Irán afirma haber alcanzado un pacto con Omán sobre Ormuz y Trump dice que puede haber un acuerdo esta semana

TEHERÁN.- Irán y Omán acordaron las coordenadas de una nueva ruta marítima para los buques que atraviesan el estrecho de Ormuz y avanzan en los detalles finales de un mecanismo conjunto de gestión del tránsito, en un contexto de alta tensión regional marcado por la guerra iniciada a fines de febrero entre Teherán, Estados Unidos e Israel.

“El trazado geográfico de la ruta prevista por ambas partes ha sido acordado”, afirmó el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, citado por la agencia estatal IRNA. El funcionario precisó que ambos países trabajan en una declaración conjunta que se encuentra en su fase final de redacción, aunque condicionó su anuncio a que “terceros no obstaculicen el proceso”.

Baqai agregó que Irán y Omán llevan al menos dos meses de consultas sobre el diseño de la ruta, durante los cuales las autoridades iraníes analizaron aspectos técnicos, jurídicos, de seguridad y ambientales del eventual corredor marítimo.

El entendimiento, aún en negociación, podría redefinir el funcionamiento de una de las vías marítimas más sensibles del mundo, por donde antes del conflicto circulaba cerca de una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado comercializados globalmente.

Petroleros anclados en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, Irán Amirhosein Khorgooi - ISNA

Fuentes iraníes y funcionarios regionales señalaron que el eventual acuerdo implicaría que los buques ingresen al Golfo Pérsico por un corredor bajo supervisión iraní y egresen por otro gestionado por Omán.

El esquema incluiría el cobro de tarifas vinculadas a la seguridad y la protección ambiental, lo que representaría una de las mayores concesiones a Teherán desde el inicio de la crisis.

Sin embargo, Baqai advirtió que incluso si se alcanza un acuerdo formal, la seguridad del estrecho no está garantizada. “Los factores que hacen inseguro el estrecho de Ormuz siguen existiendo por parte de Estados Unidos, en particular el bloqueo naval y otras acciones agresivas”, sostuvo.

Desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, Irán ejerce de facto control sobre el paso, tras una serie de amenazas y ataques contra el transporte marítimo que redujeron drásticamente el flujo de embarcaciones. El cierre intermitente de la vía disparó en varias ocasiones los precios internacionales del petróleo y elevó la presión sobre Washington para alcanzar una solución.

“Muy pronto”

En simultáneo, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que un acuerdo podría concretarse “muy pronto”.

“Podría ocurrir mañana o pasado mañana. Se ha logrado mucho progreso”, declaró a periodistas durante un viaje en California, en referencia a versiones periodísticas que anticipaban un anuncio inminente.

No obstante, fuentes cercanas a las negociaciones relativizaron ese optimismo y advirtieron que persisten diferencias clave, en particular sobre el rol de Irán en el control del tránsito. La administración Trump ha rechazado públicamente cualquier esquema que otorgue a Teherán autoridad sobre el estrecho, considerado históricamente una vía internacional abierta.

“No voy a dejar que cobren”, remarcó el mandatario al referirse a la posibilidad de peajes. “Si alguien va a cobrar, cobraremos nosotros”, agregó.

.@POTUS on negotiations with Iran: "We're moving along very nicely. We'll find out. We'll know in 48 hours, I would say." pic.twitter.com/KUtozs60Y7 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 5, 2026

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó avances en las conversaciones, si bien aclaró que estos no son definitivos y reiteró que permitir a Irán controlar el paso sentaría un “precedente muy peligroso”.

El impacto económico del conflicto ha sido significativo. Aunque los precios del crudo retrocedieron inicialmente ante expectativas de distensión, el barril de Brent se mantenía en torno a los 80 dólares el miércoles, aún lejos de los picos alcanzados en el punto más álgido de la crisis.

Seguridad marítima deteriorada

La situación de seguridad en las rutas marítimas de la región sigue deteriorándose. Los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, afirmaron haber lanzado misiles balísticos contra un petrolero saudí en el mar Rojo, sin que hasta el momento haya confirmación independiente del ataque.

Además, un buque mercante con bandera india se hundió frente a las costas de Yemen tras ser impactado por una embarcación cargada de explosivos, según autoridades locales. La tripulación fue rescatada sin víctimas mortales.

Buques transitan por el estrecho de Bab el-Mandeb, frente a la costa del sur de Yemen KHALED ZIAD - AFP

La tensión también alcanzó al propio estrecho de Ormuz, donde un carguero reportó haber sido alcanzado por un “proyectil desconocido” cerca de la costa omaní, de acuerdo con la agencia británica UKMTO.

Baqai también señaló que el cierre del estrecho respondió a la “agresión militar” de Estados Unidos e Israel contra Irán y sus consecuencias sobre la seguridad regional, y aclaró que, por el momento, no están previstas visitas oficiales a Pakistán o Qatar del canciller iraní, Abbas Araghchi, ni del presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, aunque ambos países mantienen gestiones diplomáticas para reducir la tensión.

Por otro lado, Araghchi informó en una conversación telefónica con su par italiano, Antonio Tajani, sobre los avances de las negociaciones con Omán, y ambos subrayaron la necesidad de profundizar las consultas políticas y la cooperación regional para contener la crisis.

En este contexto, el eventual acuerdo entre Irán y Omán aparece como un intento de ordenar el tránsito en medio de un escenario volátil.

Agencias AP, AFP y Reuters