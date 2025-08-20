El alentador mensaje de Franco Colapinto por el debut de Franco Mastantuono en Real Madrid

Aún quedan dos largas semanas para que se reanude la segunda mitad de la temporada de Fórmula 1 tras el summer break y Franco Colapinto aprovechó sus vacaciones para viajar a Madrid, España, y presenciar un momento que ya quedó para la historia: el debut de Franco Mastantuono en Real Madrid con apenas 18 años.

Este martes por la tarde, el piloto de Alpine estuvo presente en el estadio Santiago Bernabéu cuando la joven promesa argentina ingresó a los 22 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Brahim Díaz, en lo que sería finalmente victoria por 1 a 0 de los merengues frente al Osasuna, en el primer partido de La Liga.

A pesar de ser un reconocido seguidor de Boca Juniors, Colapinto no dudó en compartir un video en sus historias de Instagram festejando y dándole aliento al ex-River Plate, que en el último Superclásico le convirtió un golazo de tiro libre al xeneize en el Monumental.

El video que compartió Franco Colapinto por el debut de Franco Mastantuono

“A la cancha pa daleeee”, escribió el piloto de 22 años en su cuenta personal de la mencionada red social en el momento exacto en que Mastantuono daba sus primeros pasos en un partido oficial con el club Merengue.

La primera impresión que dejó el nacido en la ciudad de Azul fue buena y festejada por la hinchada madridista. Durante la entrada en calor la afición ya cantaba su nombre. “¡Franco, Franco, Franco!”, se escuchaba en el Bernabéu.

Franco Mastantuono durante su debut con Real Madrid Antonio Villalba - Real Madrid

El argentino se posicionó adelantado, sobre la banda derecha, e intercambió pases con el francés Kyliam Mbappé (el autor del único gol del encuentro) y con el brasileño Vinicius, dos de las figuras del equipo dirigido por Xavi Alonso. Incluso, tuvo una oportunidad de gol que fue tapada por el arquero de Osasuna, Sergio Herrera.

Por su parte, Colapinto continúa con la preparación para la vuelta al ruedo en el Gran Circo. La primera parada será el domingo 31 de agosto en el Circuito de Zandvoort en el Gran Premio de los Países Bajos, donde intentará conseguir los primeros puntos con la escudería que comanda Flavio Briatore y empezar a asegurarse un asiento para la temporada 2026.