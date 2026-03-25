Una candidata demócrata da la sorpresa en el distrito de la residencia de Trump y alimenta expectativas hacia noviembre

WASHINGTON.- La oposición demócrata logró una victoria con alto valor simbólico en Florida: la candidata Emily Gregory se impuso este martes en una elección especial en el distrito 87 de la Cámara de Representantes estatal, que incluye la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago, en el condado de Palm Beach. El resultado, proyectado por medios como CNN y The New York Times, representa un revés político en el propio “patio trasero” del presidente.

Gregory, una candidata debutante con experiencia en salud pública, derrotó al republicano Jon Maples, quien contaba con el respaldo explícito de Trump. La elección se convocó tras la renuncia del legislador republicano Mike Caruso, que había ganado ese mismo escaño en 2024 con una ventaja de 19 puntos y luego fue designado en un cargo judicial por el gobernador Ron DeSantis.

Vista aérea de la propiedad Mar-a-Lago de Donald Trump, en Palm Beach Steve Helber - AP

Aunque la victoria no altera la amplia mayoría republicana en la Legislatura de Florida, el resultado adquiere relevancia por el contexto político y la tendencia reciente. El distrito 87, ubicado en la costa del condado de Palm Beach, no solo incluye Mar-a-Lago —donde Trump pasa gran parte de sus fines de semana— sino que también había sido considerado terreno favorable para los republicanos en los últimos años.

“Los resultados envían un mensaje claro: la gente de Florida quiere avanzar hacia una nueva dirección”, afirmó Gregory tras conocerse su triunfo. En su discurso, centrado en el costo de vida, la salud y el apoyo a las familias trabajadoras, la candidata subrayó el carácter inesperado de la victoria: “Cuando empezamos, nadie creía que fuera posible”.

El Partido Demócrata celebró el resultado como una señal de cambio. “Acabamos de arrebatar el escaño del hogar de Trump”, escribió la organización estatal en redes sociales. A nivel nacional, dirigentes partidarios interpretaron el triunfo como un indicio de que el malestar con la administración republicana podría traducirse en resultados concretos en las urnas.

HUGE NEWS: Democrat Emily Gregory just flipped the Florida state House district that includes Mar-a-Lago.



She defeated a Trump-endorsed Republican in Trump’s home district. pic.twitter.com/J82pqlWCou — Democrats (@TheDemocrats) March 25, 2026

La elección en Florida se inscribe en una serie de desempeños favorables para los demócratas en comicios especiales desde el inicio del segundo mandato de Trump en 2025. En los últimos meses, el partido logró recuperar escaños en estados tradicionalmente republicanos o competitivos, como Texas, Arkansas y New Hampshire, mientras que los republicanos no han conseguido avances equivalentes en distritos controlados por la oposición.

Para los estrategas demócratas, estos resultados anticipan un posible cambio en el clima electoral de cara a las elecciones de mitad de mandato previstas para noviembre, en las que se renovará la Cámara de Representantes federal, un tercio del Senado y múltiples cargos estatales y de gobernadores. Tradicionalmente, estos comicios funcionan como un termómetro del apoyo al presidente en funciones.

Del lado republicano, algunos analistas relativizan el impacto de estas derrotas y las atribuyen a una corrección tras las amplias victorias obtenidas en 2024. Sin embargo, la carga simbólica del resultado en Palm Beach —territorio estrechamente asociado a Trump— refuerza la lectura de un escenario más competitivo de lo esperado.

Emily Gregory junto a sus hijos

Gregory, de 40 años, madre de tres hijos, empresaria y esposa de un militar, construyó su campaña sobre temas de “asequibilidad”, con foco en vivienda y salud. Su rival, Maples, se presentó como un candidato “conservador outsider” alineado con la agenda “America First” y recibió el respaldo directo del presidente, quien incluso promovió su candidatura en redes sociales.

Más allá del impacto inmediato, la nueva legisladora deberá afrontar un período breve pero intenso: su mandato se extiende hasta fin de año, con debates clave como la aprobación del presupuesto estatal y una eventual redefinición del mapa electoral impulsada por DeSantis antes de los comicios de 2026.

Agencias AFP, AP y ANSA