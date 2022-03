Guerra Rusia-Ucrania: Vladimir Putin quería una blitzkrieg como Hitler, pero fracasó

En Ucrania, Rusia quería una blitzkrieg, como hizo Alemania en la Segunda Guerra, pero es evidente que fracasó. Vladimir Putin es un Hitler de los tiempos modernos. Diez días de guerra en los que se enfrentó con una valentía y fortaleza inesperadas del pueblo ucraniano frustraron su “guerra relámpago”.

El Kremlin no contó con la respuesta de nuestros militares y nuestra gente. Pensaban que iban a tomar la capital, Kyiv [la denominación que usan los ucranianos para Kiev], en dos días. Pero lo que sucede es que se trata de una guerra de todo el pueblo ucraniano. Es el combate entre dos civilizaciones, entre una dictadura y quienes defendemos la libertad. ¡Cómo puede Rusia decir que ellos quieren proteger a la población rusoparlante cuando están las imágenes de sus ataques a edificios residenciales en los que habita mayoritariamente gente que habla idioma ruso!

No solo eso, sino que desde que empezó este conflicto, en 2014, Rusia persiguió a la población ucraniana en el Donbass. Entregó pasaportes rusos a la gente de Donetsk y Lugansk, y prohibió allí los templos de rito ucraniano. Hoy día solo están permitidas las iglesias rusas.

Sobre la cuestión de la discriminación hay además muchas frases de propaganda. En un artículo publicado en la Argentina, para hablar de una supuesta discriminación de la población rusoparlante, el embajador ruso afirmó que la ley ucraniana “sobre los pueblos originarios” de 2021 no otorgaba tal estatus a los rusos.

Una vez más, se trata de una información falsa o tergiversada. Esa ley del año pasado tiene como objetivo reconocer a los pueblos nativos que no cuentan con su propia entidad estatal. Y los rusos tienen su país, como tantas otras nacionalidades que habitan en nuestro suelo y no están mencionadas en la ley. Lo que se buscó con esa legislación es realizar un reconocimiento a pueblos originarios como los tártaros de Crimea, caraimos o crymchaky, que no tienen una entidad estatal independiente.

Dos operarios levantan losas de cemento para cortar carreteras, a 2 de marzo de 2022, en Kiev (Ucrania). Diego Herrera - Europa Press

Frente a la guerra desatada ahora por Rusia, nuestra lucha sigue siendo por recuperar el pleno control de todo el territorio, incluida Crimea. Es una cuestión básica de respeto al principio de integridad territorial, al que supuestamente también debería adherir Rusia. Incluso China, un aliado de Moscú, nunca reconoció a Crimea como parte de Rusia.

El pedido concreto que hacemos entonces ahora a los países de la OTAN es que nos ayuden a defender nuestro cielo con una zona de exclusión aérea. Nosotros tenemos mayor capacidad para defendernos en tierra, pero ellos tienen mejor equipamiento para proteger el cielo de los ataques provenientes de Rusia.

Nosotros luchamos por nuestra patria, pero los invasores rusos no saben por qué luchan. Cuando la gente les pregunta a los soldados rusos qué hacen en Ucrania, no saben qué contestar. Están allí por orden de un dictador que quiere armar un nuevo imperio.

El segundo pedido, además de una zona de exclusión aérea, es la cuestión humanitaria. Con la salida de casi dos millones de refugiados, necesitamos ayuda de todos. Están colaborando con nosotros numerosos países vecinos, como Polonia, Hungría, Rumania o Bulgaria.

En ese sentido, queremos agradecer al gobierno argentino y al Parlamento por su voto en la Asamblea General de la ONU en el que se condenó a Rusia por la invasión. Pero, además, recibimos el respaldo de gente común, argentinos de a pie que nos preguntan cómo pueden ayudarnos. Ucrania siempre reconocerá el apoyo que nos dan en este momento difícil de nuestra patria.

El autor es el encargado de Negocios de Ucrania en la Argentina