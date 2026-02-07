Renuncia el director general y editor de The Washington Post tras la ola de despidos

WASHINGTON.– Tras la conmoción por el recorte de un tercio de su personal, el director general y editor de The Washington Post, Will Lewis, anunció este sábado su renuncia al influyente diario en un comunicado donde expresó su admiración y agradecimiento al propietario, Jeff Bezos.

“Tras dos años de transformación en The Washington Post, ahora es el momento adecuado para que me retire", escribió Lewis. “Quiero agradecer a Jeff Bezos su apoyo y liderazgo durante mi mandato como director ejecutivo y editor. La institución no podría tener un mejor propietario”.

“Durante mi mandato, se han tomado decisiones difíciles para garantizar el futuro sostenible del Post, de modo que pueda publicar noticias imparciales de alta calidad a millones de clientes cada día durante muchos años”, concluyó.

Breaking News: Will Lewis stepped down as the chief executive and publisher of The Washington Post days after it laid off hundreds of journalists. https://t.co/lu63u2pz0e — The New York Times (@nytimes) February 7, 2026

Lewis había perdido la confianza de la redacción del Post hacía tiempo. No había asistido a la videollamada de Zoom en la que Matt Murray, editor ejecutivo del Post, anunció los despidos a la redacción. Donde sí se lo vio fue en un evento previo del Super Bowl en San Francisco esta semana, lo que avivó aún más la indignación en la redacción.

Lewis, un veterano ejecutivo de medios británico, fue contratado para dirigir el Post a finales de 2023 por Bezos, quien adquirió el periódico en 2013 por aproximadamente 250 millones de dólares. Lewis recibió la tarea, en parte, de revertir una caída abrupta de lectores y pérdidas anuales de decenas de millones.

Pero la publicación, envidiada por algunos por el abultado presupuesto de su propietario y fundador de Amazon, sufrió el despido de aproximadamente un tercio de su redacción el miércoles, siendo su equipo deportivo el más afectado.

Will Lewis just sent a note to staff at The Washington Post announcing that he is stepping down as publisher. pic.twitter.com/hNTf6wyrDk — Matt Viser (@mviser) February 7, 2026

Su reemplazante será Jeff D’Onofrio, que se desempeñaba como director financiero. D’Onofrio escribió en un memorando al personal que se sentía “honrado de asumir el mando como editor y director ejecutivo interino para guiarnos hacia un futuro sostenible y exitoso, con la fortaleza de nuestro periodismo como guía”.

Bezos emitió un comunicado este sábado diciendo: “El Post tiene una misión periodística esencial y una oportunidad extraordinaria. Cada día, nuestros lectores nos brindan una hoja de ruta para el éxito. Los datos nos indican qué es valioso y dónde enfocarnos. Jeff, junto con Matt y Adam, están posicionados para liderar al Post hacia una nueva etapa emocionante y próspera”.