Día 26 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente ingresa este miércoles 25 de marzo en su 26º día de guerra, en medio de una semana con rumores sobre una negociación: Donald Trump pospuso el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz, tras asegurar que mantiene “conversaciones muy positivas” con el régimen islámico. Sin embargo, desde Teherán desmienten un acuerdo.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

Esta fotografía muestra los daños en el lugar donde un edificio fue alcanzado por un proyectil en Bnei Brak, en las afueras orientales de Tel Aviv, el 24 de marzo de 2026 (Foto de Ilia YEFIMOVICH / AFP) ILIA YEFIMOVICH - AFP

Otros hechos de importancia

En la política interna iraní surge un nombre que podría establecerse como interlocutor con Washington.

El papa León XIV lamentó que la guerra “empeore cada vez más” y volvió a pedir un alto el fuego.

lamentó que la guerra “empeore cada vez más” y volvió a pedir un alto el fuego. El precio del petróleo volvió a subir tras un leve descenso, luego de que Irán desmintiera haber mantenido conversaciones para poner fin a la guerra.

volvió a subir tras un leve descenso, luego de que Irán desmintiera haber mantenido conversaciones para poner fin a la guerra. Trump pide mayor implicación de la OTAN en la guerra con Irán.

El papa León XIV lamentó que la guerra esté empeorando Andrew Medichini - AP

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán , incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei. Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.

Estados Unidos dijo que su objetivo está cerca de cumplirse Fatemeh Bahrami - Getty Images