El hombre vietnamita no se corta el pelo desde los 12 años.

Nguyen Van Chien vive en Vietnam, tiene 92 años y una particularidad: no se corta el pelo desde que tenía 12 años. Ahora tiene una trenza de más de cinco metros que pesa dos kilos y medio.

"Creo que si me corto el pelo ahora me moriré. Lo veo así y no me atrevo a cambiar nada, ni siquiera peinarlo. Sólo lo cuido, lo cubro con un pañuelo para mantenerlo seco limpio y bonito", le explicó Nguyen a un medio local.

A pesar de los 80 años que lleva sin cortarlo, el pelo todavía mantiene colores de su juventud, solo se pueden ver canas en las raíces. Más allá de la incomodidad que puede producir tener casi tres kilos de pelo en la cabeza, Nguyen lleva una vida normal y tranquila, realiza caminatas diarias y rituales religiosos.