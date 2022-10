Imperdibles: estos son los 25 mejores destinos para conocer en 2023, según National Geographic

escuchar

Son varias las experiencias turísticas que se reinventado en el último tiempo: desde viajar en tren a través de los Alpes suizos hasta visitar los templos incas, en Perú. Un grupo de editores globales de National Geographic seleccionó los 25 lugares imperdibles para conocer en 2023, catalogados como “los mejores del mundo” (Best of the World destinations).

El prestigioso sitio de divulgación dividió los lugares recomendados bajo cinco categorías: Naturaleza, Cultura, Familia, Aventura y Comunidad, un concepto que reemplazó al de Sostenibilidad, que se había utilizado el año pasado. Los sitios nombrados se destacan porque se encuentran “a la vanguardia” en distintos aspectos y también porque se encuentran “listos” para explorar.

Los cinco mejores lugares para la cultura

Vía Appia, Italia

La Via Appia, cobró un inusitado interés en el último tiempo. https://www.worldhistory.org/

Se trata de una ruta de 2300 años de antigüedad, que se extiende a lo largo de casi 600 kilómetros desde la capital italiana, Roma, hasta el puerto de Brindisi, en el mar Adriático. La Vía Appia (conocida como Regina Viarum, “la madre de los caminos”) se encuentra en una fase de recuperación por parte del gobierno italiano.

Según National Geographic, las autoridades buscan restaurar los caminos de adoquines, y transformar Apia en una ruta transitable para los turistas modernos. La recomendación adicional es prestarle atención a la famosa cocina italiana. Y en la zona se sugiere degustar un pastel de muzzarella, tomate y bechamel.

Busán, Corea del Sur

Busán, en Corea del Sur, uno de los centros culturales más vibrantes. Giuseppe Milo

Además de ser sede del puerto marítimo más importante de Corea del Sur, Busán tiene varios aspectos por los que sobresale en la cultura asiática. Es la segunda ciudad en importancia del país y alberga desde hace tres décadas uno de los festivales de cine más importantes del continente.

Más de 3 millones de personas residen dentro de sus límites. La ciudad es célebre por sus cervezas artesanales, ya sea de frijoles o lúpulo, pero también por el café. Tiene un conocido estuario, alberga a aves acuáticas en peligro en extensión y un renovado parque construido sobre una antigua base militar estadounidense.

Egipto

El Gran Museo de Egipto mostrará varios tesoros de Tutankamón. Grand Egyptian Museum

A 100 años del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, el interés en Egipto se reavivó. Una sensación que viene de la mano de la apertura del Gran Museo Egipcio (GEM, por sus siglas en inglés) a los pies de las pirámides de Giza. Se trata “el museo perfecto en el entorno perfecto”, según describió Fredrik Hiebert, arqueólogo de la National Geographic Society.

El Museo albergará más de 5000 tesoros del niño rey a lo largo de casi 5 millones de metros cuadrados. Pero, además, incluirá más de 100 mil piezas que recorren toda la historia de la nación. “Muchos de los objetos estaban escondidos en el sótano del Museo de El Cairo”, señaló Hiebert. “Se convertirá en un museo de destino y cambiará la forma en que la gente visita Egipto”, agregó.

El Gran Museo Egipcio recibió el lecho funerario de Tutankamón. Reuters

Charleston, Carolina del Sur

El Museo Internacional Afroamericano, en Charleston. https://iaamuseum.org/

La ciudad más grande del estado de Carolina del Sur, en Estados Unidos, tendrá un atractivo muy importante desde el próximo 21 de enero. En esa fecha abrirá el Museo Internacional Afroamericano, un complejo que recorre historias desgarradores sobre el comercio de esclavos en los siglos XVIII y XIX en la región. Además, la institución también ofrece relatos de triunfos de los sujetos esclavizados y sus aportes culturales a lo largo de las siglos.

Según los historiadores, casi el 90 por ciento de los estadounidenses con raíces afro pueden rastrear algún antepasado en los mercados esclavos de Charleston. Además, las autoridades del museo ofrece la oportunidad a los ciudadanos de ayudarlos a construir su árbol genealógico.

Grutas de Longmen, provincia de Henan, China

Grutas de Longmen, en la provincia de China. Public Domain Pictures

Las grutas de Longmen representan el conjunto de estatuas de piedra más grande del mundo. Declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco, el sitio ha sido escenario en el último tiempo de distintos espectáculos que buscan promover su interés en el siglo XXI. Allí, hay 100 mil figuras del budismo, esculpidas entre los siglos V y VIII d.C, dentro de innumerables cuevas dentro de acantilados de piedra caliza.

National Geographic señaló que los arqueólogos han comenzaron a utilizar impresión 3D para reconstruir las estructuras dañadas. Además, la Universidad Xi’an Jiaotong y la Universidad de Chicago realizan un escaneo digital para crear un mapa 3D del sitio.

Los cinco mejores lugares para la familia

Suiza

Un tren recorre las montañas suizas y ofrece una vista maravillosa del Lago Lucerna. Wikimedia Commons

Viajes únicos en trenes puntuales y espaciosos a través de paisajes deslumbrantes es uno de los principales atractivos que ofrece Suiza. Las clásicas galletas e incluso un tour de chocolate al estilo Wonka conforma un atractivo muy interesante para las familias.

Sobresale el viaje que cruza el famoso lago de la ciudad de Lucerna y que se inicia en un barco de vapor. La Swiss Family Card ofrece un pase de tren que permite que cualquier persona menor de 16 años viaje gratis o con un 50 por ciento de descuento. “El pase es conveniente y permite la exploración por capricho”, afirma Heather Greenwood Davis, experta en viajes familiares.

Colombia

El Parque Nacional Tayrona, en Colombia, alberga casi 300 aves. Flikr

Colombia es el refugio más rico de aves del mundo. Más de 1900 de tipos diferentes viven en la región. Se trata del 20 por ciento del total de especies en el planeta. Para los turistas es muy conocido, el sendero norte del país.

La Sierra Nevada de Santa Marta, la cadena montañosa costera más alta del planeta; la Sierra de Perijá; y el Parque Nacional Tayrona son algunos de los sitios más recomendados. Los visitantes pueden observar especies como el quetzal moñudo, la cotorra de Santa Marta y la pava ala de hoz.

San Francisco, California, Estados Unidos

El Golden Gate, visto desde el Presidio, un atractivo en San Francisco. Guillaume Paumier www.gpaumier.org

La ciudad de San Francisco ofrece una combinación entre el urbanismo y la naturaleza. El paseo Crosstown Trail serpentea en diagonal, desde Candlestick Point hasta su extremo noroeste en Lands End, con jardines, colinas y calles urbanas.

“Es posible que te encuentres con vecinos que se jactan de sus árboles frutales y arrancan manzanas rosadas para compartir”, escribe Chaney Kwak, quien ha recorrido el sendero. El camino bordea el Presidio, un puesto militar convertido en parque nacional que, entre otras vistas, ofrece una imagen espléndida del puente Golden Gate.

Manchester, Reino Unido

Manchester es sede de la biblioteca pública más visitada del Reino Unido. Wikimedia Commons

Manchester, en el Reino Unido, tendrá un año activo en 2023. El espacio cultural Factory International abrirá sus puertas el próximo año en el marco de fuertes expectativas. El complejo, que tuvo una inversión millonaria, se convertirá en la sede del Festival Internacional de Manchester. El distrito consolidará así su imagen vinculada al arte bienal, el teatro y la música.

Además, en 2023 abre el Museo de Manchester tras una profunda etapa de renovación. Habrá nuevas galerías enfocadas en la cultura china, del sur de Asia y de Asia británica y una “Galería de pertenencia” inclusiva que muestra la cooperación entre humanos, plantes y animales. Presenciar un partido del Manchester United, en caso de conseguir una entrada, o recorrer el museo del club, son otras de las actividades recomendadas.

Trinidad y Tobago

Trinidad y Tobado conserva varias especies de torturas en peligro de extinción. Wikimedia commons

Trinidad y Tobado es la meca del turismo de tortugas. La nación caribeña alberga cinco tipos de tortugas marinas, bobas, verdes, laúd, carey y golfinas. En la temporada de anidación de marzo a agosto, se estima que se acumulan entre 6.000 y 10.000 tortugas en las costas del país. La playa Grand Riviere, en la costa norte, es el sitio por excelencia.

Según National Geographic, las excursiones de observación dirigidas por guías aprobados generan recursos para ayudar a salvar a estas criaturas, que están bajo el ataque del cambio climático, la pérdida de hábitat y la contaminación plástica.

Los cinco mejores lugares para la aventura

Utah, Estados Unidos

Parque Natural Zion, en Utah. Flickr

En Utah existen cinco parques nacionales y ocho monumentos nacionales. Su presencia en el listado era ineludible. Más aún con el renovado programa del estado para tratar de reorientar el turismo que busca promover nuevas iniciativas en el estado.

El Parque Nacional Zion se destaca por sus cañones angostos y sus grandes acantilados. Las autoridades buscan que los cinco millones de turistas anuales que llegan a través de su entrada sur tenga otras alternativas. Nuevos senderos para ciclismo de montaña y otros tanto para caminatas son algunas de las acciones en marcha.

Choquequirao, Perú

Las terrazas decoradas con llamas, símbolo de Choquequirao. Foto: Luis Agote

Choquequirao en lengua indígena quechua quiere decir “cuna de oro”. Se trata de la ciudad hermana menos visitada de Machu Picchu. El sitio está reservado para los resistentes. Se encuentra a casi 1000 metros entre los picos de los Andes y la selva. Para llegar, se debe recorrer a pie unos 30 kilómetros zigzagueando por senderos vertiginosos.

Entre las características más intrigantes de la ciudad antigua se encuentra las terrazas decoradas con llamas. Dos docenas de imágenes de llamas de tamaño casi natural que caen en cascada por la cara de una serie de empinadas terrazas sobresalen en un entorno único.

Alpes austríacos

La región austríaca de Carintia, Austria. Wikimedia Commons

Llamada “Bergsteigerdörfer”, o los “pueblos montañosos”, una red de pueblos de los Alpes incentiva el turismo en las pequeñas comunidades de la región. La cadena se concentra en los estados del oeste de Austria, incluidos Tirol y Carintia, con ciudades miembro adicionales en Suiza, Alemania, Italia y Eslovenia.

A los viajeros de aventura se les ofrece distintas actividades como trekking, ciclismo y escalada de montaña. Tampoco faltan los deportes de invierno como el esquí de fondo o la escalada sobre hielo. Apelamos a las personas que desean una experiencia alpina más auténtica”, sostuvo Barbara Reitler de la Asociación Alpina de Austria.

Parque Nacional Revillagigedo, México

Parque Nacional Revillagigedo, México Wikimedia Commons

Es conocido como las “Galápagos de México”. Se encuentra a casi 500 kilómetros del extremo sur de la Península Sur de la Baja California. Es la reserva marina protegida más grande con más de 90 mil kilómetros cuadrados. El parque da refugio a una fauna marina tropical muy diversa, desde tiburones martillo hasta ballenas jorobadas.

El sitio es el único en el que los turistas pueden tener una interacción íntima con mantas oceánicas gigantes. El complejo limita la cantidad de botes y buzos diariamente para evitar molestar a los animales. National Geographic recomienda la práctica de esnórquel entre leones marinos.

Nueva Zelanda

The Queenstown trail, uno de las experiencias impulsadas en Nueva Zelanda. NewZealand.com

Este país de Oceanía es conocido por muchos como la capital de aventuras. Para el 2023, ya lejos de la pandemia, en el suroeste de la Isla Sur de Nueva Zelanda, Queenstown apuesta fuerte a consolidar su relación con el turismo al aire libre. Alrededor de 15,000 habitantes llegan a sus instalaciones para esquiar, pero también para hacer caminatas.

Una ruta ciclista de casi 130 kilómetros llamada The Queenstown Trail despierta la mayor emoción al unir los paisajes más emblemáticos de la región. Esta ruta forma parte de un proyecto que busca completar para 2025 una red de carriles y senderos para bicicletas recreativos y de traslado que conectarán los lugares de trabajo, las escuelas y otros espacios urbanos.

Los cinco mejores lugares para la naturaleza

Las Islas Azores

Una manada de cachalotes interactúa cerca de las islas Azores. Wikimedia C

Esta cadena de islas volcánicas, que lucha por asegurar su futuro, alienta un turismo sostenible. El archipiélago fue el primero del mundo en ser certificado por EarthCheck, una entidad líder del turismo ecológico. Cuatro de las nueve islas que la conforman son reservas de biosfera de la Unes. El sitio es un oasis para 28 especies de ballenas y delfines.

Las Azores son una región autónoma de Portugal que busca innovar. “Tienen una visión unificada de la sostenibilidad. Saben que necesitan [proteger] su entorno único, para permanecer igual incluso cuando ocurren cambios”, la exploradora de National Geographic Miriam Cuesta García.

Parque Nacional Big Bend, Texas, Estados Unidos

Parque Nacional Big Bend, Texas, Estados Unidos. Wikimedia Commons

El Parque Nacional Big Bend da refugio a más especies de cactus que cualquier otro parque en los Estados Unidos, así como aves como los correcaminos y las oropéndolas amarillas, y mamíferos como la jabalina. El escritor Robert Draper, colaborador de The National Geographic, indicó que solo 400,000 personas lo visitaron antes de la pandemia, casi 10 veces menos que los que recibió Yellowstone.

La vida y la fauna silvestre en esta zona desértica tiene cierto encanto. “Te recuerdan que la vida es al mismo tiempo preciosa y donde menos esperas encontrarla”, escribe Draper. El Río Grande forma una frontera entre México y el parque Big Bend, que es atravesada por la mezcla de la cultura mexicana y estadounidense a través de los distintas comunidades originarias que la habitan.

Botswana

Botswana, África. Mariana Eliano - Lugares

Botswana, en el este de África, enfrenta en sus parques nacionales la caza furtiva y el turismo excesivo. Sin embargo, distintas iniciativas buscan ayudar a hacer frente a la presión que sufre la zona.

Uno de los lugares sobresalientes es Tuli Block, un desierto en la frontera este que da refugio a leopardos, hienas marrones y manchadas, y una gran población de elefantes. La organización holandesa Smart Parks desarrolló sensores de baja potencia que alerta sobre la presencia de cazadores furtivos. Además, se ha empezado a alentar el turismo en pequeños poblados del interior.

Eslovenia

La Ruta Gourmet ciclística de Eslovenia recorre varios destinos en diez días. www.slovenia-green.si

Eslovenia creó una ruta ciclista gourmet en Europa del Este. Se trata de 11 días y 10 destinos. El proyecto forma parte de una serie de los recorridos ecológicos que el país ha preparado para los visitantes en el marco de su “Esquema Berde.

“Los ciclistas pueden llegar a muchos [campos] remotos para descubrir que cada pasto [de vaca] producirá un queso único”, afirmó Jan Klovara, desarrollador del proyecto a National Geographic.

Las Tierras Altas de Escocia, Reino Unido

La reserva Alladale Wilderness, en Escocia. Geograph.org.uk

Las Tierras Altas escocesas se han ganado una reconocida fama por su belleza austera a partir de paisajes fascinantes en los que la presencia de las ovejas han incidido. Sin embargo, la tala y el pastoreo han devastado su ecosistema. La organización sin fines de lucro Trees for Life impulsa un centro de concientización para la reconstrucción de la biodiversidad en la zona.

Particularmente, la Reserva Silvestre Alladale ejecuta un programa de reproducción para reintroducir al gato salvaje escocés nativo y tiene un plan a más largo plazo para traer de vuelta a los lobos. A su vez, otro programa llamado Affric Higlands busca restaurar 200.000 kilómetros desde el lago Ness hasta la costa oeste.

Los cinco mejores lugares para la comunidad

Laos

Norte de Laos: aldeanos de Mong Keaw.

Este país del sudeste asiático conocido por sus vistas verde esmeralda del río Mekong superior tuvo en 2021 el impulso de un tren bala construido y financiado por China, que recorre todo el país. El Lane Xang es un antiguo nombre laosiano que significa “reino de un millón de elefantes”. La ruta del tren atraviesa 75 túneles y 167 puentes antes de terminar en la capital del país.

Con Lane Xang, los habitantes del país pueden explorar con mayor facilidad el patrimonio multifacético de su territorio. Esa facilidad incluye la antigua capital imperial Luang Prabang, un sitio que integra el Patrimonio Mundial de la Unesco. El tren promueve así el turismo de los países vecinos pero también a nivel intrarregional.

Islas del Dodecaneso, Grecia

El monte Profitis Ilias en Kharpatos, Grecia. Wikimedia Commons

Este conjunto de islas griegas frente a la costa turca tienen un encanto seductor grabado en su historia rocosa pero también luchadora. Según aporta National Geographic, conquistadores, romanos, otomanos e italianos, dejaron sus huellas en gran parte de la cultura desde la arquitectura hasta la comida. Los nuevos visitantes llegan a estas tierras en busca de selfies.

Sin embargo, estas islas deben equilibrar la necesidad económica del turismo con el impacto ambiental. Mientras la escasez de agua potable y la capacidad limitada de reciclaje plantean desafíos en Kharpatos, la isla menos conocida del conjunto, las más famosas, Mykonos y Santorini, lidian con una gran afluencia de turismo. En ese marco, hay distintos proyectos que buscan incorporar a la población local para implementar nuevas experiencias amigables con el entorno.

Ghana

Monumento al presidente Nkrumah Kwame en Accra, Ghana MaxPixel's contributors - https://www.maxpixel.net/photo-2781373

Antes de la pandemia, el presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo, había invitado a las personas con ascendencia africana a visitar su territorio para explorar sus raíces y conectarse con sus ciudadanos. Con la apertura del último tiempo, un gran flujo de turistas se hizo eco de esa propuesta. Influencers y viajeros famosos señalaron lo difícil que representa encontrarse con los restos físicos del comercio de esclavos a lo largo de la costa de ese país.

Melissa Bunni Elian, becaria de fotografía de National Geographic, destacó el “fuerte espíritu panafricano” que se siente en el país. Además de la música, la artista rescata la importancia del diseño. “Siempre hay algo brillante, ruidoso o colorido. [Los ghaneses] tienen formas muy distintas de armar las cosas”, sostuvo.

Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos

Milwaukee, Wisconsin, uno de los sitios recomendados por National Geographic. Wikimedia Commons

La ciudad más grande de Wisconsin se prepara para el 2023. La construcción de paseos junto al río a lo largo de sus tres vías fluviales. A su vez el concurrido Deer District, que se eleva desde un antiguo campo de lotes baldíos, es escenario de edificio de hoteles y salas de conciertos.

La ciudad, que tiene a los Buks, equipo ganador de la NBA, posee a la cerveza artesanal como uno de sus atractivos más importantes. La navegación en kayak que desemboca en un histórico vecindario o un recorrido por el Museo de Arte cerca del lago Michigan son recomendaciones dadas a los turistas.

Alberta, Canadá

Alberta, en Canadá, lidera el turismo indígena. Painted Warriors

En la provincia canadiense de Alberta, en la zona de las Montañas Rocosas, hay un replanteamiento de cómo se cuentan las historias indígenas en Norteamérica, en particular de los pueblos cree y mohawk. Brenda Holder, una guía cree/iroquesa que guía a los visitantes en caminatas y talleres en los bosques cerca de Sundre, señala que muchos turistas eligen el lugar para “reenfocarse”.

Los sitios aborígenes de Alberta ofrecen piedras de toque en el pasado preeuropeo. Además, Alberta se destaca por los grabados rupestres y las pinturas que quedan en las formaciones de arenisca y las agujas de roca de Writing-on-Stone/Áísínai’pi, un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en las praderas de pastizales altos del valle del río Milk.

LA NACION