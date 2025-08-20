Impresionante accidente en EE.UU.: comían en un restaurante, una camioneta los arrolló y casi graban su propia muerte

Una pareja de influencers sobrevivió a un hecho impensado en el restaurante CuVee’s Culinary Creations, ubicado en Houston, Texas.

Los “foodies”, Patrick Blackwood y Nina Santiago, casi graban su propia muerte. Apenas habían dado un mordisco a una hamburguesa de salmón cuando una camioneta se estrelló contra la ventana del local en el que se encontraban, próxima a la mesa en la que estaban sentados.

Influencers

Toda la secuencia del accidente quedó registrada en un video subido a su canal de YouTube. En las imágenes difundidas por LN+, se ve cómo los platos vuelan por el aire, y el vidrio estalla en pedazos y cae sobre ellos. Al fondo, se percibe a todo el personal del local paralizado y en estado de shock mirando a la pareja en el piso con cortes en los brazos y en la cara.

Los dos fueron trasladados de inmediato a un hospital, donde recibieron atención médica. Luego, en su canal de Youtube, los influencers compartieron sus reflexiones sobre el accidente y tratamiento médico.

Las autoridades de Houston aún investigan las causas del siniestro vial y aún se desconoce el estado de salud del conductor de la camioneta.