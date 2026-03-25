LA NACION

Día 26 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El reporte de la jornada para entender la ofensiva militar, las represalias y el creciente temor a una expansión del enfrentamiento

  • icono tiempo de lectura4 minutos de lectura'
Personal de los servicios de emergencia israelíes se reúne en el lugar de un ataque con misiles iraníes en Tel Aviv el 24 de marzo de 2026 (Foto de Odd ANDERSEN / AFP)
Personal de los servicios de emergencia israelíes se reúne en el lugar de un ataque con misiles iraníes en Tel Aviv el 24 de marzo de 2026 (Foto de Odd ANDERSEN / AFP)ODD ANDERSEN - AFP

El conflicto en Medio Oriente ingresa este miércoles 25 de marzo en su 26º día de guerra, en medio de una semana con rumores sobre una negociación: Donald Trump pospuso el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz, tras asegurar que mantiene “conversaciones muy positivas” con el régimen islámico. Sin embargo, desde Teherán desmienten un acuerdo.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

Esta fotografía muestra los daños en el lugar donde un edificio fue alcanzado por un proyectil en Bnei Brak, en las afueras orientales de Tel Aviv, el 24 de marzo de 2026 (Foto de Ilia YEFIMOVICH / AFP)
Esta fotografía muestra los daños en el lugar donde un edificio fue alcanzado por un proyectil en Bnei Brak, en las afueras orientales de Tel Aviv, el 24 de marzo de 2026 (Foto de Ilia YEFIMOVICH / AFP)ILIA YEFIMOVICH - AFP

Otros hechos de importancia

El papa León XIV lamentó que la guerra esté empeorando
El papa León XIV lamentó que la guerra esté empeorandoAndrew Medichini - AP

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

  • Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.
  • Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.
Estados Unidos dijo que su objetivo está cerca de cumplirse
Estados Unidos dijo que su objetivo está cerca de cumplirseFatemeh Bahrami - Getty Images
  • Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.
  • Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte.
  • En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes.
  • Tras la muerte del ayatollah Ali Khamenei, que ocupó ese cargo durante más de tres décadas, quedó vacante el centro del sistema y abrió una etapa de transición inédita desde la Revolución Islámica de 1979. El presidente administra el gobierno, pero siempre bajo la supervisión del líder supremo, mientras que el Consejo de Guardianes controla las leyes y la elegibilidad de los candidatos, preservando el delicado equilibrio entre teocracia y estructura republicana.
  • Mojtaba Khamenei, hijo del anterior ayatollah, fue proclamado nuevo líder supremo de Irán, y reapareció públicamente recién este miércoles con una serie de mensajes en X, mientras sigue el misterio sobre su paradero y crecen versiones sobre su estado de salud. Difundió una secuencia de publicaciones con un tono religioso, solemne y desafiante, centradas en la muerte del influyente dirigente Ali Larijani, a que Israel abatió durante una ola de bombardeos en Teherán.
LA NACION
ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de El Mundo
  1. Un avión militar se estrelló en la selva amazónica: 66 soldados murieron
    1

    Colombia | Así fue la caída del avión militar: al menos 66 soldados murieron

  2. La derecha radical tropieza en varias elecciones europeas y los partidos tradicionales recuperan terreno frente al populismo
    2

    La derecha radical tropieza en varias elecciones europeas y los partidos tradicionales recuperan terreno frente al populismo

  3. Las impresionantes imágenes y videos de la colisión de un vuelo Air Canada
    3

    Las impactantes imágenes y videos del choque de un avión Air Canada con un camión en LaGuardia

  4. Revelan que tres países están intermediando entre EE.UU. e Irán para desescalar la guerra
    4

    Reportan que tres países están mediando entre EE.UU. e Irán para desescalar la guerra