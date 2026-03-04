Ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, miércoles 4 de marzo
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes de la tensión en Medio Oriente y de las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
EE.UU. autoriza la salida del personal de distintas embajadas
En el cuarto día seguido de conflicto con Irán, Estados Unidos autorizó la salida de su personal no esencial de las embajadas en Arabia Saudita, Chipre y Omán.
Cuatro personas murieron en Líbano tras los ataques de Israel
La agencia oficial de noticias libanesa ANI informó que cuatro personas murieron este miércoles en un ataque israelí en Baalbek, una ciudad de mayoría chiíta en el este del país. “El balance inicial es de cuatro muertos y seis heridos, y se están llevando a cabo operaciones para rescatar a las familias que se encuentran bajo los escombros” de un edificio de cuatro pisos, indicó la Agencia Nacional de Información, según consignó AFP.
La Guardia Revolucionaria de Irán asegura tener el control total del estrecho de Ormuz
La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó en un comunicado tener el “control total” del estrecho de Ormuz, punto clave para el comercio mundial de petróleo a la entrada del golfo Pérsico.
“Actualmente, el estrecho de Ormuz está bajo el control total de la Armada de la República Islámica”, aseguró Mohamad Akbarzadeh, un alto responsable de las fuerzas navales de los Guardianes, citado por la agencia Fars.
El presidente estadounidense, Donald Trump, había dicho el martes que la Marina de su país podría escoltar a los petroleros a través de Ormuz “si fuera necesario” ante las amenazas de bloqueo de Teherán.
Arabia Saudita derriba drones iraníes
Arabia Saudita dice haber derribado nueve drones. Así lo comunicó el portavoz del Ministerio de Defensa de Arabia Saudita, que especificó que nueve drones fueron interceptados y destruidos inmediatamente después de ingresar al espacio aéreo del reino, según reportó Reuters.
Sube el petróleo en las primera acciones del mercado asiático
Los precios del petróleo subieron ligeramente en las primeras operaciones asiáticas del miércoles, aunque la bolsa de Seúl se desplomó más de un 6%, con los mercados aún inquietos por la guerra en Oriente Medio y su impacto en las cadenas de suministro.
El barril West Texas Intermediate subió un 0,5% hasta los 74,92 dólares, mientras que el Brent del mar del Norte aún no se había negociado. El martes, el Brent superó los 85 dólares por barril por primera vez desde julio de 2024, con especulaciones de que el precio podría alcanzar los 100 dólares.
Sin embargo, el Brent bajó más tarde y cerró en 81,40 dólares por barril, lo que supone un aumento del 4,7%, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que la Armada escoltaría a los petroleros a través del estrecho de Ormuz si fuera necesario y ordenara a Washington que proporcionara seguros para el transporte marítimo.
Las acciones asiáticas se desplomaron en las primeras operaciones de este miércoles.
Un caza de Kuwait habría derribado tres aviones estadounidenses por error
Según reportó The Wall Street Journal, un caza de Kuwait modelo F/A-18 habría derribado por error a tres aviones de Estados Unidos F-15 tras disparar tres misiles. Así lo consignó el medio estadounidense citando reportes preliminares a los que obtuvo acceso.
Trump sostiene que Irán mató a más de 35.000 manifestantes en el país
Según reportó Times of Israel, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el número de muertos en la represión de los manifestantes en Irán es “mucho más” que 35.000, después de haber estimado la cifra en 32.000 la semana pasada.
Dice que quienes impusieron la represión utilizaron ametralladoras para acribillar a los manifestantes. Así lo manifestó en la Oficina Oval durante una conferencia de prensa con el canciller alemán, Friedrich Merz.
EE.UU. dice haber atacado 2000 objetivos en Irán
El comandante militar estadounidense en Oriente Medio dijo el martes que las fuerzas estadounidenses habían atacado casi 2000 objetivos hasta ahora en Irán como parte del mayor despliegue de poder de fuego en la región en una generación.
“Ya hemos atacado casi 2000 objetivos con más de 2000 municiones. Hemos degradado gravemente las defensas aéreas de Irán y destruido cientos de misiles balísticos, lanzadores y drones iraníes”, declaró el almirante Brad Cooper, del Mando Central de Estados Unidos, en un video.
“Las primeras 24 horas de esta operación fueron casi el doble de la escala” del primer día de los bombardeos sobre Irak en 2003, “y seguimos con ataques 24/7 en Irán”, explicó Cooper.
Según Trump, más de 9000 estadounidenses volvieron a su país desde el ataque a Irán
Donald Trump informó que, desde el inicio de la operación “Epic Fury” contra Irán, más de 9000 estadounidenses regresaron de forma segura desde Medio Oriente. El exmandatario señaló que el operativo continúa activo y busca facilitar el retorno de ciudadanos en medio de la creciente tensión regional.
El líder republicano instó a los ciudadanos de Estados Unidos que aún permanecen en la región a registrarse en el sitio del Departamento de Estado de los Estados Unidos para recibir asistencia. También indicó que se están organizando vuelos chárter gratuitos y opciones comerciales, y difundió una línea telefónica de atención disponible las 24 horas.
