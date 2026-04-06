Irán sugirió que el rescate del piloto de EE. UU. podría haber sido para robar uranio enriquecido
Según el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baqai, existen “muchas preguntas e incertidumbres” sobre la operación
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TEHERÁN (AFP).- Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, la operación de Estados Unidos para rescatar a uno de sus aviadores podría haber sido una tapadera para “robar uranio enriquecido”. El domingo, el presidente Donald Trump dijo que habían recuperado al segundo tripulante de un F-15E que cayó el viernes en territorio iraní y calificó el procedimiento como “audaz”.
Según el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baqai, existen “muchas preguntas e incertidumbres” sobre la operación. “La zona donde se afirmaba que se encontraba el piloto estadounidense, en la provincia de Kohgiluyeh y Boyer Ahmad, está muy lejos del área donde intentaron aterrizar o quisieron aterrizar sus fuerzas en el centro de Irán”, dijo el funcionario, que puso en duda la operación estadounidense y la definió como “un desastre”.
“No debe ignorarse en absoluto la posibilidad de que se tratara de una operación de engaño para robar uranio enriquecido”, aseguró.
Trump anunció el domingo que el tripulante del caza derribado el viernes, por el que Estados Unidos e Irán se habían embarcado en una carrera contrarreloj para localizarlo, había sido rescatado y se encontraba “sano y salvo”. “¡LO TENEMOS! Mis compatriotas estadounidenses, en las últimas horas las Fuerzas Armadas de Estados Unidos efectuaron una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia de nuestro país, para uno de nuestros increíbles oficiales de tripulación, quien además resulta ser un coronel muy respetado”, escribió el funcionario en su plataforma Truth Social.
“Esta es la primera vez que se recuerda en la historia militar que dos pilotos estadounidenses son rescatados, por separado, en el corazón del territorio enemigo”, enfatizó Trump.
El mandatario precisó que “el Ejército de Estados Unidos envió decenas de aviones, armados con las armas más letales del mundo, para rescatarlo”. El avión derribado fue el primer caza de esta categoría abatido en combate en más de 20 años, según Chris Partridge, analista de armamento de la BBC.
De acuerdo con los detalles que relevaron las fuentes, en la operación participaron cientos de miembros de las fuerzas especiales y varias decenas de aviones de combate y helicópteros dedicados a la búsqueda, en la que también participó la CIA, Agencia Central de Inteligencia. El piloto, el oficial de sistemas de armas (WSO) que ocupa el segundo asiento del F-15E Strike Eagle, resultó herido durante el proceso de eyección sobre el sur de Irán, según informó la cadena CBS News, socia de la BBC en EE. UU.
El “Wizzo”, como se conoce al oficial que ocupa este puesto, un coronel cuyo nombre no fue revelado, sufrió algunas lesiones, pero, según se informó, pudo escapar por sus propios medios, evitando ser capturado durante más de un día. Iba armado únicamente con una pistola.
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