eliminó la circulación de hryvnias, la moneda ucraniana.

Presidenta del Banco Central de Rusia, Elvira Nabiullina es considerada una de las mujeres más influyentes del país BBC Mundo / Getty Images

El informe indica que la jefa del Banco Central ruso ordenó que se abrieran sucursales del banco estatal ruso Promsvyazbank en las instituciones financieras ucranianas incautadas. Y promovió los esfuerzos de las autoridades de ocupación para bloquear el uso de las hryvnias.

Así, según el Servicio de Seguridad Ucraniano, “ los ingresos en rublos recibidos de estas acciones ayudaron a financiar el complejo militar-industrial de Rusia y los grupos de ocupación ”.

Debido a su estrecha relación con Putin, Nabiullina ha sido acusada de acuerdo con el código penal ucraniano y fue incluida en la lista internacional de personas buscadas.

De hecho, a Niabulina se le atribuye ser el as en la manga de Putin para sortear los efectos causados por las sanciones occidentales. Desde el Banco Central de Rusia, implementó distintas medidas que resultaron eficaces. En particular, poco después del comienzo de la invasión rusa, el Banco Central introdujo una serie de restricciones monetarias que no solo evitaron que el rublo cayera, sino que incluso lo fortalecieron.

Elvira Nabiullina fue asesora económica de Vladimir Putin antes de llegar a la presidencia del Banco Central de Rusia BBC Mundo / Getty Images

El establecimiento de una zona rublo ha sido un objetivo largamente perseguido por las fuerzas rusas. Meduza cita que el Kremlin quiso hacerlo en abril pasado en Kherson. En aquel momento, había puesto como fecha límite para el uso de la moneda ucrania el 1° de mayo. Sin embargo, no logró hacerlo por la resistencia de los ciudadanos a adoptar el rublo. Esa ciudad fue recuperadas meses atrás por Ucrania.

Aliada de Putin desde que asumió la presidencia en el año 2000, Nabiullina fue ministra de Desarrollo Económico y más tarde, integró de su equipo de asesores. El gran punto de inflexión en su carrera llegó en 2013 cuando asumió la presidencia del Banco Central de Rusia, una de las instituciones más importantes del país, según consignó BBC.

Durante todos estos años, tuvo que enfrentar crisis de grandes proporciones, pero nunca una tan gigantesca como la actual: rescatar una economía en guerra. Mujer de pocas palabras, tan influyente como enigmática para los mercados, Nabiullina tiene en sus manos la llave de la política monetaria del país.

00:16 “Nuestras sanciones cobrarán un alto precio”

Matti Maasikas, jefe de la delegación de la Unión Europea en Ucrania, se mostró optimista respecto del efecto que tendrán los paquetes de sanciones que ha adoptado el bloque contra Rusia. “Nuestras sanciones cobran y cobrarán un alto precio en la economía rusa y en el Kremlin”, afirmó a la agencia ucraniana Ukrinform.

Según Maasikas, las medidas lanzadas “ya se aplican a un total de 1386 personas” y a 171 entidades en Rusia y Bielorrusia, “así como a un número significativo de sectores de la economía rusa”. Aseveró que entre los sancionados se “encuentran altos representantes políticos, oligarcas, militares y propagandistas” vinculados a Putin.

Matti Maasikas, jefe de la delegación de la UE en Ucrania. Ukrinform

“La economía rusa está severamente afectada y está perdiendo su capacidad de modernización y esto está limitando las opciones políticas y económicas del Kremlin. Las sanciones dañan la economía rusa, privándola del acceso a los mercados financieros y productos de tecnología avanzada, paralizando la industria petrolera, las aerolíneas, las industrias militar y automotriz”, ahondó.

El diplomático de la UE señalo que se espera que el PBI de Rusia “caiga un 11 %” y contó que se proyecta un aumento de la inflación en torno al 22 %. “Rusia también sufre por su incapacidad para producir cosas inteligentes. Para todas las tecnologías avanzadas, depende en un 45 % de Europa, un 21 % de EE. UU., en comparación con solo un 11 % de China. Y las exportaciones de la UE y EE.UU. están cerradas”, agregó.

