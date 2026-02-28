Tensión en Medio Oriente: qué se sabe del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán hoy, sábado 28 de febrero

DUBAI (AP).- Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque importante contra objetivos en todo Irán, y el presidente estadounidense, Donald Trump, instó al pueblo iraní a “tomar las riendas de su destino” y levantarse contra el liderazgo islámico que gobierna la nación desde 1979.

Los primeros ataques parecían tener como objetivo las inmediaciones de las oficinas del líder supremo de la República Islámica, el ayatollah Ali Khamenei, y la prensa iraní reportó bombardeos en todo el país, mientras en la capital se podían ver varias columnas de humo.

Ataques alcanzan objetivos en todo Irán

La prensa iraní reportó ataques en todo el país. Las autoridades cortaron el acceso por carretera al complejo de Khamenei en el centro de Teherán, mientras en toda la capital se escuchaban más explosiones.

Allí, testigos escucharon la primera explosión cerca de las oficinas de Khamenei. La televisora estatal reportó la explosión más tarde, pero no indicó la causa.

El humo se eleva en el horizonte después de una explosión en Teherán, Irán Agencia AP - AP�

Más explosiones alcanzaron la capital después de que Israel confirmó su ataque.

Los objetivos de la campaña israelí incluían al ejército iraní, símbolos del gobierno y objetivos de inteligencia, según un funcionario conocedor de la operación, que habló bajo condición de anonimato para discutir información que no era pública.

Teherán tomó represalias

Horas después del inicio de la ofensiva, la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán dijo que lanzó una “primera oleada” de drones y misiles contra Israel, donde se emitió una advertencia a nivel nacional mientras el ejército dijo que estaba trabajando para interceptar los misiles iraníes entrantes.

Varias personas observan mientras una columna de humo señala el lugar donde se produjo una explosión en Teherán, Irán, el 28 de febrero de 2026. (AP Foto) Associated Press - AP

Por su parte, Bahréin indicó que la sede de la Quinta Flota de la Marina de Estados Unidos en el reino insular había sido objeto de un ataque con misiles. Testigos escucharon sirenas y explosiones en Kuwait, donde está la sede del Mando Central del Ejército de Estados Unidos. También se reportaron explosiones en Qatar.

En tanto, Irak y Emiratos Árabes Unidos cerraron su espacio aéreo, y en Jordania se activaron las sirenas antiaéreas.

Caída de un proyectil Leo Correa - AP

Reportan una importante explosión en Baréin

Los rebeldes hutíes de Yemen, que cuentan con el respaldo de Irán, prometieron reanudar sus ataques contra la navegación del mar Rojo y contra Israel, según dos altos cargos hutíes. Hablaron bajo condición de anonimato porque aún no había un anuncio oficial del liderazgo hutí.

Las embajadas o consulados de Estados Unidos en Qatar, Emiratos Árabes Unidos e Israel publicaron en redes sociales que habían pedido a su personal que se pusiera a cubierto y recomendaron a todos los estadounidenses que “hagan lo mismo hasta nuevo aviso”.

El mensaje de Netanyahu

אחיי ואחיותיי אזרחי ישראל, לפני שעה קלה יצאנו ישראל וארה״ב למבצע להסרת האיום הקיומי מצד משטר הטרור באיראן.



אני מודה לידידינו הגדול הנשיא דונלד טראמפ על מנהיגותו ההיסטורית.



במשך 47 שנים קורא משטר האייתוללות ״מוות לישראל״, ״מוות לאמריקה״. הוא הקיז את דמינו, רצח אמריקנים רבים וטבח… pic.twitter.com/itTF5b4jB4 — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) February 28, 2026

Comunicado

En un desafiante comunicado, el Ministerio de Exteriores iraní afirmó que el país “no dudará ” en su respuesta. En la nota publicada en Telegram, el ministerio señaló que “ha llegado el momento de defender la patria y enfrentar el asalto militar del enemigo”.

Según la agencia estatal de noticias IRNA, los ataques aéreos se cobraron la vida de decenas de estudiantes en una escuela femenina. Indicó que el ataque ocurrió en la ciudad iraní sureña de Minab, donde la Guardia Revolucionaria paramilitar tiene una base.

“Importantes operaciones de combate”

Al justificar su acción militar, Trump afirmó que Irán ha seguido desarrollando su programa nuclear y planea desarrollar misiles capaces de alcanzar territorio estadounidense.

Además, reconoció que podría haber bajas estadounidenses y apuntó que “eso suele ocurrir en la guerra”.

Fue un relevante llamado a la población estadounidense por parte de un líder que llegó al cargo impulsado por el mantra “Estados Unidos primero” y prometió mantenerse al margen de las “guerras eternas” que habían empantanado a sus últimos predecesores.

Donald Trump confirmó, mediante un video que publicó en redes sociales, que Estados Unidos inició "importantes operaciones de combate en Irán"

Pero la declaración de Trump indicaba que los motivos de la Casa Blanca para lanzar el ataque iban mucho más allá del programa nuclear iraní, enumerando agravios que se remontan al inicio de la República Islámica tras la revolución en 1979 que convirtió a la nación, -que hasta entonces era uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos en Oriente Medio- en un feroz enemigo.

Trump indicó que buscaba “aniquilar” la marina iraní y destruir a los aliados regionales respaldados por Teherán.

También instó a la Guardia Revolucionaria a deponer las armas y prometió inmunidad a sus miembros , al tiempo que advirtió que enfrentarían una “muerte segura” si no lo hacían.

“Han rechazado toda oportunidad de renunciar a sus ambiciones nucleares, y ya no podemos soportarlo”, dijo Trump.

El uranio

Irán ha dicho que no enriquece uranio desde junio, pero ha impedido que los inspectores internacionales visiten las instalaciones nucleares bombardeadas por Estados Unidos durante una guerra de 12 días entonces. Fotos satelitales analizadas por The Associated Press han mostrado nueva actividad en dos de esos lugares, lo que sugiere que Teherán está tratando de evaluar y posiblemente recuperar material allí.

Irán se ha autoimpuesto un límite en su programa de misiles balísticos, limitando su alcance a 2000 kilómetros. Eso deja a todo Medio Oriente y parte de Europa oriental dentro de su alcance.

Ali Khamenei (Office of the Iranian Supreme Leader via AP) Office of the Iranian Supreme Le�

No hay evidencia pública de que Irán quiera obtener misiles balísticos intercontinentales, aunque Washington ha criticado su programa espacial alegando que le permitiría tenerlos algún día.

Teherán tenía la esperanza de poder evitar una guerra, pero sostiene que tiene derecho a enriquecer uranio y no quiere abordar otras cuestiones, como su programa de misiles de largo alcance o el apoyo que brinda a grupos armados como Hamás y Hezbollah.