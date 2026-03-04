Ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, miércoles 4 de marzo

Por el estrecho de Ormuz pasa el 20% del comercio internacional del petróleo y el 25% de la producción de gas natural licuado (GNL)

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó en un comunicado tener el “control total” del estrecho de Ormuz, punto clave para el comercio mundial de petróleo a la entrada del golfo Pérsico.

“Actualmente, el estrecho de Ormuz está bajo el control total de la Armada de la República Islámica”, aseguró Mohamad Akbarzadeh, un alto responsable de las fuerzas navales de los Guardianes, citado por la agencia Fars.