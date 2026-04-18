Trump dice que Irán no puede “chantajear” a EE.UU. con Ormuz y que espera definiciones para el final del día

Pese al nuevo bloqueo en el estrecho de Ormuz impuesto por Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las conversaciones con el régimen islámico “van bien” y que espera definiciones para “el final del día”, desestimando así la embestida de Teherán. “Se puso un poco astuto”, ironizó.

“Estamos hablando con ellos. Querían cerrar el estrecho otra vez, ya saben, como han venido haciendo durante años, y no pueden chantajearnos”, afirmó Trump durante un evento en la Casa Blanca.

Las declaraciones del mandatario republicano se dan en medio de los bloqueos contrapuestos en el estrecho de Ormuz. Mientras que estados Unidos siguió adelante con su campaña para aislar los puertos iraníes, Teherán anunció un nuevo cierre de la vía marítima y durante la jornada disparó contra dos barcos que intentaron pasar.

Este sábado, el mando militar conjunto del país manifestó que “el control del estrecho de Ormuz volvió a su estado anterior, bajo una estricta gestión y control de las fuerzas armadas”. Advirtió además que seguirá prohibiendo el tránsito por el paso mientras continúe el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes.

La presión sobre Ormuz se da en medio de la tregua impulsada por Estados Unidos con Irán, cuyo plazo vence el 22 de abril. Entre las condiciones para sostener el cese del fuego figuraba la apertura del paso marítimo. Aunque Teherán avanzó inicialmente en esa dirección, la decisión de la administración Trump de mantener su propio bloqueo a buques iraníes hasta alcanzar un acuerdo con Washington -incluido el programa nuclear- derivó en la marcha atrás del régimen.

Por su parte, el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán,Saed Khatibzadeh, dijo que “los estadounidenses no pueden imponer su voluntad y poner bajo sitio a Irán mientras Irán, con buenas intenciones, intenta facilitar el paso seguro por el estrecho de Ormuz”.

En esa misma línea, marcó que no hay fecha fijada para la próxima ronda de conversaciones entre Irán y Estados Unidos, cuyo presidente, dijo “tuitea y habla mucho”.

¿Nueva ronda de negociaciones?

Las nuevas declaraciones de Trump vuelven abrir un interrogante sobre el curso de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos aún abiertas.

Por su parte, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán declaró en un comunicado que el jefe del ejército paquistaní, actuando como intermediario, presentó una serie de propuestas por parte de Estados Unidos a Irán durante su reciente visita a Teherán, y que estas aún se encuentran en estudio.

Sin embargo, no se reveló el contenido de las propuestas. El consejo sostuvo, además, que Irán aún no ha respondido, pero que para continuar las conversaciones sería necesario que Estados Unidos abandonara sus “exigencias excesivas y ajustara sus peticiones a la realidad sobre el terreno”.

También afirmó que Irán mantendrá el control total del tráfico a través del estrecho de Ormuz hasta que “la guerra termine por completo y se logre una paz duradera en la región”, y agregó que recopilará información detallada sobre los buques que transiten por la zona, emitirá certificados de tránsito e impondrá peajes.

En esa misma línea, desde Iran apuntaron contra el bloqueo naval estadounidense, el cual calificaron de una violación del alto el fuego y volvieron a aclara que no se reabriría el estrecho de Ormuz hasta que se levantara.

Agencia AFP y AP