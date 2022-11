Guerra Rusia-Ucrania, en vivo: últimas noticias del conflicto y el minuto a minuto

escuchar

03:06 Ucrania confirmó que atacó a asesores iraníes en Crimea

Un funcionario ucraniano confirmó que las fuerzas ucranianas mataron en octubre a asesores iraníes en Crimea, ocupada por Rusia desde 2014. Además, indicó que Ucrania atacaría cualquier presencia militar iraní en territorio ucraniano.

El secretario del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania, Oleksiy Danilov, confirmó que las fuerzas ucranianas mataron a los asesores militares iraníes en una entrevista del 24 de noviembre con The Guardian.

El secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, Oleksiy Danilov, BBC

Danilov no especificó cuántos asesores iraníes mataron las fuerzas ucranianas, pero un informe del Jerusalem Post del 10 de octubre puso la cifra en 10 asesores militares iraníes.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, había asegurado el 20 de octubre que personal militar iraní se encontraba en Crimea para ayudar a las fuerzas rusas a operar drones de fabricación iraní en ataques contra civiles ucranianos e infraestructura civil.

02:41 Dos suecos acusados de espías rusos

Dos hermanos suecos comenzaron a ser juzgados este viernes en Estocolmo bajo cargos de espionaje. Payam Kia, de 35 años, y su hermano Peyman Kia, de 42, fueron acusados de espiar para la inteligencia rusa entre 2011 y 2021. Uno de ellos trabajó para la policía de seguridad y las fuerzas armadas del país, Ambos podrían enfrentar cadena perpetua si se los declara culpable.

02:25 La UE pospone la discusión sobre el tope del precio del petróleo ruso

Una reunión de representantes gubernamentales de la Unión Europea, que estaba prevista para este viernes por la noche, se canceló. Los funcionarios buscaban discutir una propuesta del G7 para limitar los precios del petróleo transportado por mar en Rusia, según informó Reuters.

“No hubo suficiente convergencia de puntos de vista”, dijo un diplomático. “No habrá una reunión esta noche ni este fin de semana”, agregó un segundo funcionario.

Foto de archivo del 10 de septiembre de 2011 que muestra una plataforma petrolífera cerca de la ciudad de Usinsk, a 1.500 kilómetros (930 millas) al noreste de Moscú. La comisión ejecutiva de la Unión Europea ha propuesto eliminar progresivamente las importaciones de petróleo ruso en un plazo de seis meses. AP news

Como señaló The Guardian, la propuesta para establecer un tope de entre 65 y 70 dólares por barril es vista como demasiado alta por algunos y demasiado baja por otros.

01:55 La presidenta de Hungría viajará a Kiev

La presidenta de Hungría, Katalin Novak, viajará a Kyiv para reunirse con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, según informó el viernes el sitio web index.hu, citado por Reuters.

Novak viajaría en tren vía Polonia. La oficina del presidente húngaro dijo que no negaría ni confirmaría la información.

Novak es el político húngaro de más alto rango que visita Zelenskiy desde la invasión rusa de Ucrania en febrero.

Katalin Novak, la primera presidenta de Hungría, viajará a Kiev. Reuters.

Novak es un aliado cercano del primer ministro nacionalista Viktor Orban y fue elegida presidenta, un puesto principalmente ceremonial, por la mayoría del partido gobernante Fidesz en el parlamento en marzo.

01:20 Ucrania sentó posición sobre su participación en un organismo internacional clave

Ucrania tomará distancia del Organismo para la Cooperación y la Seguridad en Europa (OSCE, por sus siglas en inglés) ante la falta de medidas contra Rusia, otro miembro de la entidad. Kiev reclamaba la exclusión o al menos la suspensión de Moscú, entre otras sanciones.

Así lo afirmó el jefe de la delegación del Parlamento ucraniano (Verkhovna Rada) en la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, Mykyta Poturaev, quien habló en la reunión de la Asamblea en Varsovia el viernes, según informó la agencia ucraniana Ukrinform.

07/05/2018 Imagender archivo del estandarte de la OSCE.

“El Comité Permanente de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE no pudo decidir sobre el destino futuro de los rusos en esta organización internacional. Dado que no se tomó la decisión, dado que no se tomó la decisión de al menos suspender los poderes de la delegación rusa en la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, la delegación ucraniana decidió retrotraer el trabajo de Ucrania en esta organización internacional hasta que se encuentre una solución”, subrayó Poturaev.

01:10 Estados Unidos elogió el apoyo de Alemania a Ucrania

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, conversó sobre apoyo a Ucrania y los esfuerzos para “mejorar la seguridad a lo largo del flanco oriental de la OTAN” con su homóloga alemana, Christine Lambrecht. Así lo reveló el Pentágono en un comunicado..

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd J. Austin III, en el Foro de Seguridad Internacional Halifax en Halifax, el sábado 19 de noviembre de 2022. (Andrew Vaughan/The Canadian Press vía AP)

“El secretario Austin elogió el liderazgo de Alemania en la prestación de asistencia de seguridad a Ucrania, que está teniendo un gran impacto positivo en la capacidad de Ucrania para defenderse de la agresión rusa”, afirmó el área militar norteamericana.

“Los dos líderes acordaron continuar coordinando de cerca sus esfuerzos para ayudar a Ucrania y fortalecer la disuasión de la OTAN”, dijo.

00:48 Zelensky criticó al alcalde de Kiev

Zelensky criticó al alcalde de Kiev en una rara disputa pública entre funcionarios ucranianos desde que comenzó la invasión rusa. El presidente ucraniano dijo que el alcalde Vitali Klitschko estaba haciendo un mal trabajo al establecer refugios de emergencia para los residentes sin electricidad ni calefacción.

Ucrania ha establecido miles de los llamados “centros de invencibilidad” donde las personas pueden acceder a enlaces de calefacción, agua, internet y telefonía móvil.

15/11/2022 Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania POLITICA EUROPA INTERNACIONAL UCRANIA PRESIDENCIA DE UCRANIA

En un discurso vespertino, Zelenskyy acusó a Klitschko y sus funcionarios de no hacer lo suficiente para ayudar, según dio cuenta la cadena Al Jazeera.

“Desafortunadamente, las autoridades locales no han tenido un buen desempeño en todas las ciudades. En particular, hay muchas quejas en Kiev. Para decirlo suavemente, se necesita más trabajo”, dijo. Agregó que el nivel de servicios disponibles en los centros de la capital no era lo suficientemente bueno.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko. (Photo by Genya SAVILOV / AFP) GENYA SAVILOV - AFP

“Por favor, presten atención: la gente de Kiev necesita más apoyo. Muchos han estado sin electricidad durante 20 o incluso 30 horas. Esperamos un trabajo de calidad de la alcaldía”, indicó.

00:09 Polonia llegó a una conclusión sobre el misil que cayó en su territorio

Los investigadores polacos establecieron que un misil de defensa aérea ucraniano cayó en la aldea polaca de Przewodow el 15 de noviembre. Así lo confirmó el presidente polaco, Andrzej Duda, según citó The Kyiv Independent.

“Al principio había información sobre dos misiles pero, durante la investigación, no se han encontrado restos de un segundo misil en el territorio de Polonia”, dijo en una aparente referencia al misil ruso que fue alcanzado por el ucraniano. “Definitivamente hubo un segundo misil. Pero cayó en territorio ucraniano, no en territorio polaco.

El cráter que dejó el misil en Przewodów

Duda una vez más enfatizó que “este fue un incidente trágico que ocurrió por culpa de Rusia”. El 15 de noviembre, durante un ataque ruso masivo a nivel nacional contra Ucrania, una explosión mató a dos personas en Przewodow, a unos seis kilómetros al oeste de la frontera con Ucrania.

LA NACION