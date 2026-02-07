Las revelaciones sobre el caso Epstein golpean a más políticos europeos: cayó un exministro francés

LONDRES. - La publicación de más de tres millones de documentos del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el 30 de enero, continúa enviando ondas de choque a través de las élites políticas, económicas y sociales de Europa. La divulgación dominó los titulares y terminó carreras, además de impulsar investigaciones políticas y judiciales en varios países, con especial impacto en el Reino Unido, Francia y Noruega.

El exembajador británico en Washington Peter Mandelson fue despedido y podría ir a prisión, mientras el primer ministro Keir Starmer enfrenta una crisis de liderazgo por haberlo nombrado en el cargo. En Francia, el exministro de Cultura Jack Lang renunció a la presidencia del Instituto del Mundo Árabe y quedó bajo investigación judicial. También se registraron caídas y renuncias en Noruega, Suecia y Eslovaquia, además de la apertura de pesquisas oficiales en otros países europeos.

Aunque ninguno de los implicados —salvo el expríncipe Andrés de Reino Unido— enfrenta acusaciones de conducta sexual inapropiada, varios dirigentes y figuras públicas europeas cayeron por mantener relaciones personales o financieras con Epstein después de que fuera condenado por delitos sexuales en 2008.

Documentos incluidos en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU., fotografiados el viernes 2 de enero de 2026 Jon Elswick� - AP�

“Epstein coleccionaba personas poderosas como otros coleccionan puntos de viajero frecuente”, apuntó Mark Stephens, especialista en derecho internacional y de derechos humanos en Howard Kennedy en Londres. “Pero los recibos ahora son públicos y algunos deben desear haber viajado menos”.

Los documentos se publicaron después de que un frenesí público sobre el financiero acusado de abusar a cientos de mujeres, entre ellas menores, se convirtiera en una crisis para la administración del presidente norteamericano, Donald Trump, y llevara a un raro esfuerzo bipartidista para obligar al gobierno a abrir sus archivos de investigación. Pero en Estados Unidos, la publicación tan esperada no trajo el mismo ajuste de cuentas público con los asociados de Epstein que en Europa, al menos hasta ahora.

Repercusiones en Reino Unido

El exembajador Peter Mandelson minimizó durante años su relación con Epstein, pese a haberlo llamado “mi mejor amigo” en 2003. Los nuevos documentos revelan que el contacto continuó después de la condena de Epstein en 2008. En un mensaje de julio de 2009, Mandelson parecía referirse a su excarcelación como el “día de la liberación”.

La foto de Mandelson en ropa interior junto a una mujer en el departamento de París de Epstein Departamento de Justicia de EE.UU.

Ahora, la policía británica está investigando si cometió infracciones en el cargo público al pasar información sensible del gobierno al fallecido delincuente sexual.

Stramer pidió disculpas a las víctimas de Epstein y se comprometió a publicar documentos que demostrarían que Mandelson mintió durante su evaluación para el cargo diplomático. Legisladores opositores consideran que esas explicaciones no alcanzan y buscan forzar su salida del gobierno por falta de juicio.

Las revelaciones del caso también profundizaron la crisis de la monarquía. Incluso antes de la publicación del último lote de archivos, Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, perdió sus honores, su título de príncipe y la mansión financiada por los contribuyentes. El expríncipe Andrés pagó millones para resolver una demanda con una de las víctimas de Epstein y enfrenta presiones para testificar en Estados Unidos. La organización benéfica de su exesposa, Sarah Ferguson, cerró esta semana.

El príncipe Andrés fue fotografiado junto a Jeffrey Epstein en el Central Park, en diciembre de 2010

Rob Ford, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Manchester, declaró: “[En Gran Bretaña] tenemos una estructura de responsabilidad más funcional, y todavía hay un grado de vergüenza en la política, en términos de que la gente dirá: ‘Esto simplemente no es aceptable’”.

Repercusiones en Francia

El exministro francés de Cultura Jack Lang, de 86 años, presentó su renuncia al Instituto del Mundo Árabe (IMA), en París, tras revelaciones sobre sus presuntos vínculos con Epstein.

Lang es la figura francesa de más alto perfil mencionada en los documentos publicados por la justicia estadounidense sobre el financiero, que se suicidó en una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba ser juzgado por tráfico sexual de menores.

Una captura de pantalla tomada el 3 de febrero de 2026 de un video publicado en los archivos relacionados con la investigación del difunto delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, publicada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, muestra a Jack Lang, exministro de Cultura francés, posando con Epstein en la pirámide del Louvre en París - - US DEPARTMENT OF JUSTICE

Aunque Lang calificó las acusaciones de “infundadas”, su nombre aparece más de 600 veces en los archivos, que describen una relación cordial y acuerdos comerciales, según una revisión de los documentos realizada por Reuters.

Su hija, Caroline Lang, productora de cine, renunció el lunes como presidenta del Sindicato de Producción Independiente. Aparece en los archivos como copropietaria de Epstein de una empresa constituida en el extranjero. Fiscales franceses confirmaron la apertura de una investigación contra ambos por presunto “blanqueo de ganancias procedentes de fraude fiscal agravado”.

Repercusiones en Noruega

Noruega fue uno de los países más sacudidos por las revelaciones. La unidad de delitos económicos abrió una investigación por corrupción contra el ex primer ministro Thorbjørn Jagland, quien también presidió el comité del Premio Nobel de la Paz. Su abogado aseguró que cooperará con la investigación.

También quedaron implicados los diplomáticos Terje Rød-Larsen y Mona Juul, figuras clave en el proceso de paz de Medio Oriente en los años noventa. Juul fue suspendida como embajadora en Jordania tras revelarse que Epstein dejó a los hijos de la pareja 10 millones de dólares en su testamento.

Fotografía tomada el 16 de junio de 2022 en Oslo, Noruega, muestra a Marius Borg Høiby sentado junto a su madre, la princesa heredera noruega Mette-Marit LISE ASERUD - NTB

El impacto alcanzó a la familia real noruega. Los archivos detallan intercambios de correos entre Epstein y la princesa heredera Mette-Marit, esposa del príncipe Haakon, que incluyen intercambios de bromas, planes de visitas y viajes.

La princesa pidió disculpas públicas “a todos aquellos a quienes he decepcionado”. Las revelaciones se produjeron mientras su hijo de una relación anterior, Marius Borg Høiby, enfrenta un juicio por cargos de violación, que él niega.

Otras investigaciones en Europa

En Bélgica, el Palacio Real negó cualquier vínculo entre la monarquía y Epstein tras la difusión de un correo electrónico de 2011 que afirmaba que la reina había enviado “saludos” al financiero desde el Foro Económico de Davos. La Casa Real aclaró que la reina Paola no asistió a ese encuentro y que la entonces princesa Matilde nunca tuvo contacto con Epstein.

El exdiplomático británico Peter Mandelson (izquierda) con Jeffrey Epstein

En Suecia, Joanna Rubinstein, funcionaria de la ONU, renunció tras revelarse una visita a la isla de Epstein en 2012. En Eslovaquia, Miroslav Lajcak dimitió como asesor de seguridad nacional tras difundirse comunicaciones con Epstein, que incluían discusiones sobre chicas “hermosas”.

Letonia, Lituania y Polonia anunciaron investigaciones oficiales para examinar los archivos. El primer ministro polaco, Donald Tusk, anunció que un equipo examinaría los archivos en busca de posibles víctimas polacas y cualquier vínculo entre Epstein y los servicios secretos rusos.

Asociados estadounidenses

Algunos estadounidenses de alto perfil enfrentaron repercusiones por sus vínculos amistosos con Jeffrey Epstein, aunque el impacto político y judicial fue, hasta ahora, más limitado que en Europa.

Epstein y Trump tuvieron una larga relación que se remonta a comienzos de la década de 1980

El expresidente Bill Clinton y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, solicitaron que su testimonio ante el Congreso sobre sus vínculos con Epstein previsto para fin de mes se realice en audiencias públicas, para evitar —según dijeron— que el tema sea utilizado con fines partidarios.

Los demócratas sostienen que la investigación está siendo empleada como un arma política contra opositores del presidente Donald Trump —él mismo un antiguo socio de Epstein que no ha sido llamado a declarar— en lugar de constituir una supervisión legítima.

“Celebrar una declaración a puerta cerrada sería como ser juzgado en un tribunal irregular”, dijo Bill Clinton. “Dejemos los juegos y hagámoslo como es debido: en una audiencia pública”, añadió en la red social X.

Los demócratas publicaron nuevas fotos del archivo de Epstein en las que aparecen Trump, Clinton y Andrés

Hillary Clinton afirmó que ambos ya informaron al Comité de Supervisión, controlado por los republicanos, todo lo que sabían. “Si quieren esta pelea… hagámosla en público”, dijo el jueves.

La semana pasada, Brad Karp renunció como presidente del influyente bufete Paul Weiss tras revelaciones incluidas en el último lote de documentos. La Liga Nacional de Fútbol Americano informó además que investigará la relación de Epstein con el copropietario de los New York Giants, Steve Tisch, quien intercambió correos electrónicos con el financiero sobre posibles citas con mujeres adultas.

Agencia AFP, ANSA, AP y Reuters