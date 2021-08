Hong Kong le permitió a Nicole Kidman evitar la cuarentena: qué otros famosos tuvieron privilegios

MADRID.- A pesar de que en Hong Kong se han endurecido en los últimos días las medidas para visitantes recién llegados, las autoridades han permitido que Nicole Kidman se salte la cuarentena establecida, que puede llegar hasta las tres semanas para los residentes de la zona y que para los australianos -como la actriz- está estipulada en 14 días.

La intérprete, según recoge la web HK01, está en la región autónoma para grabar Expats, la serie de Amazon que adapta la novela de Janice Y.K Lee que ahonda en las complicadas relaciones de tres mujeres estadounidenses que conviven en la misma pequeña comunidad de expatriados de la ciudad.

Ante el malestar que ha despertado en redes ver a Kidman de compras y grabando en la antigua colonia británica de Hong Kong por el supuesto trato preferencial que habría recibido, The South China Morning Post ha hecho público un comunicado del gobierno de Hong Kong confirmaba el trato preferencial sin mencionar a Kidman.

La actriz australiana Nicole Kidman (AP Photo/Christophe Ena, File) Christophe Ena - AP

En el texto respondía a “consultas sobre la exención de cuarentena del personal extranjero de grabación que realiza filmaciones en Hong Kong” y aseguraba que el equipo de Kidman “ha obtenido permiso para viajar a Hong Kong con una exención de cuarentena con el fin de realizar un trabajo profesional designado, teniendo en cuenta que es propicio para mantener el funcionamiento y el desarrollo necesarios de la economía de Hong Kong”.

El “doble rasero” para Hollywood

El caso de Kidman no es el único que ha despertado críticas por supuesto trato preferencial hacia las celebridades desde que estalló la pandemia. El verano pasado, el viaje de Brad Pitt a su chateaux en Francia fue altamente cuestionado por la prensa francesa: “¿Cómo ha podido saltarse la prohibición para una escapada romántica?”, se preguntaban en FranceR24. “¿El viaje de Pitt significa que alguien con su riqueza y fama puede eludir las restricciones de viaje? ¿O su equipo encontró una laguna legal legítima?”, indagaban en el texto.

Brad Pitt Mario Anzuoni - Reuters

A pesar de la simpatía global que despertó la doble infección por coronavirus de Tom Hanks y su esposa, Rita Wilson, en Australia hasta los políticos cuestionaron públicamente que la pareja no pasara la cuarentena obligatoria en las instalaciones que requería el gobierno a los recién llegados y, directamente, aterrizasen en un hotel de lujo en su retorno al rodaje del biopic de Elvis. “El doble rasero es impactante: no debería ser de una forma para los personajes importantes y las celebridades y otra para todos los demás”, dijo el líder de la oposición y miembro de la asamblea de Queensland, Deb Frecklington, al Sydney Morning Herald sobre el caso Hanks. “Todos los días, los australianos no pueden elegir dónde se ponen en cuarentena, ni tampoco las celebridades”, apostilló.

La benjamina del clan Kardashian, Kylie Jenner también recibió lo suyo cuando, cuando las medidas draconianas de viajes a la Unión Europea en verano de 2020 afectaban a los estadounidenses, Jenner colgó unas fotos vacacionales desde París. A propósito de este fenómeno de famosos y poderosos saltándose las cuarentenas como el resto de los mortales, The Washington Post publicó un reportaje donde ofrecían respuestas: desde que se implantaron las restricciones, en EEUU se ha disparado el alquiler de jets privados y de empresas de lujo para poder moverse por el mundo sin apenas restricciones.

