Habló Noelia, la joven que luchó para recibir la eutanasia: “Yo los dejo sufriendo. Pero, ¿y mi sufrimiento?”

La historia de Noelia Castillo Ramos, la joven oriunda de Barcelona que recibirá este jueves la eutanasia tras 20 meses de lucha judicial contra su padre, conmocionó a España y al mundo. Este miércoles, la joven de 25 años hablará por última vez con los medios en una entrevista en la que contará su historia y los motivos que la llevaron a tomar la decisión de terminar con su vida.

Luego de meses de controversia, Castillo Ramos consiguió que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) avale su deseo y rechace la petición de sus padres de frenar su muerte asistida.

En un adelanto de su primera y única entrevista —que se publicará esta tarde de forma exclusiva con el medio español Antena 3 (hora local)—, la joven anticipó que “le quedan cuatro días” porque este jueves 26 de marzo se realizará el procedimiento. “No lo dudé, lo tenía muy claro desde el principio”, aseguró al analizar su decisión, que comenzó un largo camino hace dos años.

La última entrevista de Noelia Castillo Ramos

Desde la casa de su abuela, Castillo Ramos relató que nadie de su familia está de acuerdo con su determinación. “Yo me voy y ustedes se quedan con todo el dolor. Pero yo pienso: ¿y todo el dolor con el que he sufrido todos estos años? Yo solamente quiero irme y dejar de sufrir y punto", dijo en un fragmento que se pudo ver con anticipación.

“La felicidad de un padre, de una madre o de una hermana no tiene que estar por encima de la felicidad de una hija o de la tristeza o de la vida de una hija”, consideró.

El caso de Noelia

En estos dos años, la joven pasó por numerosas instancias para conseguir su pedido. Noelia fue víctima de una agresión sexual múltiple y el 4 de octubre de 2022 se arrojó desde un quinto piso para quitarse la vida. A raíz del impacto, sufrió una grave e irreversible lesión medular completa, lo que le impide moverse de cintura para abajo y le provoca fuertes dolores neuropáticos, según consignó el medio El Mundo.

Con un diagnóstico de paraplejia irreversible, en 2024 solicitó la muerte asistida, un pedido que abrió un profundo debate social y legal.

Noelia Castillo tuvo que enfrentarse a su padre para hacer valer su decisión.

En una primera etapa, la solicitud fue aprobada por los organismos médicos correspondientes y contó con el aval de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, que consideraron que cumplía con todos los requisitos exigidos.

Sin embargo, desde el inicio de su pedido, su padre —con el respaldo de la organización Abogados Cristianos— se manifestó en contra de la decisión y presentó distintos recursos judiciales para impedir el procedimiento. A partir de allí, se desencadenó una extensa cadena de resoluciones judiciales que terminaron demorando la eutanasia durante casi dos años.

Finalmente, la Justicia de Cataluña avaló su decisión y más tarde el Tribunal Supremo confirmó ese criterio al considerar que su derecho a acceder a la eutanasia estaba garantizado y que la oposición de su padre no podía impedirlo.