Fue a tirar la basura, escuchó que algo se movía dentro y al ver quién estaba ahí se quedó sin palabras

Las historias de amor entre humanos y mascotas pueden comenzar de las maneras más inesperadas. Un paseo por el Parque Pacific Spirit de Vancouver, Canadá, se transformó en un hallazgo impactante para Terry Sparrow y su esposa Krista Brisk. Cuando el hombre se dirigió a tirar un chicle a la basura, notó un movimiento extraño en un cesto de residuos que lo inquietó. Pensó que se trata de un animal silvestre, pero al mirar más cerca, descubrió la verdad: un perro caniche toy, de color marrón, estaba abandonado y vulnerable bajo los desechos.

“Es desgarrador, y me alegro de que estuviéramos allí”, afirmó Sparrow a North Shore News. “Todavía estoy en shock. ¿Quién tiraría a un perro tan hermoso en un tacho de basura?”, se preguntó el hombre, sin poder entender lo que estaba viendo frente a sus ojos. Conmovidos, Brisk y Sparrow rescataron al cachorro y buscaron ayuda. Contactaron a Laurie Schildt, una reconocida rescatista local, quien aceptó acogerlo y organizar su cuidado.

Schildt, impactada, no dudó en responder ante el llamado desesperado de la pareja. “Me rompió el corazón y me enfureció”, dijo a The Dodo. “Sabía que tenía que hacer todo lo que estuviera en mi poder para ayudarlo”, sostuvo la especialista y nombró al perro Oscar, en un divertido guiño a “El Gruñón”, el reconocido personaje de Plaza Sésamo que vivía en un basurero. El perro tenía su origen en un cesto de residuos, por lo que Laurie se tomó con humor su historia de resiliencia.

Oscar recibió una segunda oportunidad gracias a los rescatistas (Foto: The Dodo)

Veterinarios de la clínica Canada West Veterinary Specialists examinaron a Oscar y revelaron que el pobre animalito tenía lesiones graves: costillas rotas, una pata fracturada y cadera dislocada. El pronóstico era positivo para el resistente perro, pero el camino sería largo, con cirugías y rehabilitación, advirtieron los profesionales. Schildt, comprometida, no dudó en emprender ese camino y prometió acompañar al perro en todo momento.

Desde su llegada al hogar temporal de Schildt, Oscar mostró gran adaptación y carácter cariñoso. “Oscar se adaptó maravillosamente a mi casa”, comentó Schildt. “Es un perro muy cariñoso, y me impresiona cada día por lo resistente que es, especialmente por todo lo que ha pasado”, agregó la rescatista.

La conmovedora historia resonó en la comunidad y en las redes sociales, y muchas personas donaron miles de dólares para su atención médica y para su proceso de recuperación. Schildt agradeció el apoyo y destacó la generosidad de los veterinarios al cubrir parte de los gastos de las facturas que tenía el perrito.

El perro logró emprender un camino de recuperación de su salud (Foto: The Dodo)

La travesía del perro, de un cruel abandono a futuro prometedor, culminó de la mejor forma, ya que su cuidadora decidió darle un hogar permanente: “Decidí adoptar a Oscar, así que su vida futura estará llena de amor y felicidad”, anunció. Esta adopción le asegurará a Oscar nunca más sentir miedo ni pasar por una experiencia tan traumática como estar en la basura. Ahora podrá gozar de una casa y el afecto de una familia.

“Estoy enamorada de este pequeño. Realmente me robó el corazón. Espero con ansias nuestro futuro juntos con mi manada”, concluyó Laurie para culminar esta historia de resiliencia, compasión y esperanza.