Escape de gas en Palermo: sigue el operativo para reparar el caño roto

La impresionante fuga de gas que hace 24 horas sorprendió a los habitantes del barrio porteño de Palermo, causada por la rotura accidental de un caño de media presión durante una obra de repavimentación del Metrobus Juan B. Justo, sigue provocando este jueves inconvenientes para transitar en la zona. Incluso, los vecinos se quejan del mal olor. Distintas cuadrillas de Metrogas trabajan en la zona para sellar completamente el tubo dañado.

Según pudo saber LA NACION, las tareas demandarían, por lo menos, la jornada de hoy y la de este viernes. Pasadas las 9.30, aún permanecía activo un venteo de gas “totalmente controlado luego de haberse realizado el prensado del caño afectado mediante la utilización de dos prensas hidráulicas de la empresa Metrogas”, indicaron las fuentes consultadas y aclararon que “esa compresión no puede realizarse de manera total para evitar posibles fisuras en otros sectores del caño de media presión”.

Zona cortada por fugas de gas

El escape tuvo lugar a media mañana de este miércoles cuando una máquina retroexcavadora realizaba trabajos de remoción del asfalto en el Metrobus de Juan B. Justo. La obra es llevaba adelante por una compañía contratista a pedido del gobierno de la Ciudad y el incidente ocurrió en el cruce de esa avenida con Paraguay, a escasos metros del Sanatorio Los Arcos.

Durante la jornada de hoy y de mañana el equipo de alta presión de la empresa se va a encargar de colocar y soldar las piezas de obturación y realizar los cortes del caño dañado para su reparación, agregaron las fuentes. El tubo roto cruza la avenida Juan B. Justo y pasa sobre el entubamiento del arroyo Maldonado.

Por cuestiones de seguridad, la zona se encuentra vallada. Según informó el móvil de LN+, Juan B. Justo sigue cortada desde Santa Fe hasta Guatemala, calle que fue habilitada recientemente. Asimismo, la retroexcavadora que rompió el caño con una de sus palas continúa en la zona.

Escape de gas en Palermo

En medio de la sorprendente fuga de gas que los bomberos intentaban encapsular con chorros de agua interminables, comenzaron a circular versiones sobre dónde estaba ubicado el tubo dañado. Según Metrogas, y de acuerdo con las normativas regulares para prevenir daños, la empresa concesionaria del servicio había entregado a la contratista del Gobierno los planos con la ubicación exacta de los caños de la red de gas natural que atraviesan la avenida. “De hecho, el último lunes personal de la compañía supervisó in situ el avance de las obras que se estaban realizando con los responsables de la contratista”, aseguraron.

Algunas fuentes ligadas a la obra dijeron que el tubo de media presión se encontraba a 30 centímetros de la superficie; Metrogas, en tanto, informó que se encontraba más abajo, a dos metros de la superficie.