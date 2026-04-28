Estados Unidos: una pasajera embarazada dio a luz en pleno vuelo, antes del aterrizaje

OREGON (AFP).- Una pasajera embarazada, que viajaba en un avión de Delta Air Lines, dio a luz en pleno vuelo, a casi media hora de su destino final. La mujer fue asistida en el parto por miembros de la tripulación, un médico y dos enfermeros que formaban parte de las 153 personas a bordo del vuelo DL478.

La embarazada había abordado en la ciudad de Atlanta, en un vuelo doméstico de cinco horas de duración con destino a Oregon, en el noreste de Estados Unidos.

Sin embargo, a mitad de camino comenzó a tener fuertes contracciones y debió dar a luz. Asistida por el personal a bordo y otras dos mujeres que viajaban con ella, la ubicaron en posición de parto y la guiaron durante el proceso.

La mujer fue asistida por el equipo de tripulación

El trabajo de parto duró alrededor de 40 minutos y el bebé nació sano, aún cuando restaba media hora de vuelo. Los pilotos informaron de la situación a la torre de control al Aeropuerto Internacional de Portland y el aterrizaje se realizó con protocolo de emergencia.

“Agradecemos a la tripulación y a los voluntarios médicos a bordo por haber intervenido para brindar atención a una cliente antes del aterrizaje en Portland”, precisó la Delta Air Lines en una declaración a la agencia AFP. En el mismo comunicado, la empresa le deseó “todo lo mejor a la nueva familia”.

Baby on board! A passenger went into labor on a Delta Airlines flight from Atlanta to Portland, and her baby was born 30 minutes before landing, thanks to the help of a doctor and two nurses on the flight. The mother and newborn were greeted with emergency medical services on the… pic.twitter.com/Jo0YUvev8k — TODAY (@TODAYshow) April 27, 2026

Una vez en tierra, los servicios de emergencia llevaron a cabo un operativo para asistir a la mujer y a sus familiares. El caso fue tratado como prioridad absoluta desde la torre de control.

Aunque Delta Air Lines afirmó que no restringe los vuelos a las pasajeras embarazadas, la aerolínea recomienda que consulten con un médico sobre sus viajes, especialmente en las últimas etapas del embarazo. Además, desde la compañía detallaron que la tripulación recibe una formación médica exhaustiva para atender este tipo de situaciones.

La mujer estaba acompañada por familiares

Otro antecedente en EE.UU.

En noviembre de 2022 y también en Estados Unidos, una mujer embarazada de 21 años se convirtió en madre después de parir a su bebe a más de 10.000 metros de altura.

El viaje había sido planeado con anticipación y de forma minuciosa. Junto a su familia diagramaron una escapada a República Dominicana para disfrutar de unos días de calor antes de la llegada del bebe. En este contexto, Kendria Rhoden, vecina de Hartford, estado de Connecticut, recibió autorización de su médico para volar con un embarazo de 32 semanas.

Minutos después de que el vuelo de American Airlines despegara desde la ciudad de Nueva York, Rhoden comenzó a sentir contracciones en el asiento del avión.

“Estos continuaron y 34 minutos después de haber despegado, rompí bolsa”, dijo Rhoden, según declaraciones recogidas por el medio estadounidense NY Post. “La tripulación de cabina fue de gran ayuda”, precisó la madre del recién nacido.

La mujer embarazada viajaba junto a su hermana Kendalee, de 26 años, quien se ocupó de capturar la secuencia y difundirla a través de su perfil en TikTok.

Una mujer parió durante un vuelo y eligió un particular nombre para su bebé

“Me sorprendió”, admitió Kendalee. “Seguía preguntándole si estaba segura hasta que se puso de pie, ¡y todo el asiento estaba empapado!”, recordó.

Incrédula, la hermana procedió a informar al resto de la familia que estaba en el vuelo y presionó el botón de llamado para alerta a las auxiliares de abordo.

En este contexto, la tripulación extendió un llamado a los pasajeros y suplicó por asistencia médica. Cuatro personas se pararon y corrieron hacia la mujer en trabajo de parto.

“La llevaron a la parte trasera del avión, y después de 20 minutos extremadamente estresantes, se anunció que teníamos un nuevo pasajero a bordo, un hermoso bebé llamado Skylen”, relató Kendalee.

Con información de AFP