Hubo una explosión en un bar de Madrid y 25 personas resultaron heridas

MADRID.- Al menos 25 personas resultaron heridas este sábado tras la explosión de un bar en Madrid, España. Los servicios de emergencia reportaron que tres de ellos se encuentran en grave estado y que dos podrían ser “potencialmente graves”.

Los videos en redes sociales mostraban el impactante momento en el que vecinos y transeúntes ayudaban a las víctimas a salir del establecimiento Mis Tesoros en Vallecas, distrito del centro-sur de Madrid, heridos y cubiertos de polvo.

Los Bomberos trabajan en la remoción de escombros

El hecho, que ocurrió cerca de las 15 (hora local), conmocionó a los residentes de la capital española. El bar se encuentra ubicado en la calle Manuel Maroto y la explosión ocurrió en la planta baja. Los videos muestran el techo del local parcialmente derrumbado y ladrillos esparcidos por el suelo. La explosión afectó al bar, a otro local y a un edificio de viviendas. En el momento del impacto, uno de los vecinos contó que se percibió un “gran temblor”, según contó en diálogo con Canal 24 Horas.

18 dotaciones de Bomberos se encargan de los trabajos de desescombro junto con su Unidad Canina. También se encuentra la sección de apoyo aéreo de la Policía de Madrid, que trabaja con drones.

Al menos 25 heridos

Sin embargo, los Bomberos removieron a mano parte del edificio -ya que su inestabilidad no permite el uso de maquinaria- y aseguraron la zona. Aunque se desconoce la causa de la explosión, sospechan que se trató de una fuga de gas.

El jefe del cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Marín de la Bárcena, explicó en tanto que fue una explosión de gas, pero que no pueden especificar por el momento qué tipo de gas, la causa o dónde se produjo, reportó el diario El País.

Uno de los heridos fue trasladado en camilla HANDOUT - COMUNIDAD DE MADRID

Tras el estallido, el edificio fue rápidamente desalojado y los servicios de emergencia, policiales y Bomberos se presentaron en el lugar para realizar las tareas correspondientes.

La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, reportó que los vecinos de las nueve viviendas de la cuadra deberán ser realojados por varios días debido a las fuertes afecciones en la planta baja y el primer piso.

El Gabinete de Información de Emergencias en Madrid indicó que dos de las víctimas graves fueron trasladadas por SAMUR-Protección Civil y el Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112) a los hospitales 12 de Octubre y La Paz.

Tres se encuentran en grave estado y dos en "potencialmente graves"

Por su parte el jefe de guardia Bomberos ayuntamiento de Madrid, Javier Ramos, comentó sobre lo ocurrido en la cuenta oficial del gabinete de emergencias: “Hemos actuado en la calle Manuel Maroto por una explosión en planta baja de un edificio que ha afectado a un bar, local y otras partes del edificio, derribando forjados y muros”.

Ramos explicó que establecieron medidas de seguridad con cortes de gas y eléctricos. “Sacamos de dentro de los escombros a cuatro personas”, sumó. Además, dijo que la labor de los Bomberos fue difícil.

“La actuación ha sido bastante complicada, con mucha mano de obra, porque ha habido que ir piedra a piedra y ladrillo a ladrillo sacando gente de los escombros. La Unidad Canina hizo labores de búsquedas, que fue negativa”, declaró.

Bomberos en el bar destrozado por la explosión Emergencias Madrid

Una vez establecida la calma, reveló que dejaron a los encargados de control de la edificación para que evalúen la valoración estructural del edificio. “Sufrió bastantes daños”, sumó.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, envió su apoyo a los heridos y sus familiares a través de X. “Estamos pendientes de la situación en Puente de Vallecas. Nuestros equipos de emergencia trabajan sin descanso con 18 dotaciones de @BomberosMad, incluida la unidad canina, y el apoyo aéreo de @policiademadrid con drones. Todo mi apoyo a los heridos y a sus familias”, escribió.

Estamos pendientes de la situación en Puente de Vallecas.



Nuestros equipos de emergencia trabajan sin descanso con 18 dotaciones de @BomberosMad, incluida la unidad canina, y el apoyo aéreo de @policiademadrid con drones.



Todo mi apoyo a los heridos y a sus familias. — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) September 13, 2025

Agencias AFP y Reuters