Familiares de los presos políticos protestan frente al Helicoide para exigir su liberación

CARACAS. – Decenas de familiares y amigos de opositores, defensores de derechos humanos y otros presos políticos protestaron este sábado frente al Helicoide, la tenebrosa y emblemática prisión de la dictadura chavista, para exigir la liberación inmediata de sus seres queridos.

La manifestación se produjo en medio de una creciente presión sobre el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez para liberar a todas las personas cuyas detenciones se produjeron por razones políticas, algunas de ellas encerradas desde hace meses e incluso años.

La protesta se extendió por toda la capital y a otras ciudades, donde se celebraron eventos similares para apoyar a quienes esperan reunirse con sus familiares.

La multitudinaria protesta frente al Helicoide, en Caracas Ariana Cubillos� - AP�

El gobierno de Rodríguez anunció el mes pasado que liberaría a un número importante de detenidos, pero las familias y los defensores de derechos humanos han criticado a las autoridades por la lentitud de las liberaciones.

Bajo la nueva realidad de cooperación con Estados Unidos, también prometió cerrar el Helicoide, donde se ha documentado extensamente la práctica de la tortura y otras formas de abuso físico y psicológico contra los prisioneros. Dijo que la instalación se convertiría en un centro cultural, social y deportivo para las fuerzas policiales y los barrios adyacentes.

El triunfo de la dignidad

“Los familiares de los presos políticos han logrado llegar hasta las puertas de El Helicoide para exigir lo que el régimen niega: la libertad inmediata y el cierre del centro de tortura. La dignidad ha triunfado sobre el miedo", declaró en redes sociales Comando con Venezuela, la plataforma política vinculada a la Premio Nobel de la Paz y líder opositora María Corina Machado.

Entre quienes se reunieron este sábado frente al centro penitenciario había varios activistas políticos liberados en el último mes. Se unieron a las familias y amigos en oración antes de marchar unas dos cuadras para llegar a las puertas de Helicoide, donde cantaron el himno nacional de Venezuela y corearon “¡Libertad! ¡Libertad!”

Banderas en alto en el reclamo por la liberación de los detenidos en el Helicoide Ariana Cubillos� - AP�

“Nosotros, como familiares, y yo directamente en nombre de mi esposo, Freddy Superlano, siento como una burla, una falta de respeto", dijo Aurora Silva, cuyo esposo es un exlegislador de la oposición. Se refería al ritmo de las liberaciones desde que Jorge Rodríguez, hermano de Delcy y líder de la Asamblea Nacional, las anunció el 8 de enero.

“Sí se han realizado excarcelaciones a cuentagotas, y yo creo que también alargando el sufrimiento de todos los familiares a las afueras de los centros de detención", añadió. Superlano está detenido fuera de Caracas.

La Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, comenzó esta semana a debatir un proyecto de ley de amnistía que podría conducir a la liberación de cientos de presos políticos. La amnistía es una demanda central de la oposición y de los activistas de derechos humanos, quienes han reaccionado con un optimismo cauteloso y exigiendo más información sobre el contenido de la propuesta.

La policía bolivariana vigila a los manifestantes frente al Helicoide Ariana Cubillos� - AP�

Jorge Rodríguez publicó el viernes un video donde aparece frente a un centro de detención en Caracas y diciendo que “todos” serían liberados a más tardar la próxima semana, una vez que se apruebe el proyecto de ley de amnistía.

“Entre el martes que viene y a más tardar el viernes, están todos sueltos”, dijo desde el lugar donde los familiares de los detenidos han pasado semanas esperando su liberación.

Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta interina tras la captura del dictador Nicolás Maduro por un comando de Estados Unidos, dijo esperar que la ley ayude a “reparar las heridas que ha dejado la confrontación política” desde el ascenso al poder del fundador del régimen, Hugo Chávez, quien gobernó Venezuela de 1999 a 2013.

Agencias AFP y ANSA