El Gobierno de Estados Unidos le presentó a Irán un plan de 15 puntos para ponerle fin a la guerra en Medio Oriente

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que la Casa Blanca mantiene comunicaciones con la cúpula del gobierno de Irán, el diario The New York Times (NYT) informó que Washington le acercó a Teherán un plan de al menos 15 puntos con los que busca negociar un cese al fuego y las hostilidades en Medio Oriente y, principalmente, asegurarse el libre tránsito de buques por el estrecho de Ormuz.

Según el medio estadounidense, el plan fue presentado a Irán a través de intermediarios de Pakistán, que ofrecieron facilitar las negociaciones entre Washington y Teherán. NYT citó a una fuente que habló bajo condición de anonimato al no estar autorizada a discutir públicamente el tema.

Por el momento, no trascendieron mayores indicios acerca del contenido del plan de EE.UU., pero, la misma fuente confidencial, sostuvo que la presentación tomó por sorpresa a los funcionarios israelíes, quienes le habían pedido a Trump que continúe con la guerra contra Irán.

Trump confirmó las negociaciones con Irán Alex Brandon - AP

Desde el país persa negaron los acercamientos por parte de Washington y en cambio un alto funcionario se burló de las versiones sobre el plan de 15 puntos. “¿Sus conflictos internos han llegado al punto de que están negociando con ustedes mismos?“, expresó el teniente coronel Ebrahim Zolfaghari, vocero del Cuartel General Central Khatam Al-Anbiya del ejército iraní, que dirige de forma conjunta las fuerzas armadas regulares y la Guardia Revolucionaria paramilitar.

No obstante, la noticia del plan para alcanzar el cese al fuego llega en momentos en que las Fuerzas Armadas estadounidenses se preparan para desplegar un refuerzo de 1000 solados en Medio Oriente que se suman a las 50.000 tropas que ya se encuentran en la región. Además, el Pentágono también se encuentra en el proceso de desplegar un par de Unidades Expedicionarias de Marines que sumarán alrededor de 5000 marines a la región.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio sería parte de las negociaciones con Teherán Kevin Wolf - FR33460 AP

Horas antes, Trump volvió a insistir en que el gobierno estaba en negociaciones con Irán para poner fin a la guerra, que se estaban intensificando los esfuerzos diplomáticos para que esto suceda y que entre los participantes se incluía al secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente, JD Vance. “Tenemos a varias personas haciéndolo”, dijo Trump. “Y el otro lado, puedo decirles, les gustaría llegar a un acuerdo”.

Por otro lado, Trump decidió extender la fecha límite que había puesto para que Irán reabra el estrecho de Ormuz. El sábado a la noche había dado 48 horas al régimen para que esto ocurra y que sino atacaría las centrales eléctricas del país.

Pakistán se ofrece a albergar conversaciones

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, escribió en X que su país está listo para “facilitar conversaciones significativas y concluyentes” para poner fin a la guerra.

Estados Unidos aceptó “en principio” sumarse a las conversaciones en Pakistán, según tres funcionarios paquistaníes, un funcionario egipcio y un diplomático del Golfo, mientras los mediadores aún trabajaban para convencer a Irán.

Un diplomático de la región dijo que las conversaciones podrían celebrarse a principios de la próxima semana, y que se tiene previsto que el enviado especial Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner, representen a Estados Unidos. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a proporcionar detalles a los medios.

Pakistan welcomes and fully supports ongoing efforts to pursue dialogue to end the WAR in Middle East, in the interest of peace and stability in region and beyond. Subject to concurrence by the US and Iran, Pakistan stands ready and honoured to be the host to facilitate… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) March 24, 2026

La oficina del ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo que ha hablado sobre la guerra esta semana con sus homólogos de varios países. Pero el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, negó la afirmación de Trump de conversaciones directas, y el portavoz del máximo mando militar de Irán se mostró desafiante una vez más.

“Las poderosas fuerzas armadas de Irán están orgullosas, victoriosas y firmes en la defensa de la integridad de Irán, y este camino continuará hasta la victoria absoluta”, dijo Aliabadi, según la televisora estatal iraní, que citó al mayor general Ali Abdollahi Aliabadi el martes.

Con información de AFP.