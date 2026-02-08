Horror en India: murió una persona y hubo 13 heridos por el derrumbe de un juego en un parque de diversiones

Una persona murió y al menos 13 resultaron heridas este sábado cuando una atracción de un parque de diversiones se desplomó en el norte de India. Entre los afectados hubo visitantes y personal que se encontraba en el lugar al momento del incidente, según informaron las autoridades.

El trágico hecho se produjo alrededor de las 18.15, cuando la estructura comenzó a inclinarse de forma repentina en el medio de una ronda de pasajeros que disfrutaban de la atracción. En ese contexto, un agente de policía que intentaba asistir a otras personas fue golpeado por una parte del mecanismo y perdió la vida, según indicó el medio Times of India.

Una persona murió por el colapso de un juego en India

Los heridos fueron derivados de urgencia a hospitales cercanos y algunos continúan bajo tratamiento. Las autoridades adelantaron que iniciarán acciones legales contra el responsable de la atracción y abrirán una investigación para establecer las causas del incidente.

Testigos señalaron que, tras advertir la caída, testigos y agentes de seguridad se acercaron de inmediato para retirar a quienes habían quedado atrapados y facilitar el traslado de los lesionados.

Nayab Saini, ministro en jefe de Haryana, expresó sus condolencias a la familia de la persona muerta X Nayab Saini

Luego del episodio, el ministro en jefe de la India, Nayab Singh Saini, expresó condolencias a los familiares de la víctima y comunicó que ordenó garantizar atención médica rápida a los afectados.

El derrumbe ocurrió poco después de otro incidente dentro del mismo predio, donde una puerta de acceso cedió y provocó heridas a un hombre y a un niño, de acuerdo con lo informado por el Times of India.

Otra tragedia en India: se abre una investigación por el suicidio de tres hermanas

Hace algunos días, las autoridades indias abrieron una investigación sobre el suicidio de tres hermanas, adictas a la cultura coreana, después de que sus padres les confiscaran los teléfonos móviles.

Estas muertes, ocurridas en Ghaziabad, en la periferia de Nueva Delhi, reavivan la preocupación por las consecuencias de la dependencia a las pantallas de muchos adolescentes indios.

Tres niñas de la India se suicidaron por no tener su celular Vadiar - Shutterstock

Las tres hermanas, de 12, 14 y 16 años, se arrojaron el miércoles por la mañana desde el balcón de su departamento, situado en el noveno piso de un edificio, informó la policía en un comunicado.

Medios locales informaron que llevaban varios años sin escolarizar y pasaban la mayor parte de su tiempo con el teléfono móvil.

Su padre les había confiscado recientemente los teléfonos y les había prohibido ver dramas coreanos o jugar a juegos en línea, afirmó The Indian Express.

“Estaban bajo la influencia de los K-dramas. Habían dejado la escuela y pasaban todo su tiempo viendo dramas coreanos en su teléfono móvil”, declaró al diario indio Alok Priyadarshi, un agente de policía.