“Hezbollah es una gran mafia que está en modo supervivencia”: la mirada de una documentalista libanesa sobre la guerra

BEIRUT.– Monika Borgmann, premiada documentalista y periodista germano–libanesa, no tiene miedo de decir lo que piensa. Aunque el grupo Hezbollah en 2021 asesinó a balazos a su marido, Lokman Slim –intelectual y también periodista de la comunidad chiita secular libanesa, cuya voz molestaba porque era demasiado crítica de este grupo pro–iraní que aquí es un partido político–, ella no se calla.

En una entrevista con LA NACION en su estudio del barrio de Badaro –ella también debió desalojar su casa del barrio de Dahiyeh, del sur de la capital, blanco constante de bombardeos israelíes–, Borgmann explica que nada es blanco o negro en un país extremadamente complejo como el Líbano. De hecho, para ella Hezbollah no es sólo una organización terrorista, sino algo mucho más complejo: “es una gran mafia infiltrada en un Estado ausente”, dispara.

Mientras de repente se oyen explosiones, tomando café y fumando un cigarrillo detrás de otro, Borgmann no oculta su preocupación por la “locura” de esta guerra que ha vuelto a sumir al Líbano en una vorágine peor que las anteriores. Después de un bombardeo, el jueves pasado, en el barrio de Burj Hammud, en el corazón de Beirut, se vio obligada a cerrar una muestra fotográfica que organizó la fundación Lokman Slim –que preside–, titulada “Remaining”, dedicada a las 21 víctimas de homicidios políticos que hubo en el Líbano en los últimos veinte años. “Nunca antes nos había pasado algo así”, subraya.

Monika Borgmann Gentileza

–Usted vive en el Líbano desde hace décadas ¿qué distingue esta guerra de las anteriores?

–La gran diferencia es que en las guerras de 2006 y de 2024 de alguna forma todos estaban convencidos de que en algún momento se iban a terminar. Ahora no logramos imaginar ni cuándo ni, sobre todo, cómo va a terminar. Hezbollah está en modo–supervivencia y va a intentar resistir hasta el final. También Irán está en modo–supervivencia. Pero la verdad es que desde el asesinato de Hassan Nasrallah (su líder máximo, en septiembre de 2024) Hezbollah está totalmente bajo el control de Irán, mientras que antes tenía algo de libanés. E Israel está determinado a derrotar a este grupo y es horrible.

–Todos pensaban que después del asesinato de Nasrallah y de otros líderes en 2024, el grupo había quedado diezmado y se había debilitado…

–Es verdad, muchos libaneses pensaron que Hezbollah se había acabado, pero la verdad es que no estaba reaccionando a los ataques selectivos de Israel porque se estaba preparando para una nueva guerra, que es lo que efectivamente ocurrió.

–¿Perdió consenso Hezbollah después de la guerra de 2024?

–Le cuento mi experiencia: cuando estalló esa guerra estaba en Europa y volví en diciembre de 2024 a mi casa de Dahiyeh y por primera vez oí que muchos criticaban abiertamente a Irán porque no había ayudado a Hezbollah. En los meses siguientes, aumentó el enojo porque mucha gente pensó que después de los enormes daños sufridos por los ataques israelíes, les iban a dar plata para remover los escombros y reconstruir. Pero no pasó nada. Hezbollah les decía ‘empiecen a reparar, después les vamos a pagar, algunos recibieron algo de plata, pero no suficiente… A diferencia de 2006, no llegaron compensaciones y Hezbollah tampoco se hizo cargo de la reconstrucción.

–¿Y ahora?

–Cuando Hezbollah disparó misiles contra Israel para vengarse del asesinato del ayatollah Khamenei en Irán, la gente en Dahiyeh quedó shockeada: ni siquiera había comenzado la reconstrucción de la otra guerra, cuando volvió la devastación con la represalia israelí, que no cede… Pero claro, si Israel, como se teme, amplía su ofensiva terrestre y ocupa parte del Líbano, empujará nuevamente a la comunidad chiita, que está en una situación terrible, a respaldarlos…

–En otras comunidades muchos culpan a Hezbollah por arrastrar de nuevo al Líbano a un agujero negro…

–Sí, de hecho, se ve menos solidaridad que en 2024 hacia los que han sido evacuados… En barrios cristianos, sunitas o drusos, no están contentos de recibir a los refugiados porque temen que si llegan los chiitas ellos también van a ser bombardeados… Esto está provocando realmente muchos problemas sociales y es algo nuevo. Es una situación terrible, pero la verdad es que la gente está harta, la mayoría no quiere más guerras…

–¿Teme que esta tensión pueda degenerar en una guerra civil?

–No lo sé, pero la verdad es que prefiero una guerra civil a una ocupación israelí. Y también está la cuestión del ejército libanés, cuyo 40% es chiita, pero no necesariamente de Hezbollah. La gran pregunta es: ¿está preparado para luchar contra Hezbollah para desarmarlo? No va a ser algo pacífico si el ejército se enfrenta a este grupo. Pero si el Líbano no hace “el trabajo”, lo va a hacer Israel. Y por eso creo que es inevitable este enfrentamiento entre el ejército libanés y Hezbollah, a menos que queramos una destrucción masiva del Líbano por parte de Israel… Gaza está destruida, Siria está destruida… Ahora tenemos el Líbano… Es una locura: ¿quién va a pagar la reconstrucción del Líbano? ¿Y dónde va a ir a parar este millón de personas que ahora está sin casa, que se han vuelto desplazadas? ¡Es una locura!

–¿Es posible la destrucción de Hezbollah, que es un partido político y una institución en el Líbano?

–Yo creo que Hezbollah es como una mafia, es otra forma de mafia, es un actor no estatal infiltrado, una gran mafia infiltrada en un Estado ausente, por lo tanto, el tema no es sólo desarmar a Hezbollah, sino hacer las reformas necesarias para que la gente no necesite de su protección. Porque conozco a mucha gente que ideológicamente no está al 100% con Hezbollah, pero que no quiere perder, por ejemplo, la seguridad social que le otorga a sus familias o el empleo…

–Pero Hezbollah también es una organización terrorista…

–Es una organización terrorista, pero no se puede reducir a eso porque es mucho más complejo. Tiene un sistema de salud, bancos, diputados y está profundamente arraigado en el sistema libanés. Decir que es sólo una organización terrorista es simplificar una realidad que es mucho más compleja. Y los asesinatos selectivos de Israel contra sus miembros y la ocupación de cinco colinas en el sur del país, reitero, es lo que hace que la gente siga respaldando a Hezbollah, que finalmente le da protección, porque en el sur hay un Estado ausente… Nada es blanco o negro en el Líbano.

–¿El Estado libanés tiene la fuerza como para hacer estas reformas estructurales de las que habla, necesarias para cambiar las cosas?

–Es muy difícil, nada es fácil aquí, pero creo que es la única forma para salir de esta pesadilla, aunque sea muy complejo.

–¿Qué espera que pase en el corto plazo?

–No lo sé, habrá que esperar. Lo único que espero es que esta guerra no dure demasiado y que no destruya realmente todo. Es muy estresante, no es normal y es totalmente distinto a las anteriores guerras. Nunca hemos visto la destrucción que estamos viendo ahora. No sé, no soy experta en armas, pero es evidente que están usando otras armas que lo arrasan todo...

–Ha venido el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pero la comunidad internacional parece ausente…

–Si, está ausente. Pero si el ejército libanés hubiera sido serio y hubiera desarmado a Hezbollah, el Estado libanés habría tenido el respaldo de la comunidad internacional y el dinero para estas reformas urgentes. Es verdad que habría sido muy conflictivo hacerlo, habría creado problemas, pero habría sido una actitud valiente del Ejército libanés, que no hace nada, está inerte, nadie sabe para qué sirve… La comunidad internacional está ausente, lamentablemente y, además, el foco de atención está ahora puesto en Irán.