Hezbollah rechaza el desarme y exige la salida total de Israel para sostener la tregua

BEIRUT, Líbano.– Hezbollah planteó este lunes su voluntad de que el actual alto el fuego en territorio libanés se mantenga, bajo la condición de un retiro inmediato de las tropas de Israel instaladas en el sur del país.

El legislador Hassan Fadlallah, miembro de la bancada parlamentaria de la milicia, brindó declaraciones donde remarcó que la agrupación no contempla bajo ningún concepto la entrega de su arsenal de guerra.

Los dolientes sostienen retratos de miembros del grupo militante Hezbolá, respaldado por Irán, que murieron en el sur del Líbano durante su funeral en el área de Kafaat en los suburbios del sur de Beirut el 20 de abril de 2026 FADEL ITANI - AFP

La disputa por la delimitación territorial en la frontera constituye el foco principal de la tensión militar en la región. Fadlallah fue tajante al señalar que Hezbollah tiene como objetivo la ruptura de la denominada “línea amarilla”, que Israel pretende imponer como una suerte de zona de amortiguación defensiva.

En un mensaje directo hacia la interna política libanesa, el movimiento proiraní envió una fuerte recomendación al presidente Joseph Aoun. Fadlallah manifestó que al jefe de Estado le conviene el alejamiento de la vía de la negociación directa con el gobierno de Israel.

Para el legislador, la prioridad de la República debe ser la búsqueda de un entendimiento nacional que permita el diseño de una estrategia común frente a las demandas de Tel Aviv. Esta postura busca que el Gobierno abandone los contactos bilaterales para fortalecer una posición de bloque interno ante el conflicto.

Varias personas permanecen de pie sobre los escombros de una casa destruida tras regresar a la ciudad libanesa de Nabatieh, en el sur del país MAHMOUD ZAYYAT - AFP

La actual inestabilidad en el Líbano es producto de una guerra que estalló a comienzos de marzo, cuando Hezbollah efectuó el lanzamiento de cohetes en una señal de apoyo a la respuesta de Teherán para los bombardeos israelíes y estadounidenses.

A pesar de la vigencia de una tregua de diez días que comenzó el viernes pasado, la situación en el frente de batalla es sumamente precaria. Ambas facciones en pugna se dedicaron a un cruce constante de acusaciones por supuestas violaciones a los acuerdos mínimos de cese del fuego, mientras el reloj marca la cuenta regresiva hacia el final del pacto.

Apenas restan 48 horas para que el plazo del alto al fuego caduque y todavía no hay una decisión en firme sobre el reinicio de las conversaciones en Pakistán.

El presidente Donald Trump anunció que una comitiva de su país, bajo la coordinación del vicepresidente JD Vance, viajará a Islamabad para intentar una reactivación del diálogo.

Hassan Fadlallah ANWAR AMRO - AFP

No obstante, el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, puso en duda la seriedad de la propuesta norteamericana.

La retórica bélica subió de tono ante las amenazas de la Casa Blanca contra la infraestructura crítica de la República Islámica. Trump utilizó sus plataformas digitales para asegurar que Irán tiene ante sí un “acuerdo razonable”, pero lanzó una advertencia sombría sobre las consecuencias de un rechazo.

El centro del conflicto sigue en el programa nuclear, debido a una controversia profunda sobre el destino del uranio enriquecido que Teherán se niega a entregar por considerar que tiene derecho a la energía atómica civil.

En la ciudad de Teherán, la población civil padece un estado de profundo desaliento ante la posibilidad de un nuevo ataque masivo.

Muchos ciudadanos sienten que los 50 días de guerra solo dejaron destrucción y que los intereses del pueblo son ajenos a las decisiones de la elite gobernante. El impacto de la represión gubernamental y el colapso de la economía minaron las esperanzas de una solución por la vía de la diplomacia.

Los dolientes llevan el ataúd cubierto con la bandera de un miembro del grupo militante Hezbolá, respaldado por Irán, que murió en el sur del Líbano durante su funeral en el área de Kafaat en los suburbios del sur de Beirut FADEL ITANI - AFP

A pesar de la reapertura de los aeropuertos, el temor al vencimiento de la tregua el martes a la noche mantiene a la sociedad iraní en un estado de alerta y de sospecha sobre el futuro inmediato.

Por último, la situación en el sur libanés presenta un cariz humanitario alarmante para miles de desplazados que intentan el retorno a sus hogares.

El ejército israelí emitió comunicados de advertencia para que los civiles no se acerquen a decenas de aldeas, bajo la acusación de que la actividad de Hezbollah allí constituye una transgresión al pacto.

Mientras las tropas del Líbano trabajan en la reparación de rutas y puentes, existe la sospecha general de que el diálogo actual es solo una artimaña previa a una nueva ofensiva militar.

Varias personas permanecen de pie sobre los escombros de una casa destruida tras regresar a la ciudad libanesa de Nabatieh, en el sur del país MAHMOUD ZAYYAT - AFP

La fragilidad de la paz queda expuesta ante cada movimiento de las milicias y el avance de las tropas extranjeras en el territorio.

Agencia AFP