Impactantes imágenes de las lluvias monzónicas y torrenciales que arrasaron Pakistán: hay 700 muertos

Desde finales de junio 695 personas han muerto y un centenar en todo Pakistán en inundaciones repentinas provocadas por lluvias torrenciales monzónicas que derrumbaron casas y edificios.

Solo en la provincia de Jaiber Pajtunjuá se reportaron un total de 358 muertos, más de 200 de ellos en el distrito de Buner, el más afectado. Según la Autoridad Provincial de Gestión de Desastres, entre los fallecidos figuran 30 niños en el último aguacero en el que cayeron 100 milímetros de agua en una hora.

Pakistan bajo agua

En Buner, cayeron más de 150 mm de lluvia en una hora la mañana del viernes. Un aguacero torrencial similar azotó la zona cerca de Gadoon, en las montañas del distrito de Swabi, el lunes.

La provincia de Punjab reportó 582 heridos. La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Pakistán informó que las fuertes lluvias e inundaciones dañaron 2934 viviendas en todo Pakistán, 1009 de ellas completamente destruidas.

El martes la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres informó que envió más material de socorro, como tiendas de campaña, mantas, generadores eléctricos, bombas, medicinas y raciones de comida a las zonas afectadas por las inundaciones.

Pakistán junto con su vecina India es una de las zonas más vulnerables al cambio climático y lluvias monzónicas. Las autoridades alertaron sobre nuevas series de precipitaciones al menos hasta el 10 de septiembre.