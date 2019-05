"A la contienda electoral vamos a ir con la composición actual de Cambiemos", dijo el titular del Sistema Federal de Medios 03:22

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de mayo de 2019 • 23:45

"Cuando la querían vender como la leona herbívora, apareció la leona recargada con los colmillos". Con esas palabras el titular del Sistema Federal de Medios, Hernán Lombardi , se refirió al lanzamiento del libro de Cristina Kirchner , Sinceramente .

"Me parece bueno leerlo porque prefiero hablar de ideas que de personas", destacó en diálogo con Terapia de Noticias , pero criticó: "Esas ideas nos parecen anacrónicas, agresivas y que vuelven al tono de la unanimidad del pensamiento. Cuando ponés todos los valores juntos del libro, es la ideología de la decadencia que, además, conlleva un sesgo autoritario pocas veces visto".

Para él, quienes siguen a la expresidenta y comparten sus pensamientos son los conservadores en la Argentina. "Quieren conservar la decadencia. Es una fracción con la que uno no coincide en nada pero no puede dejar de reconocer que existe. Si uno no reconoce que existe estaría omitiendo una parte de la Argentina, y cada vez que se quiso omitir una parte del país nos fue mal".

Hernán Lombardi sobre, Cristina: "Quisieron vender a una leona herbívora y le aparecieron los colmill 02:10

Video

El funcionario también habló de los 10 puntos que planteó el Gobierno para acordar con la oposición. "Plantean despejar incertidumbres. Eso no tienen correlato electoral", afirmó Lombardi.

A continuación, sobre la posibilidad de ampliar la coalición, agregó: "Obviamente uno siempre quiere sumar y crecer pero yo creo que la composición de Cambiemos actual es con la cual vamos a ir a la contienda electoral . Yo no tengo dudas de eso". Y justificó: "Es una fuerza sólida que tiene todas las posibilidad de ir para adelante".

De todos modos, destacó que hoy los partidos políticos están dotados de una mayor "permeabilidad" y esto permite que, por ejemplo, " Mauricio Macri deposite su confianza en Martín Lousteau ".

LN+, ahora también en Cablevisión (19 analógico y digital, 618 HD y Flow), Telered, DirecTV, TDA, Telecentro Digital, Antina y Supercanal