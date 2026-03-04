Horror en Brasil: un adolescente invitó a su exnovia a la casa de un amigo y la violaron entre cinco personas

RÍO DE JANEIRO.- Un grupo de al menos cinco hombres brasileños (entre ellos un menor de edad) golpeó y abusó sexualmente de una adolescente de 17 años que había sido invitada a la casa de un amigo de su exnovio, en lo que parecía un intento de reconciliación entre ambos pero resultó ser una trampa para ejecutar una violación en manada.

El hecho sucedió en el reconocido barrio de Copacabana, en Río de Janeiro, en la noche del sábado 31 de enero, pero salió a la luz el pasado 28 de febrero en un reportaje especial del medio brasileño TV Globo. Allí dieron a conocer los detalles del escabroso caso que, hasta el momento, tiene identificados a los autores materiales, pese a que aún están prófugos.

Aquella noche, la joven fue convocada a un departamento, ubicado en la calle Ministro Viveiros de Castro, por un compañero de la secundaria con el que había mantenido un noviazgo entre 2023 y 2024. La comunicación previa al encuentro se realizó mediante mensajes de texto en los que el victimario intentó convencerla para que asista con alguna amiga. No obstante, la víctima acudió sola, según informó G1.

Las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio. Fuente: Reprodução/Record Rio

La llegada de la joven al lugar quedó registrada en una serie de imágenes captadas por las cámaras de seguridad del edificio. Allí se observa a la adolescente cuando ingresa al complejo y es recibida por su exnovio.

Según narró más tarde la víctima en su denuncia, enseguida ingresaron al ascensor y el joven le comentó que en el departamento había un par de amigos más, con los que le sugirió hacer “algo diferente”. Ella se negó.

Pese a eso, el agresor insistió en que ingresara al inmueble y se dirigieron a una habitación en la que mantuvieron relaciones sexuales. Tal y como relató la joven, los otros cuatro hombres entraron en medio del coito. Y, tras la insistencia del exnovio, accedió a que observaran el acto sin tocarla.

El momento en que la joven es recibida en la puerta del departamento por su exnovio

En cuestión de segundos, la situación se descontroló. Los chicos se desnudaron, empezaron a tocarla, besarla y la obligaron a practicarles sexo oral y con penetración, según relató la víctima. A su vez, denunció que recibió golpes en la cara, puñetazos y patadas en el abdomen, que le valieron la fractura de una costilla. Aunque intentó salir de la habitación, los hombres se lo impidieron.

La Justicia identificó a los acusados

Tras ser liberada, se comunicó con su hermano y una vez en su casa, le contó lo sucedido a su abuela, que la acompañó a hacer la denuncia a la 12ª Comisaría de Policía de Copacabana. Enseguida se inició una investigación que dio con los nombres de todos los agresores y se emitió una orden de arresto e incautación.

Los acusados son: Bruno Felipe dos Santos Allegretti, 18 años; João Gabriel Xavier Bertho, 19 años; Mattheus Verissimo Zoel Martins, 19 años y Vitor Hugo Oliveira Simonin, 18 años. Por su parte, el nombre del exnovio de 17 años no se dio a conocer y su denuncia fue remitida a un juzgado de menores.

Las caras y los nombres de los agresores difundidos por la policía de Río de Janeiro

La identidad de los agresores pudo conocerse gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad en las cuales, además de la llegada de la víctima, también quedó registrado cuando el exnovio la acompañó hasta la puerta para retirarse y el momento de la salida del grupo.

Mientras la policía despliega la búsqueda de los acusados en Río, la investigación forense confirmó que hubo violencia física, infiltración hemorrágica y abrasión en la zona genital, así como sangre en el canal vaginal. Además, se notificaron hemorragias en la zona dorsal y glútea.