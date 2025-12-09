Honduras pide ejecutar una orden de captura de 2023 contra el expresidente Juan Orlando Hernández, indultado por Trump

El fiscal general del Estado de Honduras, Johel Zelaya, llamó este lunes a los organismos de seguridad nacional y la Policía Internacional (Interpol) a ejecutar una orden de captura de 2023 contra el expresidente Juan Orlando Hernández, quien la semana pasada fue indultado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Informo al pueblo hondureño que he instruido a la ATIC (Agencia Técnica de Investigación Criminal) y también exhorto a los organismos de seguridad del Estado y a nuestros aliados internacionales, como ser la Interpol, a ejecutar la orden de captura internacional contra el expresidente Juan Orlando Hernández, acusado por los delitos de lavado de activos y fraude”, indicó Zelaya en la red social X.

Los presuntos delitos contra Hernández están asociados a un caso millonario que también salpicó a exdiputados, empresarios y particulares en un desvió de recursos del Estado para financiar la campaña política en 2013.

“Hemos sido lacerados por los tentáculos de la corrupción y por las redes criminales que han marcado profundamente la vida de nuestro país”, añadió.

Hemos sido lacerados por los tentáculos de la corrupción y por las redes criminales que han marcado profundamente la vida de nuestro país. Es por ello que en el marco del Día Internacional Contra la Corrupción que se conmemora mañana 9 de diciembre, informo al pueblo hondureño… pic.twitter.com/8V4cpyrKq2 — Johel Antonio Zelaya Alvarez (@jaza_hn) December 8, 2025

El fiscal general explicó que “ya se ha concluido la primera línea de investigación” del caso y que la entonces directora de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, Dulce María Villanueva Sánchez, fue capturada por las presuntas irregularidades cometidas al frente del organismo.

“Nuestro compromiso es con la verdad y con la justicia, tal como lo prometí en mi primer día al frente de esta institución”, enfatizó.

Indultado por Trump

Hernández, quien cumplía una condena de 45 años de cárcel por narcotráfico en EE.UU., salió de prisión el 1 de diciembre tras ser indultado por el presidente Donald Trump.

Lo hizo en un contexto en el que Washington ha enviado a parte de su armada hacia las costas del Caribe para frenar el tráfico de drogas hacia su territorio y ha hundido a una veintena de presuntas narcolanchas, matando a más de 80 personas.

Fue capturado en Tegucigalpa en febrero de 2022, a menos de tres semanas de haber dejado el poder en Honduras, en respuesta a una solicitud de extradición de Estados Unidos que se cumplió en abril del mismo año.

Los fiscales que sentaron a Hernández en el banquillo en EE.UU. lo acusaron de convertir a Honduras en un “narcoestado” y de haberse lucrado en el proceso, imputaciones que el político calificó de “calumnias”. Y fue declarado culpable en junio de 2024.

Argumentando que el político centroamericano había sido “tratado con mucha dureza e injusticia”, Trump anunció el perdón presidencial el pasado 28 de noviembre, a menos de 48 horas de que los hondureños acudieran a las urnas a elegir al sucesor de la izquierdista Xiomara Castro en la presidencia.

El presidente estadounidense también expresó su respaldo a Nasry “Tito” Asfura, candidato del derechista Partido Nacional y sucesor de Hernández.

Juan Orlando Hernández fue capturado en Honduras en 2022 y hallado culpable de cargos de narcotráfico en EE.UU. en junio de 2024. Bloomberg vía Getty Images

Asfura encabeza el escrutinio, que estuvo bloqueado desde el viernes y se reanudó este lunes, pero con una ventaja con respecto a Salvador Nasralla, expresentador de televisión y candidato del Partido Liberal.

Con el 97% de votos contados, a Asfura le corresponde el 40,52% de los sufragios y a Nasralla el 39,18%. Apenas 40.000 votos separan a ambos aspirantes a la presidencia.

Ante las repetidas caídas del conteo y la ventaja de su contrincante principal, Nasralla dijo este lunes en su cuenta de la red X que “el sistema está manipulado”.

Por su parte, el domingo por la tarde el partido oficialista Libre exigió “la anulación total” de las elecciones y convocó a movilizaciones, protestas y huelgas, al tiempo que instó a los funcionarios del gobierno a no cooperar con la transición gubernamental.

El escrutinio muestra a su candidata y heredera política de la presidenta Xiomara Castro, Rixi Moncada, en tercera posición, con el 19,32% de los votos, lejos de los dos principales contrincantes.