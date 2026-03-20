Irán responde con un ataque a un lugar sagrado en Jerusalén tras bombardeos masivos en Teherán

TEHERÁN.- Israel lanzó este viernes nuevos bombardeos contra Irán que, según el primer ministro Benjamin Netanyahu, dejaron al régimen “al borde de quedar diezmado”. Sin embargo, en los últimos días Teherán intensificó su ofensiva contra objetivos energéticos en represalia por el ataque israelí al megayacimiento de gas South Pars y avanzó hoy contra un lugar sagrado en Jerusalen. Desde entonces, el fuego cruzado entre ambos países mantiene en vilo a los mercados, luego de que el precio del petróleo superara ayer los 119 dólares por barril.

La nueva oleada de ataques contra Irán, se da en medio de las celebración por el Año Nuevo persa, un día después de que el presidente Donald Trump le advirtiera que no repitiera su embestida contra las infraestructuras de gas natural iraníes, lo que provocó una fuerte escalada en la guerra.

“Las FDI acaban de iniciar una oleada de ataques contra la infraestructura del régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán, dijo un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel”. Bajo ese contexto, las autoridades israelíes anunciaron la muerte de Ali Mohammad Naini, subjefe de relaciones públicas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, a raíz del masivo ataque que recayó en la jornada sobre la ciudad capital.

Ali Mohammad Naini fue asesinado

La muerte del funcionario fue confirmada luego por los Guardianes de la Revolución de Irán. Naini ”fue martirizado en el cobarde y criminal ataque terrorista perpetrado al amanecer por el bando estadounidense-sionista", declaró la Guardia en un comunicado publicado en su sitio web Sepah News.

Más tarde, el Ejército israelí afirmó en un comunicado haber matado al jefe de inteligencia de la milicia paramilitar Basij, durante la ofensiva en Teherán.

Por su parte Irán continuó este viernes con su embestida en el Golfo Pérsico, por medio del lanzamiento de misiles contra instalaciones energéticas en situadas en Baréin, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, Asimismo, también se reportó un ataque a la Ciudad Vieja de Jerusalén.

Explosión en la Ciudad Vieja de Jerusalén

Poco después de una alerta de misiles iraníes, se oyeron dos explosiones en la ciudad, seguidas de un fuerte impacto en el suelo. En el interior de las murallas otomanas, el proyectil cayó en el barrio judío, a apenas unos cientos de metros de la Explanada de las Mezquitas y de la mezquita de Al Aqsa, el tercer lugar sagrado del islam, pero también del Muro de los Lamentos y de la basílica del Santo Sepulcro.

Las Fuerzas de Defensa de Israel se refirieron al ataque. “Lo que ven aquí es el resultado del lanzamiento de misiles iraníes. La Ciudad Vieja de Jerusalén, muy cerca del Monte del Templo, fue alcanzada por fragmentos. El régimen iraní demuestra una vez más que dispara indiscriminadamente, ya sea contra zonas civiles o lugares sagrados, con la intención de destruir el Estado de Israel”, publicaron en X.

También lo hizo el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideoon Sar: “El ‘regalo’ iraní para el Eid al-Fitr: misiles contra la mezquita de Al-Aqsa. El ataque iraní contra los lugares sagrados de las tres religiones revela la locura del régimen iraní, que se autoproclama religioso”.

El momento en el que un fragmento de misil impacta cerca de la Ciudad Vieja de Jerusalén

Bajo este contexto, es que Irán amenazó este viernes con atacar destinos recreativos y turísticos en todo el mundo e insistió en que continúa fabricando misiles. El aviso renovó las preocupaciones de que la República Islámica pueda volver a utilizar ataques de combatientes más allá de Medio Oriente como táctica de presión.

El ejército de Irán amenazó además con perseguir a funcionarios y comandantes militares de Estados Unidos e Israel incluso cuando estuvieran de vacaciones o visitando centros de ocio.

“Estamos vigilando a sus cobardes funcionarios y comandantes, pilotos y malvados soldados”, declaró Shekarchi, citado por la televisión estatal.

“A partir de ahora, los paseos, complejos turísticos, centros turísticos y de entretenimiento en el mundo tampoco serán seguros para ustedes”, sentenció.

A ello, se le agrega el giro que dio la guerra en los últimos días, marcado en gran medida, por los recientes ataques contra Israel y sitios energéticos en los vecinos Estados árabes del Golfo,en represalia por el ataque israelí al megayacimiento de gas South Pars.

Nerviosismo en los mercados

El temor a que el conflicto provoque una importante crisis económica va en aumento, sobre todo porque Irán mantiene bloqueado de facto el estrecho de Ormuz, por donde solía transitar cerca de una quinta parte de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial.

Una situación que llevó a Trump a criticar duramente este viernes a los países de la OTAN, a los que tachó de “cobardes” en su plataforma Truth Social. Según él, esos aliados “no quieren ayudar a abrir” esa estratégica ruta.

El jueves, Francia, el Reino Unido, Alemania, Italia, Países Bajos y Japón se declararon “dispuestos a contribuir”, cuando llegue el momento, a los esfuerzos para asegurar la navegación en el estrecho.

Una corredora de divisas trabaja junto a una pantalla en la que se muestran los precios internacionales del petróleo en la sala de operaciones de la sede central del Hana Bank en Seúl, Corea del Sur, el jueves 19 de marzo de 2026. (AP Foto/Ahn Young-joon) Ahn Young-joon - AP

Aún así, Francia, Italia y Alemania advirtieron que su eventual implicación solo es concebible después de un alto el fuego.

Tras un breve respiro en los precios de la energía, los del petróleo volvieron a subir ligeramente el viernes, mientras que las bolsas mundiales seguían mostrando nerviosismo.

Ataques en instalaciones energéticas

Los ataques contra las instalaciones energéticas de la región pusieron de relieve la capacidad continuada de Irán para hacer pagar un alto precio a la campaña estadounidense-israelí, así como los límites de las defensas aéreas a la hora de proteger los activos energéticos más valiosos y estratégicos del golfo Pérsico.

Trump, políticamente vulnerable al aumento de los precios del combustible entre su electorado principal de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre, ha arremetido contra los aliados que han respondido con cautela a sus exigencias de que ayuden a garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz, por donde pasa alrededor de una quinta parte del petróleo mundial.

Afirmó que le había dicho al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que no repitiera el ataque contra la infraestructura energética. “Le dije: ‘No lo hagas’, y no lo hará“, indicó a los periodistas en el Despacho Oval el jueves.

Netanyahu, en tanto, aclaró posteriormente que Israel había actuado por su cuenta en el bombardeo del yacimiento de gas de South Pars, en Irán, y confirmó que Trump había pedido a Israel que se abstuviera de llevar a cabo tales ataques.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo la noche del jueves que el país se abstendrá de realizar más ataques contra el yacimiento de gas a petición del presidente estadounidense Donald Trump, luego que la respuesta iraní disparara los precios del petróleo.

Agencias AP y Reuters