Irán advierte que un ataque contra su líder será considerado un acto de guerra: la cifra de muertos supera los 5000

TEHERÁN.– El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, advirtió este domingo que cualquier ataque estadounidense contra el líder supremo del país, el ayatollah Ali Khamenei, será considerado una declaración de guerra y provocaría una “dura respuesta” de Teherán, después de que un funcionario iraní en la región informó que al menos 5000 personas, incluidos unos 500 agentes de seguridad, habían muerto en las protestas a nivel nacional.

“Un ataque contra el gran líder de nuestro país equivaldría a una guerra total contra la nación iraní”, apuntó Pezeshkian en un mensaje en la red X, en lo que parece ser una respuesta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien declaró que llegó el momento de buscar un nuevo líder para Irán.

La declaración del presidente de Irán ante una posible agresión al ayatollah

Las protestas en Irán, que estallaron el mes pasado en el Gran Bazar de Teherán por reclamos económicos, rápidamente se tornaron políticas y se extendieron a todo el país, atrayendo a participantes de todas las generaciones y grupos sociales (comerciantes, estudiantes, hombres y mujeres, pobres y ricos) que piden el fin del régimen clerical.

Trump amenazó repetidamente con intervenir si los manifestantes siguen siendo asesinados en las calles o ejecutados. En una entrevista con Politico, el sábado, declaró: “Es hora de buscar un nuevo liderazgo en Irán”.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian Getty Images

El régimen indicó el domingo que podría seguir adelante con la ejecución de personas detenidas durante los disturbios y, con sus gobernantes clericales enfrentando una creciente presión internacional por los disturbios más sangrientos desde la revolución islámica de 1979, está tratando de disuadir a Trump de su intervención.

Las protestas disminuyeron la semana pasada tras una violenta represión.

La organización estadounidense de derechos humanos Hrana anunció el sábado que el número de muertos ascendía a 3308, con otros 4382 casos bajo revisión. Añadió que había confirmado más de 24.000 arrestos.

“Terroristas y alborotadores”

El viernes, Trump agradeció a los líderes de Teherán en una publicación en redes sociales, afirmando que habían cancelado las ejecuciones programadas de 800 personas. El mandatario ha desplegado efectivos militares estadounidenses en la región, aunque no ha especificado qué medidas tomará.

Trump agradeció al régimen iraní por detener las ejecuciones

Un día después, el líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei, calificó a Trump de “criminal” y reconoció “varias miles de muertes”, que atribuyó a “terroristas y alborotadores” vinculados a Estados Unidos e Israel.

El poder judicial de Irán indicó que las ejecuciones podrían seguir adelante. “Una serie de acciones han sido identificadas como Mohareb, que se encuentra entre los castigos islámicos más severos”, dijo el vocero judicial iraní, Asghar Jahangir, en una conferencia de prensa el domingo. Mohareb es un término legal islámico que significa hacer la guerra contra Dios, se castiga con la muerte según la ley iraní.

El funcionario iraní dijo que era poco probable que el número de muertos verificado “aumentara drásticamente” y agregó que “Israel y los grupos armados en el extranjero” habían apoyado y equipado a quienes salieron a las calles. El establishment clerical regularmente culpa de los disturbios a enemigos extranjeros, incluidos Estados Unidos e Israel, el principal enemigo de la República Islámica en la región que lanzó ataques militares en junio.

Disparos directos contra manifestantes

Los cortes de Internet se levantaron parcialmente durante algunas horas el sábado, pero el grupo de monitoreo de Internet NetBlocks dijo que luego se reanudaron por lo que la información precisa acerca de lo que sucede en Irán se filtra a cuentagotas.

Faizan Ali, un médico de 40 años de Lahore, dijo que tuvo que acortar su viaje a Irán para visitar a su esposa iraní en la ciudad central de Isfahán porque “no había Internet ni comunicación con mi familia en Pakistán”. “Vi una turba violenta quemando edificios, bancos y coches. También presencié a un individuo apuñalar a un transeúnte”, dijo a su regreso a Lahore.

Un residente de Teherán afirmó haber presenciado la semana pasada cómo la policía antidisturbios disparaba directamente contra un grupo de manifestantes, en su mayoría jóvenes. Videos que circulan en redes sociales muestran a las fuerzas de seguridad reprimiendo manifestaciones en todo el país.

Una protesta antigubernamental en Teherán UGC�

Un funcionario iraní, que pidió no ser identificado debido a la delicadeza del asunto, también dijo que algunos de los enfrentamientos más duros y el mayor número de muertes se produjeron en las zonas kurdas iraníes del noroeste del país.

Los separatistas kurdos han estado activos allí y los estallidos de violencia han estado entre los más violentos en períodos de disturbios anteriores. Tres fuentes dijeron que grupos separatistas kurdos armados intentaron cruzar la frontera hacia Irán desde Irak, en una señal de que entidades extranjeras potencialmente intentan aprovecharse de la inestabilidad.

Agencias Reuters y AFP