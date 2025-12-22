Lo abandonaron en una estación de servicio, estuvo a punto de morir de hambre, pero lo salvó un policía

Las historias de rescate de animales pueden darse en múltiples contextos. Un policía en Detroit, Michigan, se detuvo una mañana en una estación de servicio y halló un cachorro pit bull blanco y marrón, que estaba muy enfermo y comiendo de la basura junto a un contenedor. A partir de ese encuentro, se daría una historia de amor que terminó con un final feliz para el pobre perrito.

Liz Haack, técnica veterinaria, relató a The Dodo que el animal estaba “completamente solo” cuando lo encontraron y estaba al borde de la inanición extrema. Sin embargo, la compasión por el cachorro fue inmediata y el rescate se activó. “Había hecho bastante frío y no había otros perros cerca, así que el agente recogió al cachorro y lo puso en una caja”, explicó Haack. El policía llevó al perro al trabajo y un compañero voluntario de rescate contactó urgentemente a la organización Rebel Dogs Detroit.

El perro fue rescatado de inmediato debido a su mal estado de salud (Foto: The Dodo)

Los rescatistas acogieron al perro y lo llamaron Joey. Publicaron sus fotos en redes sociales para buscarle un hogar fijo o temporal. Haack, cofundadora de Colony Cat Club Detroit, una ONG dedicada a felinos, vio la imagen y sintió una profunda conexión. “Vi la publicación y algo me hizo decidir inmediatamente intervenir para llevarlo”, afirmó. Su solicitud como hogar de tránsito fue aprobada rápidamente.

Haack fue al refugio a recoger a Joey y la conexión fue instantánea. “Era incluso más pequeño de lo que imaginaba...”, confesó Haack. Joey pesaba 1.3 kilos y tenía unas cinco semanas. “Casi lloré cuando lo sostuve por primera vez porque lo único que quería era amar y proteger a esta pequeña y diminuta criatura que sufría”, aseguró.

Cuando lo llevo a su hogar, el estado de salud del perro era delicado. “Llevamos a Joey a casa y estaba bastante claro que no habría durado mucho más si se hubiera quedado afuera solo”, describió Haack. El cachorro “era puro hueso y tenía el vientre hinchado por el hambre y los gusanos, estaba deshidratado y con frío”, explicó.

La experiencia de Haack fue crucial. Lo desparasitó, lo hidrató, le ofreció comidas pequeñas y frecuentes, y lo mantuvo abrigado. Pese a su debilidad, Joey comenzó a mejorar. “Al principio estaba débil, pero se animó después de la comida y el agua”, señaló la dueña de su hogar de tránsito.

Joey se adaptó rápidamente a la familia de Liz (Foto: The Dodo)

Con el paso de las semanas, Joey se transformó. Recuperó peso, se volvió cariñoso y entabló una amistad con el golden retriever de Liz. Recuperado, el refugio lo consideró listo para la adopción. Sin embargo, ante la llegada de un posible adoptante, Haack comprendió que no podía dejarlo ir.

“Pasé todo el día llorando y luego le dije al refugio que quería adoptarlo oficialmente, ya que no podía imaginar la vida sin él”, reveló Haack. La presencia de Joey había enriquecido la vida de todos. Liz formalizó la adopción, sin arrepentimiento alguno, y en la actualidad ya celebraron el primer aniversario de su rescate.

El perro vive una vida feliz junto a su dueña (Foto: The Dodo)

El pasado de Joey sigue siendo un misterio. Su sufrimiento quedó atrás gracias al policía que lo encontró y al amor incondicional de Haack. “Nuestro objetivo siempre fue darle una vida que le ayude a olvidar lo que le pasó cuando era un bebé, y no parece tener ningún trauma de su pasado”, afirmó Haack. “Salió todo mejor de lo que imaginábamos”, concluyó.