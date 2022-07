Guerra Rusia-Ucrania, en vivo: últimas noticias del conflicto y el minuto a minuto

02.35 Atleta ucraniana dice que no quiere “asesinos en la pista”

La deportista olímpica y especialista en el salto de altura Yaroslava Mahuchikh, ucraniana, dijo que no quiere ver “asesinos en la pista” cuando se le preguntó sobre la posibilidad de competir contra los rusos nuevamente en el futuro.

La rival de Mahuchikh y ganadora de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, Maria Lasitskene, no estará en Eugene, Oregón, para el Campeonato Mundial de Atletismo que comienza el viernes debido a la prohibición de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) de que los atletas rusos compitan en el evento.

Yaroslava Mahuchikh (Photo by ANDREJ ISAKOVIC / AFP) Agencia AFP - AFP

La ucraniana dijo que tenía una buena relación con Lasitskene antes de que los rusos invadieran su país el 24 de febrero, pero “ese día lo cambió todo”.

“Ella escribió que no puede competir porque es rusa, bueno, nuestra gente se está muriendo porque son ucranianos”, dijo Mahuchikh. “No quiero ver asesinos en la pista. Es realmente mortal porque muchos deportistas apoyan esta guerra”.

01.50 “No tengo miedo”, las palabras de un opositor y crítico del Kremlin

Ilya Yashin, figura de la oposición en Rusia y crítico de su guerra en Ucrania, que fue detenido este miércoles, había dicho que sabía que sería arrestado desde que Rusia lanzó su invasión el 24 de febrero.

“Cuando comenzó la guerra, prometí que no me escaparía a ningún lado y diría la verdad en voz alta durante todo el tiempo que pudiera. Y cuando me arresten, lo tomaré con dignidad. Mantengo mi palabra”, decía una publicación que apareció en la cuenta de Facebook de Yashin después de que fue puesto bajo custodia el miércoles.

“No se preocupen por mí, amigos. Y te lo ruego, no dejes que te intimiden. No tengo miedo, y tú tampoco. No a la guerra”, expresó Yashin.

Un tribunal en Rusia dictaminó el miércoles mantener a Yashin bajo custodia en espera de una investigación y juicio por sus críticas públicas a las acciones militares de Moscú en Ucrania. El abogado de Yashin dice que las autoridades rusas iniciaron un caso penal contra la figura de la oposición por supuestamente difundir información falsa sobre el ejército, un cargo que conlleva una posible sentencia de 15 años de prisión.

01.01 Rusia acusa a Ucrania de nuevo ataque a Nova Kakhovka

Los medios rusos informaron que las fuerzas ucranianas lanzaron nuevamente un ataque con misiles contra la ciudad de Nova Kakhovka, en una zona sur de Kherson ocupada por Rusia y estratégicamente importante que Kiev espera retomar.

La agencia de noticias RIA citó a la administración respaldada por Rusia de la región de Kherson el miércoles por la noche diciendo que las defensas aéreas rusas derribaron cinco misiles disparados contra Nova Kakhovka, mientras que los restos de dos de los misiles cayeron cerca de una fábrica.

“Según información preliminar, ha habido otro ataque a una planta de municiones rusa, en Sokol”, dijo Serhiy Khlan, un asesor del jefe ucraniano de Kherson.

00.50 El número de muertos en Chasiv Yar asciende a 48

El número de muertos por el ataque con misiles rusos del sábado en la ciudad de Chasiv Yar aumentó a 48, dijo Zelensky y agregó que la limpieza de escombros continúa.

“Hasta este momento, la lista de muertos incluye a 48 personas, incluido un niño”, precisó en su discurso vespertino del miércoles. Y agregó: “Desafortunadamente, el número de los rescatados no ha cambiado: nueve personas”.

10/07/2022 Ataque ruso contra un edificio en Chasiv Yar (Donetsk, Ucrania) POLITICA EUROPA UCRANIA INTERNACIONAL PAVLO KIRILENKO / ADMINSTRACIÓN DE DONETSK

“Fue uno de los ataques rusos más brutales durante toda la guerra, tantas víctimas... Mis condolencias a los familiares y amigos de las víctimas”, agregó.

00.30 Alemania reafirmó su apoyo a Ucrania

El presidente de Alemania, en una muestra de unidad y apoyo, visitó el miércoles la base del Ejército de EE. UU. en Grafenwoehr y dijo que Washington y Berlín estaban unidos en su esfuerzo por apoyar a Ucrania.

“Lo hacemos políticamente, lo hacemos financieramente, lo hacemos por medios humanitarios y también lo hacemos militarmente. Este apoyo es necesario en una situación en la que Ucrania lucha desesperadamente por la democracia y la libertad en su país”, dijo Frank-Walter Steinmeier a los periodistas en la base, en un discurso ante la 3ª División de Infantería de EE. UU.

00.00 El FMI advierte sobre los efectos de la guerra

“El panorama económico mundial sigue siendo extremadamente incierto”, expresó la jefa del Fondo Monetario Internacional (FMI), y advirtió que una mayor interrupción en el suministro de gas natural a Europa podría hundir a muchas economías en una recesión.

En un blog publicado antes de la reunión de esta semana de funcionarios financieros del G-20, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, dijo que la guerra de Rusia en Ucrania oscureció significativamente las perspectivas económicas y que el FMI estaba a punto de rebajar sus perspectivas para 2022 y 2023.

23.30 Nuevas medidas contra Rusia

Además de las miles de sanciones impuestas a Rusia para tratar de aplastar su economía, Estados Unidos y sus aliados elaboran nuevas medidas para quitarle recursos a la maquinaria de guerra rusa y a la vez impedir que los precios del petróleo y la gasolina se eleven a niveles que podrían destrozar la economía global.

El pilar de los ingresos del Kremlin: el petróleo, ha mantenido la economía rusa a flote a pesar de las vedas a las exportaciones, las sanciones y el congelamiento de bienes del banco central.

Los aliados europeos de Estados Unidos planean seguir los pasos del gobierno de presidente Joe Biden y tomar medidas encaminadas a dejar de usar el crudo ruso para fines de año, una maniobra que según algunos economistas podría provocar la caída de la oferta mundial de petróleo y elevar los precios hasta los 200 dólares por barril.