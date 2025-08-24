Incautan en Ecuador material explosivos para ejecutar atentados en Colombia
La Policía detuvo en la frontera a un camión que transportaba emulsión explosiva y cordón detonante; dos personas fueron detenidas
- 3 minutos de lectura'
QUITO.- Ecuador decomisó un “significativo cargamento” de material explosivo que era transportado desde la frontera con Perú hacia Colombia para ser utilizado en “actos terroristas”, informó hoy la Policía.
Colombia atraviesa su peor crisis de violencia en una década por la arremetida de guerrilleros y mafias que lucran de las ganancias del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal. El jueves, dos ataques de grupos rebeldes dejaron 19 muertos y más de 60 heridos, entre civiles y uniformados.
🔴#URGENTE ||— Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) August 24, 2025
IDENTIFICAMOS MATERIAL EXPLOSIVO QUE PRETENDÍA SER UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTOS TERRORISTAS EN #COLOMBIA #PolicíaEcuador mediante un operativo de control aprehendió a 2 ciudadanos, quienes se movilizaban en un vehículo tipo camión transportando material… pic.twitter.com/PisfUC8yu3
La Policía ecuatoriana señaló por la red social X que incautó 3750 cartuchos de emulsión explosiva y 25.0000 metros de cordón detonante en un operativo en la frontera entre los dos países, que dejó dos ecuatorianos detenidos.
“Identificamos material explosivo que pretendía ser utilizado para la ejecución de actos terroristas en Colombia” por parte de “grupos armados”, expresó.
La institución tildó en un comunicado de “significativo” al cargamento de explosivos, que era transportado en un camión que partió de la provincia costera de El Oro (suroeste y limítrofe con Perú) hacia la andina de Carchi (norte y fronteriza con Colombia), donde se realizó la operación denominada “Victoria”.
Los detenidos son un hombre y una mujer, identificados como Luis Aníbal Ch. B. y Karla Esmeralda Ch. P., quienes transportaban el material envuelto en bolsas de plástico y sacos de nylon a bordo de un pequeño camión, según imágenes difundidas.
Explosivos ocultos
La Policía ecuatoriana halló el contrabando de explosivos en un control rutinario en la localidad de San Gabriel.
“Los hechos se suscitaron mientras personal policial realizaba controles preventivos, cuando, mediante técnicas de perfilamiento detuvieron un camión”, dijo la fuerza de seguridad.
“Tras un registro exhaustivo, se descubrió que el vehículo transportaba una gran cantidad de explosivos ocultos”, añadió la Policía en su comunicado.
El jueves, en Colombia, un camión bomba explotó frente a la escuela de aviación militar de Cali, la tercera ciudad más poblada del país, dejando seis civiles fallecidos y más de 60 personas heridas.
Ese mismo día, un helicóptero policial fue derribado al ser atacado con un dron y rifles en el departamento de Antioquia, provocando la muerte de 13 agentes y heridas a otros.
Las autoridades atribuyen los ataques a dos disidencias de las FARC, enfrentadas entre sí, que rechazaron el acuerdo de paz firmado en 2016 con el grueso de esa guerrilla.
Anteayer, dos miembros del insurgente Frente Jaime Martínez -adscrito al Estado Mayor Central (EMC)- detenidos tras el ataque con camión bomba fueron acusados por la Fiscalía colombiana del presunto delito de homicidio agravado, con hasta 50 años de prisión.
Agencias AP y AFP
Otras noticias de Ecuador
Renunció al sueño americano. Es ecuatoriana, decidió irse de EE.UU. y pagó una fortuna en contenedores de mudanza
¿Cómo identificarlo? El té relajante que EE.UU., México y Ecuador retiran del mercado por un problema con sus ingredientes
Sabor migrante. La tienda latina que es un rincón ecuatoriano en Nueva York
- 1
¿Está pensando Trump en una acción militar contra Venezuela con su imponente despliegue de barcos de guerra en el Caribe?
- 2
Joseph Lister, el cirujano que tuvo la idea de desinfectarse las manos e inspiró a los creadores de Listerine
- 3
Las potencias se desafían en el espacio y alertan sobre los alcances de las guerras del futuro
- 4
España sufrió este año su peor ola de calor “desde que existen registros”: más de 1100 muertos e incendios devastadores