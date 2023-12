escuchar

TEHERÁN.- Las autoridades iraníes prohibieron a los miembros de la familia de la fallecida Mahsa Amini viajar para aceptar en su nombre el principal premio de derechos humanos de la Unión Europea, informó un observador de derechos civiles.

La muerte de Amini mientras estaba bajo custodia policial en 2022 desató una serie de protestas a nivel nacional que sacudieron a la República Islámica.

Una mujer sostiene un cartel que dice en español "Justicia para Mahsa Amini" mientras protesta contra la muerte de Amini, una mujer iraní que murió mientras estaba bajo custodia policial en Irán Natacha Pisarenko - AP

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, dijo el sábado por la noche que las autoridades se negaron a permitir que el padre de Amini, Amjad, y dos de sus hermanos volaran a Estrasburgo, Francia, para recibir el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia.

Los informes dijeron que sólo el abogado de la familia, Saleh Nikbakht, podría viajar para recibir el premio en su nombre.

El premio de la UE, que lleva el nombre del disidente soviético y premio Nobel de la Paz Andrei Sajarov, fue creado en 1988 para honrar a personas o grupos que defienden los derechos humanos y las libertades fundamentales. “Es el mayor homenaje pagado por la Unión Europea al trabajo de derechos humanos”, según el sitio web del Parlamento de la UE.

A principios de septiembre, Mahsa Amini recibió el premio. La mujer kurdo-iraní de 22 años murió en detención después de que la policía moral de Irán la arrestara por presuntamente violar la estricta ley del país sobre el velo que obligaba a las mujeres a cubrirse el cabello y todo el cuerpo. Su muerte provocó protestas masivas que rápidamente escalaron hasta convertirse en llamados a derrocar a los gobernantes clericales de Irán.

Manifestantes marchan en el primer aniversario de la muerte de Mahsa Amini, en Roma, 16 de setiembre de 2023. Mauro Scrobogna - LaPresse

Las mujeres iraníes, furiosas por la muerte de Amini, desempeñaron un papel fundamental en las protestas, y algunas optaron por ir sin el velo obligatorio.

Las autoridades lanzaron inmediatamente una fuerte represión en la que murieron más de 500 personas y cerca de 20.000 fueron arrestadas, según activistas de derechos humanos en Irán. Las autoridades han dicho que muchos de los detenidos fueron liberados o recibieron sentencias reducidas. Las protestas en gran medida disminuyeron a principios de este año.

Un total de ocho personas fueron ejecutadas en Irán en relación con las protestas, tras ser acusadas de atacar a las fuerzas de seguridad. Activistas de derechos humanos han acusado a las autoridades de condenarlos en procedimientos secretos después de que se les negó el derecho a defenderse.

También el domingo, los hijos del activista iraní encarcelada Narges Mohammadi recibieron el Premio Nobel de la Paz de este año en su nombre en una ceremonia en la capital noruega.

La destacada activista iraní de derechos humanos Narges Mohammadi Vahid Salemi - AP

En un discurso desde la clandestinidad de la prisión, leído por sus hijos, la activista iraní denunció al gobierno “tiránico” de su país. “El pueblo iraní, con perseverancia, superará la represión y el autoritarismo”, afirmó.

Mohammadi fue nombrada ganadora del premio Nobel de la Paz en octubre por hacer campaña a favor de los derechos de las mujeres y la democracia en su país.

La activista encarcelada desempeñó un papel destacado en las protestas desatadas por la muerte de Amini al ser una de las principales figuras del movimiento de protesta “Mujer, Vida, Libertad” en Irán.

La activista iraní, que protesta contra el uso obligatorio del velo para las mujeres y la pena de muerte en Irán, ha sido detenida y condenada en numerosas ocasiones en las últimas décadas.

Desde 2021 está encarcelada en la prisión de Evin en Teherán, la capital de Irán.

Según su familia, la ganadora iniciará simultáneamente una huelga de hambre en solidaridad con la comunidad bahaí, la mayor minoría religiosa de Irán, que afirma estar discriminada en muchos ámbitos de la sociedad.

Mohammadi, de salud delicada, estuvo en huelga de hambre unos días a principios de noviembre porque las autoridades penitenciarias no querían trasladarla al hospital por no querer cubrirse la cabeza con un velo.

Sus dos hijos están exiliados en Francia desde 2015 y hace nueve años que no ven a su madre. Ninguno de los dos sabe si volverán a verla con vida.

”Merece la pena sacrificarse y dar la vida por la causa ‘Mujeres, Vida, Libertad’, por la libertad en general y por la democracia, porque al final estas tres cosas no tienen precio”, declaró Kiana, su hija de 17 años, en una rueda de prensa el sábado.

”En lo que respecta a volver a verla viva algún día, personalmente, soy bastante pesimista”, confesó. “Quizá la vea dentro de 30 o 40 años, pero si no es así, no creo que vuelva a verla nunca. Pero no pasa nada porque mi madre siempre estará conmigo en mi corazón y con mi familia”.

