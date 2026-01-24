Irán responde con una fuerte amenaza al despliegue de buques de guerra de EE.UU. en Medio Oriente

TEHERÁN. – El comandante de la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán, una fuerza clave en la represión de las recientes protestas que dejaron miles de muertos, advirtió que su fuerza está “más preparada que nunca, con el dedo en el gatillo”, mientras buques de guerra de Estados Unidos se dirigen hacia Medio Oriente.

Nournews, un medio de comunicación próximo al Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, informó que el comandante, Mohammad Pakpour, advirtió a Washington e Israel “que eviten cualquier error de cálculo”.

“La Guardia Revolucionaria islámica y el querido Irán están más preparados que nunca, con el dedo en el gatillo, para ejecutar las órdenes y directrices del comandante en jefe", aseguró Pakpour, según la publicación de Nournews.

Un manifestación en Teherán de partidarios de la Guardia Revolucionaria (Archivo) Getty Images

La tensión entre Irán y Estados Unidos sigue en un punto álgido luego de la sangrienta represión de las protestas que comenzaron el 28 de diciembre, desencadenadas por el alto costo de vida y el colapso de la moneda local, y que se extendieron por el país durante unas dos semanas.

Mientras tanto, el número de detenidos saltó a más de 40.000, según reportaron activistas, mientras crecen los temores de que algunos puedan enfrentar la pena de muerte.

El presidente estadounidense Donald Trump ha advertido repetidamente a la República Islámica y fijó sus líneas rojas en el uso de la fuerza militar: el asesinato de manifestantes pacíficos y la ejecución masiva de arrestados durante las movilizaciones.

Trump dijo en varias ocasiones que Irán frenó la ejecución de 800 personas detenidas durante las movilizaciones, pero no reveló su fuente. El fiscal general iraní, Mohammad Movahedi, negó rotundamente esa información.

El líder supremo de Irán, el ayatollah Alí Khamenei (Archivo) -� - KHAMENEI.IR�

En declaraciones a la prensa el jueves, Trump indicó que Estados Unidos estaba acercando sus buques de guerra a Irán “por si acaso” quisiera tomar medidas. “Tenemos una enorme flota dirigiéndose en esa dirección y tal vez no tengamos que usarla", aseguró el líder estadounidense.

Portaaviones en camino

Un oficial de la Marina de Estados Unidos, que habló bajo condición de anonimato, señaló que el portaaviones USS Abraham Lincoln y otros buques de guerra de su grupo se encontraban en el océano Índico.

Trump mencionó también las múltiples rondas de conversaciones que los funcionarios estadounidenses han mantenido con Irán acerca de su programa nuclear antes de que Israel lanzara la llamada “guerra de los 12 días” contra su rival en junio, en la que la aviación militar de Washington participó bombardeando instalaciones nucleares iraníes.

Además, el presidente amenazó a Teherán con una acción militar que haría que las anteriores ofensivas de la Casa Blanca contra el enriquecimiento de uranio “parezcan insignificantes”.

Soldados de la Guardia Revolucionaria abordan un avión durante un ejercicio en el aeropuerto Rasht, en el norte de Irán (Archivo) Hossein Zohrevand - Tasnim News Agency

La tensión ha hecho que al menos dos aerolíneas europeas suspendan algunos vuelos a la región. Air France canceló dos trayectos de ida y vuelta entre París a Dubái, la capital de Emiratos Árabes Unidos, durante el fin de semana y afirmó que “sigue de cerca los acontecimientos en Medio Oriente en tiempo real y monitorea continuamente la situación geopolítica en los territorios a los que vuela y los que sobrevuelan sus aviones para garantizar el más alto nivel de seguridad y protección en el vuelo".

La luxemburguesa Luxair anunció que retrasaba 24 horas un vuelo de Luxemburgo a Dubái “a la luz de las tensiones e inseguridad que afectan el espacio aéreo de la región, y en línea con las medidas tomadas por otras aerolíneas".

Aunque hace días que no hay nuevas movilizaciones en Irán, la cifra de víctimas mortales reportada por activistas ha seguido aumentando a medida que llega la información, pese al bloqueo de internet más completo en la historia del país y que dura ya más de dos semanas.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, indicó que el número de muertos es de 5200, y se espera que siga aumentando. Añadió que más de 40.879 personas fueron arrestadas. Las cifras del grupo han sido precisas en disturbios anteriores, y se sacan en base a una red de activistas sobre el terreno.

Manifestantes protestan en Teherán, durante la reciente ola de marchas contra el régimen UGC

El número de muertos supera al de cualquier otra ronda de protestas o disturbios en Irán en décadas, y recuerda el caos que rodeó la Revolución Islámica en 1979.

Según el gobierno iraní el total de muertos es de 3117, de los cuales 2427 eran civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, y al resto los calificó como “terroristas”.

Tácticas letales

Los activistas advierten que Irán está utilizando las mismas tácticas que ha empleado durante décadas, pero a una escala sin precedentes: disparando desde tejados a manifestantes, disparando perdigones a multitudes y enviando a voluntarios paramilitares de la Guardia Revolucionaria en motocicletas para golpear y detener a aquellos que no pueden escapar.

“La gran mayoría de los manifestantes eran pacíficos. Los videos muestran multitudes de personas, incluidos niños y familias, cantando, bailando alrededor de hogueras, marchando por sus calles”, declaró Raha Bahreini, de Amnistía Internacional. “Las autoridades han abierto fuego de manera ilegal”.

El portaaviones USS Abraham Lincoln y un B-52H Stratofortress de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (Archivo) Brian M. Wilbur - US Navy

Funcionarios judiciales iraníes han llamado a algunos de los detenidos “mohareb” –“enemigos de Dios”– un cargo que conlleva la pena de muerte. Se había utilizado junto con otros cargos para llevar a cabo ejecuciones masivas en 1988 que al parecer mataron al menos a 5000 personas.

En una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Irán celebrada el viernes, Volker Türk, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, expresó su preocupación por “declaraciones contradictorias de las autoridades iraníes sobre si los detenidos en relación con las protestas pueden ser ejecutados".

Irán “sigue siendo uno de los principales estados ejecutores del mundo”, añadió Türk, con al menos 1500 personas ejecutadas el año pasado

Mientras tanto, los iraníes siguen con el corte total de internet. En los últimos días, los internautas pudieron acceder en ocasiones a sus buzones de correo electrónico o a algunos sitios web extranjeros como Google, pero de forma muy aleatoria.

Agencias AP y AFP