Irán advirtió que su respuesta irá más allá de la región si Estados Unidos “cruza líneas rojas”

TEHERÁN.- Irán advirtió este martes que su respuesta irá más allá de la región si Estados Unidos “cruza líneas rojas”. Amenazó, además, con privar de petróleo y gas a los aliados norteamericanos “durante años” horas antes de que venza el ultimátum de Donald Trump, quien dijo que destruirá infraestructuras civiles del país si no hay un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz, vital para el suministro mundial de crudo.

“Se acabó la autocontención. Nuestra respuesta se llevará a cabo sin ninguna consideración, privando a Estados Unidos y a sus aliados de petróleo y gas durante años”, sentenció la Guardia Revolucionaria en un comunicado difundido por medios locales.

Y siguió: “Si el Ejército de Estados Unidos traspasa las líneas rojas, nuestra respuesta superará los límites de la región”.

La amenaza se de Irán llega luefo que el presidente republicano advirtiera ayer que “el país entero podría ser destruido en una sola noche” y dijo estar dispuesto a atacar las centrales eléctricas y los puentes de Irán. Previamente, había puesto un plazo de 48 horas para reabrir el estrecho, el cual vence esta noche a las 21 (hora argentina).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump SAUL LOEB - AFP

“Tenemos un plan, gracias al poder de nuestras Fuerzas Armadas, por el cual cada puente en Irán sería arrasado para las 12 de la noche de este martes, un plan en el que cada central eléctrica de Irán quedaría fuera de servicio, ardiendo, explotando y sin posibilidad de volver a ser utilizada jamás. Me refiero a una demolición total para las 12 en punto; y esto ocurriría en el transcurso de cuatro horas, si así lo quisiéramos. No deseamos que eso suceda", dijo, y volvió a sostener que hay negociaciones en curso.

“Estamos recibiendo la ayuda de algunos países increíbles que desean que esto termine, ya que a ellos también les afecta. Después de las 20 de mañana, se quedarán sin puentes, sin centrales eléctricas. Volverán a la Edad de Piedra“, señaló.

Antes de ese ultimátum, Irán había rechazado una propuesta de alto el fuego. El ejército iraní criticó una “retórica arrogante” y afirmó a través de un portavoz que este tipo de declaraciones provenientes del dirigente norteamericano “no tienen efecto” en sus operaciones.

Los aliados de Estados Unidos están presionando para lograr un acuerdo de última hora con Irán para un alto el fuego de 45 días. Los mercados globales se mantienen en vilo ante la incertidumbre de si se podrá alcanzar un avance decisivo para encarrilar el final de la guerra en Medio Oriente, que transita su día 39.

El régimen que lidera el ayatollah Mojtaba Khamenei, líder supremo del país, envió una propuesta para poner fin a la guerra a Pakistán, país que media entre Teherán y Washington, según informó el lunes la agencia estatal de noticias IRNA. La propuesta consta de 10 cláusulas y aboga por un “fin permanente de la guerra, en consonancia con las consideraciones de Irán”.

El valor del crudo

Este martes por la mañana, el Brent del Mar del Norte para entrega en junio cotizaba en 108,17 dólares, mientras el WTI para mayo cedía un 0,56%, a 111,78 dólares

El valor del crudo se disparó producto de la guerra en Medio Oriente FREDERIC J. BROWN - AFP

Noticia en desarrollo - Con información de AFP