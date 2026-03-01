Irán asegura haber golpeado con misiles el portaviones estadounidense USS Abraham Lincoln

TEHERÁN.- La Guardia Revolucionaria Iraní afirmó este domingo que atacó el portaviones estadounidense USS Abraham Lincoln en el Golfo, después de que el líder supremo ayatollah Ali Khamenei muriera en una ofensiva militar de Estados Unidos e Israel. El Pentágono, por su parte, negó esta información.

“El portaviones estadounidense Abraham Lincoln fue alcanzado por cuatro misiles balísticos”, afirmaron los Guardianes en un comunicado difundido por medios locales, y advirtieron que “la tierra y el mar se convertirán cada vez más en el cementerio de los agresores terroristas”.

Irán juró venganza este domingo tras la muerte de su líder supremo e intercambió ataques con Israel como parte de una guerra en expansión provocada por un sorpresivo bombardeo un día antes.

Los bombardeos

Las explosiones en Teherán provocaron una enorme columna de humo que se elevaba hacia el cielo en un área donde hay edificios gubernamentales. Las autoridades iraníes dijeron que más de 200 personas murieron desde que comenzó el bombardeo estadounidense e israelí que mató a Khamenei y a otros altos líderes. Antes, Irán lanzó misiles contra Israel y estados árabes del golfo Pérsico en represalia, mientras que Israel advirtió que llevaría a cabo ataques “sin parar” contra sus líderes y su ejército.

En Tel Aviv se podían escuchar fuertes explosiones causadas por impactos de misiles o interceptaciones. Los servicios de rescate de Israel dijeron que ocho personas murieron y 28 resultaron heridas en un ataque que alcanzó una sinagoga en la ciudad central de Beit Shemesh, lo que elevó el número total de muertos en el país a 10.

El ejército de Estados Unidos, por otro lado, afirmó que tres miembros del servicio murieron y otros cinco resultaron gravemente heridos desde que comenzaron las operaciones. Son las primeras bajas estadounidenses conocidas de los combates.

Mientras tanto, el presidente iraní Masoud Pezeshkian declaró en un mensaje pregrabado transmitido por la televisión estatal que un nuevo consejo de liderazgo “comenzó su trabajo”, y el ministro iraní de exteriores Abbas Araghchi dijo que “en uno o dos días” elegirán a un nuevo líder supremo.

Irán prometió venganza

“Cruzaron nuestra línea roja y deben pagar el precio”, declaró el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, en un discurso televisado el domingo. “Asestaremos golpes tan devastadores que ustedes mismos se verán obligados a suplicar”, afirmó.

Trump advirtió que cualquier represalia sólo conduciría a una mayor escalada. “¡Más vale que no lo hagan!”, respondió Trump en una publicación en redes sociales. “¡Si lo hacen, los golpearemos con una fuerza que nunca antes se vio!“, añadió.

Mientras los ataques estadounidenses e israelíes golpearon a Irán, la República Islámica tomó represalias con misiles y ataques con drones contra Israel y países árabes del golfo cercanos que albergan fuerzas estadounidenses. La guerra aérea podría sacudir los mercados globales, particularmente si Irán tranca el estrecho de Ormuz para el tráfico comercial. Alrededor del 20% del petróleo comercializado en el mundo pasa por esa vía fluvial, y los precios del petróleo ya están listos para oscilaciones.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, indicó el domingo que Israel tendrá “un tren aéreo sin parar” de ataques contra objetivos militares y de liderazgo en Irán. Los vuelos en todo Oriente Medio se vieron interrumpidos y el fuego de las defensas antiaéreas retumbó sobre Dubái. La capital comercial de Emiratos Árabes Unidos desde hace tiempo atrae negocios y expatriados al presentarse como un refugio seguro en una región volátil.

