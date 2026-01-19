La batalla por mantener a Irán conectado al mundo durante las protestas y la represión

NUEVA YORK.- El bloqueo de las comunicaciones en Irán parecía absoluto. Las autoridades habían interrumpido internet y las redes móviles. Los servicios de homebanking, compras online y mensajería de texto dejaron de funcionar. La información sobre las crecientes protestas era escasa.

Sin embargo, una red heterogénea de activistas, desarrolladores e ingenieros franqueó las barricadas digitales de Irán. Utilizando miles de sistemas de Internet por satélite Starlink que habían introducido clandestinamente en el país, se conectaron a la red y difundieron imágenes de tropas disparando en las calles y familias buscando cadáveres.

Fotograma de uno de los videos grabados tras la represión en Irán que circulan en las redes sociales VALIDATED UGC�

Sus acciones, descritas por investigadores de derechos digitales, obligaron al gobierno iraní a responder. Las autoridades desplegaron armamento electrónico de grado militar diseñado para interrumpir las señales GPS que necesitan los equipos Starlink para funcionar, una medida que, según los activistas y los grupos de la sociedad civil, rara vez se adopta fuera de campos de batalla como en Ucrania.

Las grietas que quedaron al descubierto tras el bloqueo de internet en Irán no fueron accidentales. Desde 2022, activistas y grupos de la sociedad civil han trabajado para introducir clandestinamente terminales Starlink en el país, con la ayuda de una exención de sanciones de parte del gobierno de Estados Unidos para que Starlink y otras empresas estadounidenses puedan ofrecer herramientas de comunicación en Irán. Según los activistas digitales, actualmente hay alrededor de 50.000 terminales en Irán, desafiando una ley iraní aprobada el año pasado que restringe estos sistemas, así como las normas que prohíben los servicios sin licencia.

Fuerzas de seguridad iraníes utilizan gases lacrimógenos para dispersar a manifestantes en el bazar de Teherán -� - UGC�

“Hubo que planificar para tener esa infraestructura en marcha“, afirmó Fereidoon Bashar, director ejecutivo de ASL19, un grupo de derechos digitales enfocado en Irán. “Esto es el resultado de años de planificación y trabajo entre diferentes grupos”.

Las redes ocultas de Starlink, y la agresiva respuesta del gobierno iraní contra ellas, muestran cómo a las autoridades les resulta cada vez más difícil imponer los apagones digitales nacionales. Los gobiernos llevan mucho tiempo utilizando las interrupciones de internet para reprimir la disidencia en países como India, Myanmar y Uganda. Pero la difusión de herramientas como internet satelital ha complicado los apagones y ha creado una caza del gato y el ratón contra las nuevas tecnologías.

Starlink, proporcionado por la empresa espacial SpaceX de Elon Musk, transmite una conexión a Internet desde satélites a terminales en la Tierra, eludiendo cualquier infraestructura de censura terrestre. Esto ha contribuido a que el servicio desempeñe un papel muy importante en las protestas de Irán, ayudando a los manifestantes a organizarse y comunicarse con el mundo exterior.

Un cohete de SpaceX, listo para su lanzamiento en la plataforma 39A del Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral, en Florida John Raoux - AP

Starlink sigue estando disponible solo para una pequeña parte de la población iraní, y la información sobre las protestas, que han dejado un saldo estimado de 3000 muertos, sigue siendo limitada. Para la mayoría de la gente, internet sigue estando muy restringido, incluso luego de que algunos servicios nacionales hayan reabierto. Los servicios de videojuegos han eliminado las opciones de chat, mientras que las plataformas de comercio electrónico han bloqueado las funciones de mensajería, según los investigadores, en un esfuerzo por mantener la economía en marcha y limitar al mismo tiempo las comunicaciones.

“Este es el corte de internet más grave que hemos experimentado”, afirmó Ahmad Ahmadian, un activista exiliado que también participó en el contrabando de sistemas de internet por satélite a Irán. “Starlink es un salvavidas”.

La dependencia de Starlinks acentúa la influencia geopolítica de Musk. La semana pasada, el hombre más rico del mundo dijo que todos los servicios de Starlink en Irán serían gratuitos. El presidente Donald Trump también ha destacado la importancia de la tecnología de internet por satélite.

Las estrategias del gobierno para desconectar a un país

En la mayoría de los cortes de internet en todo el mundo, los gobiernos ordenan a los proveedores de servicios de internet locales que desactiven el acceso. Otras técnicas que filtran los datos de internet, permiten a las autoridades seleccionar con mayor precisión qué conexiones se cortan. En 2024, se produjeron 296 cortes de Internet en 54 países, la cifra más alta jamás registrada, según el grupo de derechos humanos Access Now.

Irán lleva mucho tiempo practicando los apagones de internet, y su sistema de censura en línea está considerado uno de los más sofisticados del mundo fuera de China. El gobierno ha creado una red de internet estatal, denominada National Information Network (Red Nacional de Información), que está prácticamente aislada del resto del mundo. Las autoridades tienen estricto control del acceso a los contenidos de internet a nivel mundial, al tiempo que proporcionan conexiones fluidas para los servicios nacionales autorizados, como la banca, las compras, el transporte y el entretenimiento.

El ayatollah Ali Khamenei, el líder supremo iraní Office of the Iranian Supreme Leader

Cuando fue necesario, el gobierno de Irán ha cortado de forma selectiva el acceso a internet en algunas zonas, sin impedir el acceso a los servicios online esenciales, según los observadores de internet. Su sistema no es perfecto, y muchos iraníes han utilizado redes privadas virtuales, conocidas como VPN, y otras herramientas para acceder a Instagram y otros servicios globales.

Pero el 8 de enero, ante el aumento de las protestas masivas, las autoridades iraníes cortaron por completo el acceso a Internet, sumiendo a un país de 90 millones de habitantes en un apagón digital. Las VPN dejaron de funcionar. Según el grupo de monitorización Netblocks, el tráfico de Internet en Irán se redujo en un 99%.

El gobierno “entró en pánico”, afirmó Amir Rashidi, experto en ciberseguridad de Miaan, un grupo de derechos digitales centrado en Irán.

El plan de contingencia de la resistencia

Los activistas que se habían preparado para un bloqueo de las comunicaciones se pusieron en marcha. Después de que las autoridades cerraran internet durante las violentas protestas de 2022, los activistas y distintos grupos de la sociedad civil diseñaron planes para ingresar de contrabando Starlinks desde los países vecinos.

El Departamento de Estado de Estados Unidos coordinó con SpaceX la exención de sanciones para las herramientas de comunicación digital en Irán. También proporcionó apoyo a los grupos de la sociedad civil sobre cómo ocultar los sistemas para que el gobierno no los detectara, según un funcionario de la administración de Biden involucrado en los planes.

“Activando Starlink”, publicó Musk en internet ese año sobre Irán.

Elon Musk, fundador y dueño mayoritario de Starlink Matt Rourke - AP

Ahmadian, ahora director ejecutivo del grupo de derechos humanos Holistic Resilience en Los Ángeles, dijo que ayudó a otras personas a conseguir algunas de las primeras terminales Starlink al otro lado de la frontera. “Lo encendimos y funcionó a la perfección”, afirmó.

Animado por el éxito, Ahmadian dijo que ayudó a crear una red de contrabando. Agrupados en canales de Telegram y otras plataformas en línea, los comerciantes vendían unidades Starlink y coordinaban las rutas de entrega a través de los Emiratos Árabes Unidos, el Kurdistán iraquí, Armenia y Afganistán.

Antes de las últimas protestas, costaba entre 700 y 800 dólares ingresar de contrabando una terminal Starlink en Irán, dijo Ahmadian. Surgió un mercado negro para las personas que buscaban acceder a Instagram, YouTube y otras plataformas restringidas, principalmente entre los iraníes más ricos, añadió.

A través de este equipo de Starlink se obtiene acceso al servicio de internet satelital @starlink

Las aproximadamente 50.000 terminales Starlink que hay ahora en Irán están ocultas en tejados y lugares discretos. Los desarrolladores han creado herramientas para que se pueda compartir la conexión Starlink, convirtiendo una sola terminal en una puerta de acceso para otras más lejanas.

El gobierno iraní estaba al tanto de la creciente presencia de Starlink, pero hasta hace poco no había hecho mucho para restringir su uso, según Doug Madory, un experto en infraestructura de internet de la empresa de análisis de redes Kentik.

Los últimos intentos de interferencia electrónica contra Starlink funcionaron en ciertas áreas, pero las terminales son demasiado numerosas y están demasiado dispersas como para bloquearlos por completo, según los investigadores. Un funcionario de inteligencia israelí dijo que el gobierno de Irán parecía centrarse en bloquear las terminales Starlink en los barrios cercanos a las universidades más grandes, para obligar a los estudiantes a desconectarse.

Una protesta antigubernamental en Teherán, difundida gracias a la tecnología satelital UGC�

Las autoridades usaron drones para localizar las unidades de Starlink, según los activistas. También intentaron infundir miedo difundiendo la confiscación de las terminales satelitales y advirtiendo que la posesión de un Starlink era un delito.

La situación en Irán con los sistemas de internet por satélite “es una prueba de fuego para la guerra electrónica en el entorno civil”, afirmó Thomas Withington, experto en comunicaciones militares del Royal United Services Institute (Instituto Real de Servicios Unidos, un grupo británico líder en defensa, seguridad y asuntos internacionales). “El acceso a las comunicaciones por satélite solía ser exclusivo del ejército. Ese paradigma está cambiando”.

Varios activistas afirmaron que Starlink ha sido vital, pero les preocupaba que Musk pudiera cambiar de opinión algún día y desconectar el servicio. En países autoritarios en los que Musk tiene intereses comerciales, como China, el magnate afirmó que el servicio no está disponible.

Por Adam Satariano, Paul Mozur y Sheera Frenkel