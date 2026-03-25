Día 26 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El reporte de la jornada para entender la ofensiva militar, las represalias y el creciente temor a una expansión del enfrentamiento
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El conflicto en Medio Oriente ingresa este miércoles 25 de marzo en su 26º día de guerra, en medio de una semana con rumores sobre una negociación: Donald Trump pospuso el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz, tras asegurar que mantiene “conversaciones muy positivas” con el régimen islámico. Sin embargo, desde Teherán desmienten un acuerdo.
Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.
Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy
- Donald Trump afirmó este martes que su gobierno mantiene conversaciones con Irán para poner fin a las hostilidades en Medio Oriente.
- Desde Irán aseguran que “este camino continuará hasta la victoria completa”.
- El príncipe saudita Mohammed ben Salman presiona a Trump para que prolongue la guerra en Irán.
- Este martes, Irán lanzó oleadas de misiles sobre Israel. La ofensiva golpeó a Tel Aviv.
- Israel, por su parte, bombardeó los suburbios del sur de Beirut y dijo que estaba atacando infraestructura utilizada por el grupo político y militar Hezbollah, vinculado a Irán.
- En tanto, el país liderado por Benjamín Netanyahu anunció que tomará el control de una parte del Líbano.
Otros hechos de importancia
- En la política interna iraní surge un nombre que podría establecerse como interlocutor con Washington.
- El papa León XIV lamentó que la guerra “empeore cada vez más” y volvió a pedir un alto el fuego.
- El precio del petróleo volvió a subir tras un leve descenso, luego de que Irán desmintiera haber mantenido conversaciones para poner fin a la guerra.
- Trump pide mayor implicación de la OTAN en la guerra con Irán.
- Un ataque con drones iraníes desató un feroz incendio en el aeropuerto de Kuwait.
- Cargueros griegos logran cruzar el estrecho de Ormuz a pesar de la guerra desatada en Medio Oriente.
- Irán envió un mensaje al nombrar el reemplazo de una de las figuras centrales de su régimen.
- En un marco de fuerte tensión con la libertad de prensa, y tras un fallo adverso, el Pentágono cerró las oficinas de la prensa acreditada.
Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán
- Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.
- Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.
- Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.
- Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte.
- En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes.
- Tras la muerte del ayatollah Ali Khamenei, que ocupó ese cargo durante más de tres décadas, quedó vacante el centro del sistema y abrió una etapa de transición inédita desde la Revolución Islámica de 1979. El presidente administra el gobierno, pero siempre bajo la supervisión del líder supremo, mientras que el Consejo de Guardianes controla las leyes y la elegibilidad de los candidatos, preservando el delicado equilibrio entre teocracia y estructura republicana.
- Mojtaba Khamenei, hijo del anterior ayatollah, fue proclamado nuevo líder supremo de Irán, y reapareció públicamente recién este miércoles con una serie de mensajes en X, mientras sigue el misterio sobre su paradero y crecen versiones sobre su estado de salud. Difundió una secuencia de publicaciones con un tono religioso, solemne y desafiante, centradas en la muerte del influyente dirigente Ali Larijani, a que Israel abatió durante una ola de bombardeos en Teherán.
LA NACION
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