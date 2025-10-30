Hay cinco nuevos detenidos en París por el robo en Louvre, pero las joyas siguen sin aparecer

PARÍS.- La policía francesa detuvo a otros cinco sospechosos relacionados con el robo de joyas valoradas en 102 millones de dólares de la galería Apolo del museo del Louvre, entre ellos uno que podría haber formado parte del grupo comando, según informó este jueves la fiscal de París, que expresó su esperanza de que los últimos arrestos ayuden a encontrar las piezas.

La fiscal de París, Laure Beccuau, dijo a la emisora de radio RTL que los sospechosos, uno de los cuales fue identificado gracias a las huellas de ADN en la escena del crimen, habían sido detenidos en redadas coordinadas. “Uno de ellos figuraba efectivamente como uno de los objetivos de los investigadores; lo teníamos en la mira”, dijo la fiscal

Los cinco sospechosos fueron detenidos en operaciones policiales separadas en París y sus alrededores, incluida la región de Seine-Saint-Denis, explicó Beccuau. No reveló sus identidades ni ofreció más detalles.

La policía inspecciona el montacargas usado para el robo Dimitar Dilkoff� - AFP�

Poco antes de que se produjeran las últimas detenciones, Beccuau reveló que otros dos hombres detenidos el fin de semana en relación con el asalto habían “admitido parcialmente” su implicación en el robo. Uno de ellos intentaba salir en avión de Francia cuando fue detenido.

“En ese momento, obviamente tuvimos que acelerar las operaciones de detención”, dijo Beccuau a RTL.

La fiscal dijo que las joyas seguían desaparecidas, pero se mostró optimista ante la posibilidad de que los detenidos pudieran aportar más información sobre la secuencia de los hechos. “Las búsquedas realizadas anoche y durante la noche no nos permitieron encontrar” las piezas, reconoció.

El asalto puso al descubierto los fallos de seguridad del museo más visitado del mundo y fue considerado por muchos como un motivo de humillación nacional.

Oficiales de policía bloquean un acceso al museo del Louvre después de un robo, el domingo 19 de octubre Thibault Camus - AP

Cuatro personas perpetraron el robo, pero Beccuau dijo que no descarta la posible implicación de una red más amplia, incluida una persona que podría haber ordenado el robo y ser el cerebro del mismo.

Los ladrones tardaron menos de ocho minutos sustraer las joyas valoradas en 102 millones de dólares, un robo que sorprendió al mundo. Forzaron una ventana, cortaron vitrinas con herramientas eléctricas y huyeron con ocho piezas de las joyas de la Corona francesa.

La policía francesa reconoció importantes lagunas en el sistema de seguridad del Louvre. El deslumbrante robo a plena luz del día se ha convertido en un debate nacional acerca de la protección de los tesoros del país.

Agentes de policía buscan pistas junto a un elevador de cesta utilizado por ladrones el domingo 19 de octubre de 2025 en el museo del Louvre Thibault Camus - AP

Uno de los acusados es un ciudadano argelino de 34 años que reside en el país desde 2010, señaló Beccuau. Fue arrestado en el aeropuerto Charles de Gaulle de la capital cuando estaba a punto de volar a Argelia sin pasaje de regreso. Vivía en un suburbio al norte de París, Aubervilliers, y era conocido por la policía principalmente por infracciones de tráfico. Su ADN fue encontrado en una de las motos que emplearon los ladrones para abandonar el museo, añadió.

El otro sospechoso, de 39 años, fue detenido en su casa en Aubervilliers. La policía lo tenía fichado por varios robos, y su ADN apareció en una de las vitrinas donde se exhibían las joyas y en artículos que los ladrones dejaron atrás, agregó.

Las cámaras de vigilancia mostraron que al menos cuatro personas participaron en el operativo, indicó la fiscal.

Los cuatro presuntos ladrones llegaron al emblemático museo parisino a bordo de un camión equipado con un montacargas que dos de ellos usaron para subir a la ventana del edificio. Se marcharon a bordo de dos motos por la orilla del río Sena hacia el este de París, donde tenían otros vehículos estacionados, detalló.

La corona de la emperatriz Eugenia, uno de las piezas que fue robada en el Museo del Louvre Getty Images

Beccuau dijo que nada sugiere que los ladrones tuvieran cómplices entre el personal del museo.

La fiscal hizo un llamado el miércoles por la noche a quienes estén en posesión de las piezas: “Estas joyas son ahora, por supuesto, invendibles. Cualquiera que las compre sería culpable de ocultación de bienes robados. Todavía hay tiempo para devolverlas”.

De acuerdo con la legislación francesa, la información sobre las investigaciones debe ser secreta para evitar comprometer la labor de la policía y garantizar el derecho a la privacidad de las víctimas. Solo la fiscalía puede hablar públicamente sobre los avances, y quienes incumplan la normativa pueden ser procesados. La policía y los investigadores no deben divulgar información sobre detenciones o sospechosos sin la aprobación del fiscal, aunque en casos de alto perfil, responsables de sindicatos policiales han filtrado algunos detalles.

Agencias AP, AFP y Reuters