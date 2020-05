Myka Stauffer junto al pequeño Huxlex, a quien decidió entregar a otra familia por las dificultades que le implicaba tenerlo consigo y ocuparse de sus necesidades Crédito: Captura de YouTube

La youtuber de Ohio , Estados Unidos, Myka Stauffer y su esposo James adoptaron, casi tres años atrás, al pequeño Huxley en China. Habituada a dar consejos sobre maternidad a sus 700.000 seguidores en la plataforma de videos y a compartir las vivencias con sus hijos -tenía cuatro antes de esta adopción-, la mujer indignó a todos al informar que había "reubicado" a Huxley porque tenía autismo y no podían lidiar con eso.

A través de un video de unos siete minutos, donde Stuffer y su esposo James están sentados al borde de una cama matrimonial, ambos dieron la noticia a sus seguidores. "Este es por lejos el video más duro que tuvimos que hacer James y yo", arrancó la youtuber con una voz aparentemente quebrada.

Luego contó que habían "reubicado" a su hiijo Huxley. La youtuber había hecho varios videos con el niño antes de tomar esta reprobable decisión: desde el momento de su adopción en China hasta la integración del bebé a sus cuatro hermanos, hijos biológicos de la pareja.

"Una vez que Huxley llegó a casa, había muchas más necesidades especiales de las que no éramos conscientes, y que no nos dijeron", contó James, también en apariencia compungido en la grabación.

Myka y James tienen otros cuatro hijos y ella da apuntes sobre maternidad y muestra todas sus vivencias con sus pequeños en la plataforma YouTube Crédito: Captura de YouTube

El hombre continuó con sus explicaciones y dijo que los comentarios médicos sobre la situación de Huxley le plantearon un desafío grande a la pareja. "Para nosotros, ha sido muy difícil escuchar a los profesionales médicos, muchos de sus comentarios y cosas que han sido complicadas", dijo.

Luego agregó que ellos sienten que hicieron todo lo posible para ayudar a Huxley, pero que sienten que ya no podían hacer más. "Nunca hemos querido estar en esta posición. Hemos estado tratando de satisfacer sus necesidades y ayudarlo lo más posible. Realmente lo amamos", agregó.

Myka también insistió en que la pareja amaba al pequeño Huxley. "No hay un gramo de nuestro cuerpo que no ame a Huxley con todo nuestro ser. No hubo un minuto en que no me esforcé al máximo y creo que lo que Jim está tratando de decir es que después de múltiples evaluaciones, numerosos profesionales médicos han sentido que necesitaba un ajuste diferente y que por sus necesidades médicas, él necesitaba más ".

La youtuber y su marido explicaron la decisión de "reubicar" a su pequeño hijo adoptado en China a través de un video en el que se uestran compungidos Crédito: Captura de YouTube

Indignación

Huxley fue adoptado en el año 2017, y el diagnóstico al que habrían arribado los médicos, según la cadena E! News fue un nivel tres de la condición del espectro autista, que conlleva algunos retrasos en el desarrollo.

La youtuber indicó que luego de una búsqueda que les llevó unos cuatro meses, Huxley por fin había encontrado a su "familia para siempre". "El está prosperando y muy feliz, le va muy bien. Su nueva madre tiene entrenamiento médico y profesional y encaja muy bien con él", explicó.

Luego, Stauffer agregó que se siente mal como madre porque ellos dos le han "fallado completamente a su hijo". "¿Me siento un fracaso como madre? -se preguntó la mujer-. Como 500 por ciento". Pero luego explicó también en el video lo "duro que había sido el tiempo que tuvieron a Huxley.

Luego de ver el video, sus seguidores y los que no lo eran expresaron su indignación contra la pareja por la decisión de "reubicar" al niño cuando descubrieron que tenía algunos problemas relacionados con su desarrollo. Algunos señalaron que trató al niño como si fuera otra mascota, y otros se preguntaron si con sus hijos biológicos la pareja hubiera hecho lo mismo.

Al parecer ajena al debate y la desilusión que despertó en sus seguidores, la youtuber ya quitó a Huxley de su perfil del canal de YouTube, donde se define a sí misma como "madre de cuatro hijos y casada con mi mejor amigo".